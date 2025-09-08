Στον εισαγγελέα ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου που επιχείρησε να πουλήσει θρησκευτικά κειμήλια

Στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου οδηγήθηκαν o ηγούμενος και οι άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση απόπειρας πώλησης βυζαντινών εικόνων και δύο Ευαγγελίων της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηγούμενος ζητούσε το ποσό των 200.000 ευρώ για 17 βυζαντινές εικόνες, καθώς και για δύο σπάνια Ευαγγέλια, χρονολογημένα από το 1737 και το 1761.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες, εκτός από τον ηγούμενο και τον βοηθό του, είναι και τέσσερις ιδιώτες: ένας ιδιοκτήτης ενεχυροδανειστηρίου και η γυναίκα του, ένας μεσάζων κι ένας ιδιώτης που πουλούσε αρχαία.

Όλοι μετά τη σύλληψή κρατήθηκαν στη ΓΑΔΑ και από εκεί το απόγευμα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Μονή βρέθηκαν και υπεύθυνοι του υπουργείου Πολιτισμού έτσι ώστε να αξιολογήσουν την εμπορική και την αρχαιολογική αξία των ευρημάτων.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος, έθεσε σε αργία τον ηγούμενο και τον ιερομόναχο βοηθό του έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση.

Η Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ανακοινώνει ότι, λόγω εκτάκτων αναγκών που αντιμετωπίζει η Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, προβαίνει σε αντικατάσταση των μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού της Μονής (Περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», Παράρτημα αριθ. 13, 1/15-07-1986).

Η νέα σύνθεση του Ηγουμενοσυμβουλίου έχει ως εξής:

· Ηγούμενος και Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος · Μέλη: ο Μοναχός Βαρνάβας Βαδεβούλης και ο κ. Γεώργιος Μπέσκος, Νομικός Σύμβουλος της Ιεράς Μητροπόλεως και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας.

«Η Ιερά Μητρόπολη καλεί τους πιστούς να στηρίξουν με την προσευχή τους την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σε αυτήν την ιδιαίτερη περίσταση, ευχόμενοι ο Κύριος να ενισχύει και να καθοδηγεί το νέο Ηγουμενοσυμβούλιο στο έργο του» καταλήγει η ανακοίνωση.