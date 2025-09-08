Καλάβρυτα: «Δεν μπορώ να το διανοηθώ» λέει ο αδερφός του ηγούμενου – «Ίσως δούμε και νέες συλλήψεις» λέει ο Τσούκαλης
Μιλώντας στο Live News ο δικηγόρος της μητρόπολης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, αναφέρει ότι τα αντικείμενα που ήταν προς πώληση δεν φαίνεται να ήταν κειμήλια της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου
Σοκαρισμένος εμφανίζεται ο αδερφός του ηγούμενου της Μονής στο Μέγα Σπήλαιο στα Καλάβρυτα που κατηγορείται ότι επιχείρησε να πουλήσει θρησκευτικά κειμήλια μεγάλης αξίας.
Μιλώντας στο MEGA και στο Live News αρχικά διέψευσε κάποιες αναφορές ότι είχε εμπλοκή και ο ίδιος στην υπόθεση
«Δεν μπορώ να το διανοηθώ»
«Κακώς το γράφουν, εγώ είμαι στο μαγαζί μου. Δεν με έχει ενοχλήσει κανείς και δεν έχει λόγο να με συλλάβει κανείς. Καμία σχέση. Είμαι σοβαρός επαγγελματίας, πολλά χρόνια στην αγορά με σέβονται, με αγαπάνε, τους αγαπάω, είμαι πάντα τίμιος, πάντα λέω την αλήθεια, ποτέ δεν λέω ψέματα σε κανέναν, ποτέ και θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια όσο ζω και να ακούσω αυτά τα πράγματα; Δεν μπορώ να το διανοηθώ».
Μιλώντας για την υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ο αδερφός του αναφέρει τα εξής:
»Δεν ξέρω τίποτα, εγώ και τα αδέρφια μου τα υπόλοιπα έχουμε μείνει κάγκελο, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε αυτό που διαβάζουμε. Αυτός σκότωνε άνθρωπο μην πειράξεις κάτι από εκεί. Τώρα τον έχει μπλέξει κάποιος; Έχει γίνει κάτι άλλο; Δεν μπορώ να ξέρω. Σκότωνε άνθρωπο για το Μέγα Σπήλαιο. Από μικρό παιδί έλεγε στον πατέρα μου, από 5 χρονών: ”εγώ θα πάω στο Μέγα Σπήλαιο”.
«Δεν ξέρω αν τον έχουν μπλέξει»
»Δεν υπάρχει περίπτωση αυτός, δεν το πιστεύω δηλαδή. Δεν μπορώ να το πιστέψω γιατί αυτός ήταν ικανός να μείνει βρώμικος, για να φυλάξει. Κάποτε που πήγαν οι Ρουμάνοι, κάτι έκλεψαν εκεί πέρα, έβαλε τα κλάματα. Έχουμε σκάσει, πρέπει να έχω 100 πίεση αυτή την στιγμή, δεν μπορώ να διανοηθώ αυτό που άκουσα.
»Δεν έχουν καμία αξία τα χρήματα μπροστά σε αυτή την πράξη που έχει γίνει. Αν είναι έτσι όπως τα γράφουν… Δεν ξέρω αν τον έχει μπλέξει κάποιος, δεν μπορώ να το διανοηθώ για τον αδελφό μου. Το παλιό το έβρισκε και το καθάριζε για να το έχει εκεί, εκεί – εδώ, όπου ήταν. Να το προφυλάξει, τι έχει γίνει δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω».
«Τα αντικείμενα δεν φαίνεται να έχουν σχέση με ιερά κειμήλια της Μονής»
«Υπάρχει καταγραφή και θα κάνουμε και πάλι καταμέτρηση πάλι. Οι πρώτε ενδείξεις ότι δεν φαίνεται να έχουν σχέση αυτά τα οποία ήταν αντικείμενα συναλλαγής με ιερά κειμήλια της Μονής», δήλωσε στο Live News ο δικηγόρος της μητρόπολης Αιγιαλείας & Καλαβρύτων, Γιώργος Μπέσκος.
‘Ισως έχουμε και άλλες συλλήψεις
Μιλώντας για την υπόθεση στο Live News ο ιδιωτικό ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης ανέφερε ότι ίσως ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις με τις έρευνες να συνεχίζονται
