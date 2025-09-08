newspaper
Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΔΕΘ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Καλάβρυτα: «Δεν μπορώ να το διανοηθώ» λέει ο αδερφός του ηγούμενου – «Ίσως δούμε και νέες συλλήψεις» λέει ο Τσούκαλης
Ελλάδα 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:00

Καλάβρυτα: «Δεν μπορώ να το διανοηθώ» λέει ο αδερφός του ηγούμενου – «Ίσως δούμε και νέες συλλήψεις» λέει ο Τσούκαλης

Μιλώντας στο Live News ο δικηγόρος της μητρόπολης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, αναφέρει ότι τα αντικείμενα που ήταν προς πώληση δεν φαίνεται να ήταν κειμήλια της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το έντερο μπορεί να… προβλέψει Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον

Το έντερο μπορεί να… προβλέψει Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον

Spotlight

Σοκαρισμένος εμφανίζεται ο αδερφός του ηγούμενου της Μονής στο Μέγα Σπήλαιο στα Καλάβρυτα που κατηγορείται ότι επιχείρησε να πουλήσει θρησκευτικά κειμήλια μεγάλης αξίας.

Μιλώντας στο MEGA και στο Live News αρχικά διέψευσε κάποιες αναφορές ότι είχε εμπλοκή και ο ίδιος στην υπόθεση

«Δεν μπορώ να το διανοηθώ»

«Κακώς το γράφουν, εγώ είμαι στο μαγαζί μου. Δεν με έχει ενοχλήσει κανείς και δεν έχει λόγο να με συλλάβει κανείς. Καμία σχέση. Είμαι σοβαρός επαγγελματίας, πολλά χρόνια στην αγορά με σέβονται, με αγαπάνε, τους αγαπάω, είμαι πάντα τίμιος, πάντα λέω την αλήθεια, ποτέ δεν λέω ψέματα σε κανέναν, ποτέ και θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια όσο ζω και να ακούσω αυτά τα πράγματα; Δεν μπορώ να το διανοηθώ».

Μιλώντας για την υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ο αδερφός του αναφέρει τα εξής:

»Δεν ξέρω τίποτα, εγώ και τα αδέρφια μου τα υπόλοιπα έχουμε μείνει κάγκελο, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε αυτό που διαβάζουμε. Αυτός σκότωνε άνθρωπο μην πειράξεις κάτι από εκεί. Τώρα τον έχει μπλέξει κάποιος; Έχει γίνει κάτι άλλο; Δεν μπορώ να ξέρω. Σκότωνε άνθρωπο για το Μέγα Σπήλαιο. Από μικρό παιδί έλεγε στον πατέρα μου, από 5 χρονών: ”εγώ θα πάω στο Μέγα Σπήλαιο”.

«Δεν ξέρω αν τον έχουν μπλέξει»

»Δεν υπάρχει περίπτωση αυτός, δεν το πιστεύω δηλαδή. Δεν μπορώ να το πιστέψω γιατί αυτός ήταν ικανός να μείνει βρώμικος, για να φυλάξει. Κάποτε που πήγαν οι Ρουμάνοι, κάτι έκλεψαν εκεί πέρα, έβαλε τα κλάματα. Έχουμε σκάσει, πρέπει να έχω 100 πίεση αυτή την στιγμή, δεν μπορώ να διανοηθώ αυτό που άκουσα.

»Δεν έχουν καμία αξία τα χρήματα μπροστά σε αυτή την πράξη που έχει γίνει. Αν είναι έτσι όπως τα γράφουν… Δεν ξέρω αν τον έχει μπλέξει κάποιος, δεν μπορώ να το διανοηθώ για τον αδελφό μου. Το παλιό το έβρισκε και το καθάριζε για να το έχει εκεί, εκεί – εδώ, όπου ήταν. Να το προφυλάξει, τι έχει γίνει δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω».

«Τα αντικείμενα δεν φαίνεται να έχουν σχέση με ιερά κειμήλια της Μονής»

«Υπάρχει καταγραφή και θα κάνουμε και πάλι καταμέτρηση πάλι. Οι πρώτε ενδείξεις ότι δεν φαίνεται να έχουν σχέση αυτά τα οποία ήταν αντικείμενα συναλλαγής με ιερά κειμήλια της Μονής», δήλωσε στο Live News ο δικηγόρος της μητρόπολης Αιγιαλείας & Καλαβρύτων, Γιώργος Μπέσκος.

‘Ισως έχουμε και άλλες συλλήψεις

Μιλώντας για την υπόθεση στο Live News ο ιδιωτικό ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης ανέφερε ότι ίσως ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις με τις έρευνες να συνεχίζονται

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Αργείτης (ΙΝΕ ΓΣΕΕ): Στην ψηφιακή εποχή δεν μπορούμε να μιλάμε για 13ωρο

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Αργείτης (ΙΝΕ ΓΣΕΕ): Στην ψηφιακή εποχή δεν μπορούμε να μιλάμε για 13ωρο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το έντερο μπορεί να… προβλέψει Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον

Το έντερο μπορεί να… προβλέψει Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε στηρίξεις για να ελέγξει τις απώλειες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε στηρίξεις για να ελέγξει τις απώλειες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Καρολίνα Πελενδρίτου: Ταξιτζής αρνήθηκε να μεταφέρει την χρυσή Παραολυμπιονίκη λόγω του σκύλου-οδηγού της
Ελλάδα 08.09.25

«Δικό μου είναι το ταξί, εγώ κάνω κουμάντο»: Ταξιτζής αρνήθηκε να μεταφέρει σκύλο-οδηγό τυφλής παραολυμπιονίκη

Θύμα μισαναπηρικής συμπεριφοράς έπεσε η Παραολυμπιονίκης Καρολίνα Πελενδρίτου, καθώς οδηγός ταξί αρνήθηκε να επιτρέψει την επιβίβαση λόγω του σκύλου-οδηγού της.

Σύνταξη
Νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή – Τρεις συλλήψεις
Ελλάδα 08.09.25

Νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή – Τρεις συλλήψεις

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικούς μήνες είχε σημειωθεί αντίστοιχο περιστατικό με λάθος μετάγγιση αίματος στο Τζάνειο Νοσοκομείο του Πειραιά, που τελικά οδήγησε στο θάνατο μιας 62χρονης γυναίκας.

Σύνταξη
Κινηματογραφική καταδίωξη 20χρονου γιού επιχειρηματία – Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του
Ελλάδα 08.09.25

Κινηματογραφική καταδίωξη 20χρονου γιού επιχειρηματία – Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του

Επεισοδιακή καταδίωξη έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας, με πρωταγωνιστή έναν 20χρονο, ο οποίος αναφέρεται ως γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας.

Σύνταξη
Καλάβρυτα: Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου – Πώς πιάστηκε στη «φάκα» να πουλά θρησκευτικά κειμήλια
Ελλάδα 08.09.25

Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου - Πώς πιάστηκε στη «φάκα» να πουλά θρησκευτικά κειμήλια

Ο ηγούμενος και ο βοηθός του πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να προσπαθούν να πουλήσουν τα θρησκευτικά κειμήλια ενώ η σύλληψή τους έγινε μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. κατά την οποία μια γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων

Σύνταξη
Αντιφασιστικός Σεπτέμβρης: Δώδεκα χρόνια μετά «Ο Παύλος ζει» – Ποιοι θα συμμετάσχουν στη συναυλία
Ελλάδα 08.09.25

Αντιφασιστικός Σεπτέμβρης: Δώδεκα χρόνια μετά «Ο Παύλος ζει» – Ποιοι θα συμμετάσχουν στη συναυλία

Ο Σύλλογος Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας» διοργανώνει και φέτος τον «Αντιφασιστικό Σεπτέμβρη», μια σειρά εκδηλώσεων αφιερωμένες στη μνήμη του Παύλου Φύσσα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μέτρα ΔΕΘ: Λίγα στους πολλούς από το «μέρισμα ανάπτυξης» – «Κερδισμένα» τα ψηλά στρώματα της φορολογικής κλίμακας
«Καλάθι» παροχών 08.09.25

Λίγα στους πολλούς από το «μέρισμα ανάπτυξης» της ΔΕΘ - «Κερδισμένα» τα ψηλά στρώματα της φορολογικής κλίμακας

Αδύναμα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για την αντιμετώπιση της εκτίναξης του κόστους ζωής. Το «μέρισμα ανάπτυξης» δεν φτάνει σε όλους. Συμπεριλαμβάνει τους πολλούς αλλά δεν ανακουφίζει αρκετά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Eurobasket – Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία: Από το έπος του ’87 στη «βόμβα» της Φινλανδίας
Μπάσκετ 08.09.25

Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των Eurobasket: Από το έπος του '87 στη «βόμβα» της Φινλανδίας

Αυτές είναι οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των Eurobasket, με αφορμή τις «βόμβες» που έριξαν κόντρα σε Γαλλία και Σερβία η Γεωργία και η Φινλανδία αντίστοίχα. στην διοργάνωση του 2025.

Σύνταξη
Τα πρώτα περιοδικά για τις γυναίκες καριέρας έχτισαν την ελπίδα και τον μισογυνισμό
Φεμινισμός και το αντίθετό του 08.09.25

Τα πρώτα περιοδικά για τις γυναίκες καριέρας έχτισαν την ελπίδα και τον μισογυνισμό

Εκδόσεις όπως τα περιοδικά «Mademoiselle», «Glamour» και το ξεχασμένο «Charm» εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1930 για να ικανοποιήσουν μια αναδυόμενη δύναμη των γυναικών στον χώρο εργασίας -δυστυχώς, όμως, όχι για πολύ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ενώπιον της δικαιοσύνης ο άνθρωπος που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Τραμπ στην Φλόριντα
Ράιαν Ρουθ 08.09.25

Ενώπιον της δικαιοσύνης ο άνθρωπος που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Τραμπ στην Φλόριντα

Η δίκη του Ράιαν Ρουθ, κατηγορούμενου για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, ξεκίνησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αποφάσισε να υπερασπιστεί ο ίδιος τον εαυτό του.

Σύνταξη
Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Τι θα ακολουθήσει αν η κυβέρνηση καταρρεύσει;
Φρανσουά Μπαϊρού 08.09.25

Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Τι θα ακολουθήσει αν η κυβέρνηση καταρρεύσει;

Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού αναμένεται να χάσει, αλλά το αδιέξοδο στο κοινοβούλιο σημαίνει ότι η Γαλλία ενδέχεται να δυσκολευτεί να βρει αντικαταστάτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γαλλία: Αναισθησιολόγος δικάζεται για τον φόνο 12 ασθενών και τη δηλητηρίαση άλλων 18
Κόσμος 08.09.25

Αναισθησιολόγος «serial killer» δικάζεται για τον φόνο 12 ασθενών και τη δηλητηρίαση άλλων 18

Ο 53χρονος γιατρός κατηγορείται ότι δηλητηρίασε σκοπίμως 30 ασθενείς, ηλικίας από 4 έως 89 ετών μεταξύ 2008-17, σε δύο ιδιωτικές κλινικές της Μπεζανσόν στην ανατολική Γαλλία

Σύνταξη
Goodfellas: Πώς ο Μάρτιν Σκορσέζε δημιούργησε το αντίπαλο δέος του Νονού – «Κενή, ματωμένη ζωή»
Επέτειος 08.09.25

Goodfellas: Πώς ο Μάρτιν Σκορσέζε δημιούργησε το αντίπαλο δέος του Νονού – «Κενή, ματωμένη ζωή»

Τριάντα πέντε χρόνια πριν, ο Μάρτιν Σκορσέζε μας σύστησε τους Goodfellas, μια ταινία που άλλαξε για πάντα το τοπίο του γκανγκστερικού κινηματογράφου -μετά το Νονό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Αργείτης (ΙΝΕ ΓΣΕΕ): Στην ψηφιακή εποχή δεν μπορούμε να μιλάμε για 13ωρο
Οικονομικές Ειδήσεις 08.09.25

Αργείτης: Επιστροφή στον 19ο αιώνα με 13ωρο - Οδηγείται το εργασιακό σύστημα στο κατώτατο όριο προστασίας

Ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, Γιώργος Αργείτης, σχολίασε, μιλώντας στο OT FORUM, τα φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Σύνταξη
Γαλλία: Για «δοκιμασία αλήθειας» μίλησε ο Μπαϊρού – Στις 20:00 η ψηφοφορία επί της παροχής ψήφου εμπιστοσύνης
Νέα κυβερνητική κρίση 08.09.25

Για «δοκιμασία αλήθειας» μίλησε ο Μπαϊρού - Στις 20:00 η ψηφοφορία επί της παροχής ψήφου εμπιστοσύνης

Ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού οδεύει προς την έξοδο - Εντάσεις κατά τη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης στη Γαλλία - Έτοιμο να κυβερνήσει δηλώνει το Σοσιαλιστικό Κόμμα

Σύνταξη
«Εξοντώνετε αθώους»: Η Ισπανία αυξάνει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και επιβάλλει εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ
Κόσμος 08.09.25

«Εξοντώνετε αθώους»: Η Ισπανία αυξάνει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και επιβάλλει εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ

Η ισπανική κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ έχει επικρίνει ανοιχτά τον πόλεμο στη Γάζα και πλέον έχει αναγνωρίσει επίσημα την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος

Σύνταξη
Η Μεσόγειος Θάλασσα σε κίνδυνο: Η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη ζημιά
Οικοσύστημα 08.09.25

Η Μεσόγειος Θάλασσα σε κίνδυνο: Η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη ζημιά

Η αύξηση της θερμοκρασίας στην Μεσόγειο Θάλασσα, η οξίνιση και η άνοδος της στάθμης απειλούν τη βιοποικιλότητα, τα αλιευτικά αποθέματα και τα βασικά παράκτια οικοσυστήματα

Σύνταξη
Ρωσία: Ο χάρτης που αποκαλύπτει τις νέες εδαφικές διεκδικήσεις του Πούτιν στην Ουκρανία – Ο απώτερος στόχος
Η σημασία της Οδησσού 08.09.25

Ο χάρτης που αποκαλύπτει τις νέες εδαφικές διεκδικήσεις του Πούτιν στην Ουκρανία - Ο απώτερος στόχος

Χάρτης που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Ρωσίας έχει ανάψει φωτιές σε σχέση με τις εδαφικές αξιώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μερτς: Η Ευρώπη πρέπει να αναπροσαρμόσει τα συμφέροντά της σε σχέση με τις ΗΠΑ
Αλλαγή ρότας 08.09.25

Η Ευρώπη πρέπει να αναπροσαρμόσει τα συμφέροντά της σε σχέση με τις ΗΠΑ, λέει ο Μερτς

«Η Ευρώπη πρέπει να επανεκτιμήσει τα συμφέροντά της και να επιδιώξει, πιο επιθετικά, νέες εταιρικές σχέσεις ανά τον κόσμο, καθώς η σχέση της με τις ΗΠΑ αλλάζει», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο