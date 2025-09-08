newspaper
Καλάβρυτα: Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου – Πώς πιάστηκε στη «φάκα» να πουλά θρησκευτικά κειμήλια
Ελλάδα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Καλάβρυτα: Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου – Πώς πιάστηκε στη «φάκα» να πουλά θρησκευτικά κειμήλια

Ο ηγούμενος και ο βοηθός του πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να προσπαθούν να πουλήσουν τα θρησκευτικά κειμήλια ενώ η σύλληψή τους έγινε μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. κατά την οποία μια γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων

Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Spotlight

Στη «φάκα» πιάστηκε ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα και ο βοηθός του, την ώρα που επιχειρούσαν να πουλήσουν θρησκευτικά  κειμήλια ανεκτίμητης αξίας ζητώντας μάλιστα 200.000 ευρώ.

Ο ηγούμενος και ο βοηθός του πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να προσπαθούν να πουλήσουν τα θρησκευτικά κειμήλια ενώ η σύλληψή τους έγινε μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. κατά την οποία μια γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων.

Μόλις έγινε γνωστό το απίστευτο αυτό περιστατικό, ο μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος έθεσε σε αργία τόσο τον ηγούμενο όσο και τον μοναχό που ενεπλάκησαν στην υπόθεση.

Όπως έγινε γνωστό, από την πλευρά του υπουργείου Πολιτισμού είναι έλεγχος σε εξέλιξη προκειμένου να διαφανεί η αξία των θρησκευτικών κειμηλίων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον μία εικόνα και ένα Ευαγγέλιο ήταν κλεμμένα από την περιοχή της Σπάρτης, την ώρα που η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται.

Ανάμεσα στα κειμήλια που προσπάθησε να πουλήσει ο ηγούμενος ήταν δύο ιερά ευαγγέλια του 1737 και του 1761 και 17 βυζαντινές εικόνες καθώς και αρκετά αντικείμενα που υπάγονται στο νόμο περί αρχαιοτήτων.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA, xθες το απόγευμα ήρθαν οι αστυνομικοί και ζήτησαν να  δουν τον ηγούμενο και αμέσως του πέρασαν χειροπέδες.

Η ασφάλεια της Αθήνας είχε πληροφορίες τις προηγούμενες ημέρες για την επικείμενη προσπάθεια αγοραπωλησίας και έτσι με ένα συντονισμένο σχέδιο, εμφανίστηκε μία αστυνομικός ως ενδιαφερόμενη.

Για την υπόθεση, έχουν συλληφθεί επίσης άλλα 4 άτομα, αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες.

Πρόκειται για ιδιώτες οι οποίοι εμπλέκονται, συνεργαζόμενοι με κάποιον τρόπο με τον ηγούμενο αλλά και τον βοηθό της Μονής.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Ο αγώνας δρόμου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026

Ταμείο Ανάκαμψης: Ο αγώνας δρόμου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Πόσο αγγίζει την αγορά το πακέτο της ΔΕΘ – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Πόσο αγγίζει την αγορά το πακέτο της ΔΕΘ – Στο Live του ΟΤ

Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
