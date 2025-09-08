newspaper
Στον εισαγγελέα ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου που επιχείρησε να πουλήσει θρησκευτικά κειμήλια
Ελλάδα 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:05

Στον εισαγγελέα ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου που επιχείρησε να πουλήσει θρησκευτικά κειμήλια

Με απόφαση του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ο ηγούμενος και ο ιερομόναχος βοηθός του τέθηκαν σε αργία

Σύνταξη
Στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου οδηγήθηκαν o ηγούμενος και οι άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση απόπειρας πώλησης βυζαντινών εικόνων και δύο Ευαγγελίων της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηγούμενος ζητούσε το ποσό των 200.000 ευρώ για 17 βυζαντινές εικόνες, καθώς και για δύο σπάνια Ευαγγέλια, χρονολογημένα από το 1737 και το 1761.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες, εκτός από τον ηγούμενο και τον βοηθό του, είναι και τέσσερις ιδιώτες: ένας ιδιοκτήτης ενεχυροδανειστηρίου και η γυναίκα του, ένας μεσάζων κι ένας ιδιώτης που πουλούσε αρχαία.

Όλοι μετά τη σύλληψή κρατήθηκαν στη ΓΑΔΑ και από εκεί το απόγευμα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Μονή βρέθηκαν και υπεύθυνοι του υπουργείου Πολιτισμού έτσι ώστε να αξιολογήσουν την εμπορική και την αρχαιολογική αξία των ευρημάτων.

Ο δικηγόρος του ηγούμενου

YouTube thumbnail

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος, έθεσε σε αργία τον ηγούμενο και τον ιερομόναχο βοηθό του έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση.

Η Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ανακοινώνει ότι, λόγω εκτάκτων αναγκών που αντιμετωπίζει η Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, προβαίνει σε αντικατάσταση των μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού της Μονής (Περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», Παράρτημα αριθ. 13, 1/15-07-1986).

Η νέα σύνθεση του Ηγουμενοσυμβουλίου έχει ως εξής:

· Ηγούμενος και Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος · Μέλη: ο Μοναχός Βαρνάβας Βαδεβούλης και ο κ. Γεώργιος Μπέσκος, Νομικός Σύμβουλος της Ιεράς Μητροπόλεως και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας.

«Η Ιερά Μητρόπολη καλεί τους πιστούς να στηρίξουν με την προσευχή τους την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σε αυτήν την ιδιαίτερη περίσταση, ευχόμενοι ο Κύριος να ενισχύει και να καθοδηγεί το νέο Ηγουμενοσυμβούλιο στο έργο του» καταλήγει η ανακοίνωση.

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Αργείτης (ΙΝΕ ΓΣΕΕ): Στην ψηφιακή εποχή δεν μπορούμε να μιλάμε για 13ωρο

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Αργείτης (ΙΝΕ ΓΣΕΕ): Στην ψηφιακή εποχή δεν μπορούμε να μιλάμε για 13ωρο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε στηρίξεις για να ελέγξει τις απώλειες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε στηρίξεις για να ελέγξει τις απώλειες

Μέτρα ΔΕΘ: Λίγα στους πολλούς από το «μέρισμα ανάπτυξης» – «Κερδισμένα» τα ψηλά στρώματα της φορολογικής κλίμακας
«Καλάθι» παροχών 08.09.25

Λίγα στους πολλούς από το «μέρισμα ανάπτυξης» της ΔΕΘ - «Κερδισμένα» τα ψηλά στρώματα της φορολογικής κλίμακας

Αδύναμα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για την αντιμετώπιση της εκτίναξης του κόστους ζωής. Το «μέρισμα ανάπτυξης» δεν φτάνει σε όλους. Συμπεριλαμβάνει τους πολλούς αλλά δεν ανακουφίζει αρκετά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Eurobasket – Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία: Από το έπος του ’87 στη «βόμβα» της Φινλανδίας
Μπάσκετ 08.09.25

Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των Eurobasket: Από το έπος του '87 στη «βόμβα» της Φινλανδίας

Αυτές είναι οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των Eurobasket, με αφορμή τις «βόμβες» που έριξαν κόντρα σε Γαλλία και Σερβία η Γεωργία και η Φινλανδία αντίστοίχα. στην διοργάνωση του 2025.

Σύνταξη
Καλάβρυτα: «Δεν μπορώ να το διανοηθώ» λέει ο αδερφός του ηγούμενου – «Ίσως δούμε και νέες συλλήψεις» λέει ο Τσούκαλης
Ελλάδα 08.09.25

Καλάβρυτα: «Δεν μπορώ να το διανοηθώ» λέει ο αδερφός του ηγούμενου – «Ίσως δούμε και νέες συλλήψεις» λέει ο Τσούκαλης

Μιλώντας στο Live News ο δικηγόρος της μητρόπολης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, αναφέρει ότι τα αντικείμενα που ήταν προς πώληση δεν φαίνεται να ήταν κειμήλια της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου

Σύνταξη
Τα πρώτα περιοδικά για τις γυναίκες καριέρας έχτισαν την ελπίδα και τον μισογυνισμό
Φεμινισμός και το αντίθετό του 08.09.25

Τα πρώτα περιοδικά για τις γυναίκες καριέρας έχτισαν την ελπίδα και τον μισογυνισμό

Εκδόσεις όπως τα περιοδικά «Mademoiselle», «Glamour» και το ξεχασμένο «Charm» εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1930 για να ικανοποιήσουν μια αναδυόμενη δύναμη των γυναικών στον χώρο εργασίας -δυστυχώς, όμως, όχι για πολύ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ενώπιον της δικαιοσύνης ο άνθρωπος που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Τραμπ στην Φλόριντα
Ράιαν Ρουθ 08.09.25

Ενώπιον της δικαιοσύνης ο άνθρωπος που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Τραμπ στην Φλόριντα

Η δίκη του Ράιαν Ρουθ, κατηγορούμενου για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, ξεκίνησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αποφάσισε να υπερασπιστεί ο ίδιος τον εαυτό του.

Σύνταξη
Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Τι θα ακολουθήσει αν η κυβέρνηση καταρρεύσει;
Φρανσουά Μπαϊρού 08.09.25

Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Τι θα ακολουθήσει αν η κυβέρνηση καταρρεύσει;

Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού αναμένεται να χάσει, αλλά το αδιέξοδο στο κοινοβούλιο σημαίνει ότι η Γαλλία ενδέχεται να δυσκολευτεί να βρει αντικαταστάτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γαλλία: Αναισθησιολόγος δικάζεται για τον φόνο 12 ασθενών και τη δηλητηρίαση άλλων 18
Κόσμος 08.09.25

Αναισθησιολόγος «serial killer» δικάζεται για τον φόνο 12 ασθενών και τη δηλητηρίαση άλλων 18

Ο 53χρονος γιατρός κατηγορείται ότι δηλητηρίασε σκοπίμως 30 ασθενείς, ηλικίας από 4 έως 89 ετών μεταξύ 2008-17, σε δύο ιδιωτικές κλινικές της Μπεζανσόν στην ανατολική Γαλλία

Σύνταξη
Goodfellas: Πώς ο Μάρτιν Σκορσέζε δημιούργησε το αντίπαλο δέος του Νονού – «Κενή, ματωμένη ζωή»
Επέτειος 08.09.25

Goodfellas: Πώς ο Μάρτιν Σκορσέζε δημιούργησε το αντίπαλο δέος του Νονού – «Κενή, ματωμένη ζωή»

Τριάντα πέντε χρόνια πριν, ο Μάρτιν Σκορσέζε μας σύστησε τους Goodfellas, μια ταινία που άλλαξε για πάντα το τοπίο του γκανγκστερικού κινηματογράφου -μετά το Νονό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Αργείτης (ΙΝΕ ΓΣΕΕ): Στην ψηφιακή εποχή δεν μπορούμε να μιλάμε για 13ωρο
Οικονομικές Ειδήσεις 08.09.25

Αργείτης: Επιστροφή στον 19ο αιώνα με 13ωρο - Οδηγείται το εργασιακό σύστημα στο κατώτατο όριο προστασίας

Ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, Γιώργος Αργείτης, σχολίασε, μιλώντας στο OT FORUM, τα φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Σύνταξη
Γαλλία: Για «δοκιμασία αλήθειας» μίλησε ο Μπαϊρού – Στις 20:00 η ψηφοφορία επί της παροχής ψήφου εμπιστοσύνης
Νέα κυβερνητική κρίση 08.09.25

Για «δοκιμασία αλήθειας» μίλησε ο Μπαϊρού - Στις 20:00 η ψηφοφορία επί της παροχής ψήφου εμπιστοσύνης

Ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού οδεύει προς την έξοδο - Εντάσεις κατά τη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης στη Γαλλία - Έτοιμο να κυβερνήσει δηλώνει το Σοσιαλιστικό Κόμμα

Σύνταξη
«Εξοντώνετε αθώους»: Η Ισπανία αυξάνει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και επιβάλλει εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ
Κόσμος 08.09.25

«Εξοντώνετε αθώους»: Η Ισπανία αυξάνει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και επιβάλλει εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ

Η ισπανική κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ έχει επικρίνει ανοιχτά τον πόλεμο στη Γάζα και πλέον έχει αναγνωρίσει επίσημα την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος

Σύνταξη
Η Μεσόγειος Θάλασσα σε κίνδυνο: Η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη ζημιά
Οικοσύστημα 08.09.25

Η Μεσόγειος Θάλασσα σε κίνδυνο: Η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη ζημιά

Η αύξηση της θερμοκρασίας στην Μεσόγειο Θάλασσα, η οξίνιση και η άνοδος της στάθμης απειλούν τη βιοποικιλότητα, τα αλιευτικά αποθέματα και τα βασικά παράκτια οικοσυστήματα

Σύνταξη
Ρωσία: Ο χάρτης που αποκαλύπτει τις νέες εδαφικές διεκδικήσεις του Πούτιν στην Ουκρανία – Ο απώτερος στόχος
Η σημασία της Οδησσού 08.09.25

Ο χάρτης που αποκαλύπτει τις νέες εδαφικές διεκδικήσεις του Πούτιν στην Ουκρανία - Ο απώτερος στόχος

Χάρτης που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Ρωσίας έχει ανάψει φωτιές σε σχέση με τις εδαφικές αξιώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μερτς: Η Ευρώπη πρέπει να αναπροσαρμόσει τα συμφέροντά της σε σχέση με τις ΗΠΑ
Αλλαγή ρότας 08.09.25

Η Ευρώπη πρέπει να αναπροσαρμόσει τα συμφέροντά της σε σχέση με τις ΗΠΑ, λέει ο Μερτς

«Η Ευρώπη πρέπει να επανεκτιμήσει τα συμφέροντά της και να επιδιώξει, πιο επιθετικά, νέες εταιρικές σχέσεις ανά τον κόσμο, καθώς η σχέση της με τις ΗΠΑ αλλάζει», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

