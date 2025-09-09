newspaper
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 17:49
Φωτιά στη ΒΙΠΕ Βόλου - Ήχησε το 112
Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 16:54
Ξεκινά η 24ωρη λειτουργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα
Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 13:12
Η ΓΣEE κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Καλάβρυτα: «Οργώνουν» τα χωράφια για το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος
Ελλάδα 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:20

Καλάβρυτα: «Οργώνουν» τα χωράφια για το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος

Το άγαλμα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του ηγούμενου βρίσκεται θαμμένο σε χωράφι και επρόκειτο να πωληθεί έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η διάσημη «καρέκλα με τα ρούχα»: Τι αποκαλύπτει για την ψυχική μας υγεία και προσωπικότητα;

Η διάσημη «καρέκλα με τα ρούχα»: Τι αποκαλύπτει για την ψυχική μας υγεία και προσωπικότητα;

Spotlight

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως για το κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας που αποκαλύφθηκε στα Καλάβρυτα, με την εμπλοκή μοναχών.

Οι αρχές εντόπισαν ανεκτίμητα κειμήλια, θρησκευτικά αντικείμενα και νομίσματα, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η υπόθεση ενός μπρούτζινου αγάλματος της θεάς Αρτέμιδος, ύψους 1,80 μ., που –σύμφωνα με τις καταθέσεις– βρίσκεται θαμμένο σε χωράφι και επρόκειτο να πωληθεί έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο «Τζάκσον», ο φούρναρης και οι ρασοφόροι

Στην υπόθεση πρωταγωνιστεί ένας 69χρονος από τη Νεμέα, γνωστός με το προσωνύμιο «Τζάκσον», που παρουσιαζόταν ως ειδικός εκτιμητής από την Κύπρο αλλά και ως ταμίας Γερμανού υποψήφιου αγοραστή. Στο κύκλωμα συμμετείχε επίσης ενεχυροδανειστής με τη σύζυγό του από το Αιγάλεω, οι οποίοι φέρονται να μεσολαβούσαν για την ανεύρεση αρχαίων αντικειμένων. Στο κάδρο βρέθηκε ακόμη και φούρναρης, που είχε αναπτύξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον εντοπισμό κειμηλίων.

Η μυστική πληροφορία

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά από τηλεφώνημα ανώνυμου πληροφοριοδότη, που συστήθηκε ως «Θανάσης». Στις 29 Ιουλίου ενημέρωσε την αστυνομία πως τέσσερα άτομα σκόπευαν να πουλήσουν αρχαία αντικείμενα σε Γερμανό αγοραστή. Ακολούθησαν και άλλα μηνύματα με ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας, που οδήγησαν τις αρχές στα Καλάβρυτα και την Κόρινθο.

29/7/2025: «Ξέρω 4 άτομα που θέλουν να πουλήσουν αρχαία, υπάρχει ένας Γερμανός που θέλει να τις αγοράσει».

5/8/2025 : «Σημειώστε ένα όνομα και το κινητό του τηλέφωνο, έχει ενεχυροδανειστήριο στο Αιγάλεω, ο άλλος λέγεται “…” και έχει επιχείρηση στα Καλάβρυτα, ο αδελφός του είναι μοναχός στα Καλάβρυτα».

Την ίδια ώρα, όμως ο πονοκέφαλος είναι να ταυτοποιηθούν μια σειρά από ευρήματα που δεν ανήκουν στην μονή. Τουλάχιστον μία εικόνα είχε δηλωθεί ως κλαπείσα από τη Σπάρτη, για αυτά δεν υπάρχουν πληροφορίες και ο ανώνυμος πληροφοριοδότης δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις.

Επιχείρηση–παγίδα

Με την εμπλοκή μυστικών αστυνομικών, οργανώθηκαν συναντήσεις σε διάφορες περιοχές. Σε μία εξ αυτών, στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, στα Καλάβρυτα επιδείχθηκαν βυζαντινές εικόνες, Ευαγγέλια και θρησκευτικά βιβλία. Σύμφωνα με καταθέσεις, ο ηγούμενος σχολίασε: «Αν πάει καλά αυτή η δουλειά, θα πουλήσουμε και τους τοίχους».

Στις 6 Σεπτεμβρίου, όταν οι μοναχοί παρέδωσαν αντικείμενα σε μυστικούς αστυνομικούς, ζητώντας χρήματα για την αγοραπωλησία, τότε έγιναν οι συλλήψεις.

Η μεγάλη αποκάλυψη

Καθοριστική ήταν η αναφορά του ηγούμενου σε μπρούτζινο άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος. Όπως είπε, το είχε στην κατοχή του και προόριζε να το πουλήσει για 10 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο δεν μπορούσε να το δείξει καθώς ήταν θαμμένο σε αγρόκτημα. Με βάση τις πληροφορίες αυτές, οι αρχές «οργώνουν» τα χωράφια γύρω από τη μονή, αναζητώντας το πολύτιμο εύρημα.

Οι μοναχοί, κατά την απολογία τους, ισχυρίστηκαν ότι τα αντικείμενα προέρχονταν από προσωπικές συλλογές και όχι από το μοναστήρι. Ο αδελφός του συλληφθέντα ηγούμενου, μιλώντας στο MEGA, ανέφερε ότι οι εικόνες πιθανόν να ήταν δώρα που είχε λάβει σε ταξίδια του σε μοναστήρια ανά τον κόσμο.

«Κατά καιρούς του έχουν χαρίσει οι δεσποτάδες από τις Σέρρες, από το Κάϊρο, έχει κάνει πολλά ταξίδια σε μοναστήρια. Επειδή ήταν αγαπητός του χαρίζανε», πρόσθεσε ο αδελφός του.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
SAFE: Εγκρίθηκαν τα πρώτα 787,67 εκατ. για την Ελλάδα

SAFE: Εγκρίθηκαν τα πρώτα 787,67 εκατ. για την Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η διάσημη «καρέκλα με τα ρούχα»: Τι αποκαλύπτει για την ψυχική μας υγεία και προσωπικότητα;

Η διάσημη «καρέκλα με τα ρούχα»: Τι αποκαλύπτει για την ψυχική μας υγεία και προσωπικότητα;

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Ανεβάζει τον πήχη η Alpha Finance – Οι νέες τιμές στόχοι

Ελληνικές τράπεζες: Ανεβάζει τον πήχη η Alpha Finance – Οι νέες τιμές στόχοι

inWellness
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σφοδρή αντίδραση ΕΣΗΕΜΘ κατά της κυβέρνησης – «Συστηματική προσβολή προς τους δημοσιογράφους Μακεδονίας-Θράκης»
Καταγγελία 09.09.25

Σφοδρή αντίδραση ΕΣΗΕΜΘ κατά της κυβέρνησης – «Συστηματική προσβολή προς τους δημοσιογράφους Μακεδονίας-Θράκης»

Η ΕΣΗΕΜΘ καταγγέλλει πως κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη, «η συντριπτική πλειοψηφία των Μέσων που υπηρετούν την Ενημέρωση στη Θεσσαλονίκη αγνοήθηκαν επιδεικτικά»

Σύνταξη
Κρητική μαφία: Στη φυλακή τα δύο αδέρφια για τους εκβιασμούς – «Υπόθεση φιάσκο» λένε οι δικηγόροι τους
Ελλάδα 09.09.25

Κρητική μαφία: Στη φυλακή τα δύο αδέρφια για τους εκβιασμούς – «Υπόθεση φιάσκο» λένε οι δικηγόροι τους

Στον χώρο έξω από την εισαγγελία στα Χανιά ήταν συγκεντρωμένα συγγενικά τους πρόσωπα για να τους συμπαρασταθούν, υποστηρίζοντας πως το κατηγορητήριο είναι αβάσιμο.

Σύνταξη
Αδιανόητο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε με γυαλί στην οικογένειά του επειδή έκαναν… ευχέλαιο
Οδηγήθηκε στη φυλακή 09.09.25

Αδιανόητο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε με γυαλί στην οικογένειά του επειδή έκαναν… ευχέλαιο

Ο 33χρονος από τη Θεσσαλονίκη έδειξε στην απολογία του να έχει πλήρη επίγνωση των πράξεών του, δηλώνοντας πως είναι ένοχος, ενώ απέδωσε την επίθεση στο γεγονός ότι εξοργίστηκε

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντα από την άγρια καταδίωξη: Η στιγμή που ο γιος του επιχειρηματία εκσφενδονίζει τον αστυνομικό
Ελλάδα 09.09.25

Βίντεο ντοκουμέντα από την άγρια καταδίωξη: Η στιγμή που ο γιος του επιχειρηματία εκσφενδονίζει τον αστυνομικό

Ο 20χρονος γιος του επιχειρηματία υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή πως πάτησε το γκάζι για να διαφύγει, επειδή όπως είπε πίστευε εκείνα τα δευτερόλεπτα, πως είχε να κάνει με ενέδρα ληστών.

Σύνταξη
Πάτρα: Νέα υπόθεση με ύποπτο θάνατο βρέφους – Τα σοκαριστικά στοιχεία κακοποίησης και η ιατροδικαστική έκθεση
Ελλάδα 09.09.25

Πάτρα: Νέα υπόθεση με ύποπτο θάνατο βρέφους – Τα σοκαριστικά στοιχεία κακοποίησης και η ιατροδικαστική έκθεση

Αποκαλύψεις που σοκάρουν παρουσίασε το Live News με τον θάνατο ενός βρέφους μόλις 2,5 μηνών που σύμφωνα με τον ιατροδικαστή πέθανε από παθολογικά αίτια αλλά τα στοιχεία δείχνουν άγρια κακοποίηση

Σύνταξη
Σοκ στο ΠΑΓΝΗ: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε κλινική – «Ασθενής τραυματίστηκε στο κεφάλι»
Αποκαλυπτική φωτογραφία 09.09.25

Σοκ στο ΠΑΓΝΗ: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε κλινική – «Ασθενής τραυματίστηκε στο κεφάλι»

Το συμβάν σημειώθηκε σε δωμάτιο της Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλεύονται αρκετοί άνθρωποι - «Είναι καρπός της υποστελέχωσης της τεχνικής υπηρεσίας και της διαχρονικής υποχρηματοδότησης».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σοκάρει η Χαντάβα: «Καίνε όλο το Νεπάλ και κρυβόμαστε στο δάσος – Δεν είμαι ασφαλής» (pics)
Άλλα Αθλήματα 09.09.25

Σοκάρει η Χαντάβα: «Καίνε όλο το Νεπάλ και κρυβόμαστε στο δάσος – Δεν είμαι ασφαλής» (pics)

Φοβάται για την ασφάλειά της η Εύα Χαντάβα, η οποία βρίσκεται στο Νεπάλ για να παίξει βόλεϊ, όμως κατέληξε να είναι εγκλωβισμένη στο Κατμαντού που έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης λόγω διαδηλώσεων.

Σύνταξη
Χάος στο Νεπάλ: Πυρπολήθηκε το κοινοβούλιο – Έκλεισε το αεροδρόμιο, απομακρύνθηκαν υπουργοί με ελικόπτερα
Χάος 09.09.25

Πυρπολήθηκε το κοινοβούλιο του Νεπάλ, έκλεισε το αεροδρόμιο - Οι χειρότερες ταραχές των τελευταίων δεκαετιών

Οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν ως ειρηνικές διαμαρτυρίες εναντίον της διαφθοράς και τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Νεπάλ, γιγαντώθηκαν. Εικόνες χάους και παραίτηση του πρωθυπουργού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στεγαστική κρίση: «O μισός μισθός στο ενοίκιο» – Κραυγή αγωνίας από πολίτες σε Ελλάδα, Δυτικά Βαλκάνια
Στεγαστική κρίση 09.09.25

«Πάνω από τον μισό μισθό σε λογαριασμούς, ενοίκιο» - Κραυγή αγωνίας από πολίτες σε Ελλάδα, Δυτικά Βαλκάνια

Σαρώνει η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα και τα Δυτικά Βαλκάνια, όπου τα τελευταία πέντε χρόνια σημειώθηκαν μερικές από τις πιο απότομες αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γαλλία: Πώς οι νεοφασίστες θέλουν να διεισδύσουν στις κινητοποιήσεις – Η φαντασίωσή τους για «πραξικόπημα»
Τα σχέδιά τους 09.09.25

Γαλλία: Πώς οι νεοφασίστες θέλουν να διεισδύσουν στις κινητοποιήσεις – Η φαντασίωσή τους για «πραξικόπημα»

Αφού απέτυχε να καρπωθεί τον θυμό των «κίτρινων γιλέκων», η ακροδεξιά στην Γαλλία ονειρεύεται να αναπληρώσει το χαμένο χρόνο - Στα χέρια της Liberation έγγραφο που δείχνει ότι οι νεοφασίστες νομίζουν ότι μιμούνται την Αριστερά

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Κρίσιμη συνάντηση στη Μονακό για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς – Οι δύο ομάδες στις οποίες θα ήθελε να αγωνιστεί»
Euroleague 09.09.25

«Κρίσιμη συνάντηση στη Μονακό για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς – Οι δύο ομάδες στις οποίες θα ήθελε να αγωνιστεί»

Ισπανικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως ο Μονακό και Μάικ Τζέιμς θα συναντηθούν για να συζητήσουν το αν θα συνεχίσουν τη συνεργασίας τους. Φενέρμπαχτσε και Μπαρτσελόνα περιμένουν στη... γωνία!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Super League: Στο Πανθεσσαλικό Κηφισιά-Παναθηναϊκός και ΟΦΗ-ΠΑΟΚ σε ΟΑΚΑ ή Λεωφόρο
Ποδόσφαιρο 09.09.25

Super League: Στο Πανθεσσαλικό Κηφισιά-Παναθηναϊκός και ΟΦΗ-ΠΑΟΚ σε ΟΑΚΑ ή Λεωφόρο

Βρέθηκε λύση στο γηπεδικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν δυο ομάδες της Super League. Με ομόφωνες αποφάσεις του ΔΣ Κηφισιά-ΠΑΟ θα παίξουν στο Πανθεσσαλικό και ΟΦΗ-ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ ή στη Λεωφόρο

Βάιος Μπαλάφας
Το νέο It-Girl: Η 21χρονη κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου έχει το πρώτο της μεγάλο συμβόλαιο – «Είναι σκύλα»
Nepo alert 09.09.25

Το νέο It-Girl: Η 21χρονη κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου έχει το πρώτο της μεγάλο συμβόλαιο – «Είναι σκύλα»

Η Άπλ Μάρτιν, κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου και του Κρις Μάρτιν, γίνεται το κεντρικό πρόσωπο γνωστού οίκου μόδας και (πάλι) όλοι μιλάνε για αυτή -όχι απαραίτητα με τα καλύτερα λόγια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Κωδικός» Σιπιόνι στο Ρέντη
On Field 09.09.25

«Κωδικός» Σιπιόνι στο Ρέντη

Ο Αργεντίνος αμυντικός χαφ έχει «τρελάνει» κόσμο με την παρουσία του - Το πλάνο του Μέντι για τον 20χρονο άσο και η συνύπαρξη στην εντεκάδα με τον Έσε

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κίνηση ανθρωπιάς από τον Καβάνι: Έσωσε τη ζωή μικρού κοριτσιού που ήταν σοβαρά άρρωστο
Ποδόσφαιρο 09.09.25

Κίνηση ανθρωπιάς από τον Καβάνι: Έσωσε τη ζωή μικρού κοριτσιού που ήταν σοβαρά άρρωστο

Μεγαλείο ψυχής από τον Έντισον Καβάνι ο οποίος έσωσε τη ζωή ενός μικρού κοριτσιού, καλύπτοντας τα έξοδα για μια επέμβαση στην οποία ήταν απαραίτητο να υποβληθεί.

Αλέξανδρος Κωτάκης
H μεταμόρφωση του Ντουέιν Τζόνσον – Aπό θρύλος του UFC, γίνεται ένας «ιδιότροπος, εκκεντρικός 70άρης»
«Ήμουν εγκλωβισμένος» 09.09.25

H μεταμόρφωση του Ντουέιν Τζόνσον – Aπό θρύλος του UFC, γίνεται ένας «ιδιότροπος, εκκεντρικός 70άρης»

Ο Ντουέιν Τζόνσον δίνει μάχη για να μειώσει την μυϊκή του μάζα, όπως μεταδίδει το Variety, καθώς έχει αναλάβει να υποδυθεί έναν «ιδιότροπο, εκκεντρικό 70άρη» που ονομάζεται Chicken Man.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σφοδρή αντίδραση ΕΣΗΕΜΘ κατά της κυβέρνησης – «Συστηματική προσβολή προς τους δημοσιογράφους Μακεδονίας-Θράκης»
Καταγγελία 09.09.25

Σφοδρή αντίδραση ΕΣΗΕΜΘ κατά της κυβέρνησης – «Συστηματική προσβολή προς τους δημοσιογράφους Μακεδονίας-Θράκης»

Η ΕΣΗΕΜΘ καταγγέλλει πως κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη, «η συντριπτική πλειοψηφία των Μέσων που υπηρετούν την Ενημέρωση στη Θεσσαλονίκη αγνοήθηκαν επιδεικτικά»

Σύνταξη
Κρητική μαφία: Στη φυλακή τα δύο αδέρφια για τους εκβιασμούς – «Υπόθεση φιάσκο» λένε οι δικηγόροι τους
Ελλάδα 09.09.25

Κρητική μαφία: Στη φυλακή τα δύο αδέρφια για τους εκβιασμούς – «Υπόθεση φιάσκο» λένε οι δικηγόροι τους

Στον χώρο έξω από την εισαγγελία στα Χανιά ήταν συγκεντρωμένα συγγενικά τους πρόσωπα για να τους συμπαρασταθούν, υποστηρίζοντας πως το κατηγορητήριο είναι αβάσιμο.

Σύνταξη
Η απλή μέθοδος των τριών
On Field 09.09.25

Η απλή μέθοδος των τριών

Οι τρεις χαφ της Δανίας «έκοβαν κι έραβαν» στο Καραϊσκάκη κάνοντας την (μεγάλη) διαφορά…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αδιανόητο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε με γυαλί στην οικογένειά του επειδή έκαναν… ευχέλαιο
Οδηγήθηκε στη φυλακή 09.09.25

Αδιανόητο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε με γυαλί στην οικογένειά του επειδή έκαναν… ευχέλαιο

Ο 33χρονος από τη Θεσσαλονίκη έδειξε στην απολογία του να έχει πλήρη επίγνωση των πράξεών του, δηλώνοντας πως είναι ένοχος, ενώ απέδωσε την επίθεση στο γεγονός ότι εξοργίστηκε

Σύνταξη
Ουκρανία: Βήματα στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
«Στρατηγικοί σύμμαχοι» 09.09.25

Βήματα στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Ουκρανία

Το Ευρωκοινοβούλιο ενθαρρύνει την Ουκρανία να διατηρήσει τον ρυθμό υλοποίησης των ενταξιακών της μεταρρυθμίσεων και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ για δίκαιη και διαρκή ειρήνη

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντα από την άγρια καταδίωξη: Η στιγμή που ο γιος του επιχειρηματία εκσφενδονίζει τον αστυνομικό
Ελλάδα 09.09.25

Βίντεο ντοκουμέντα από την άγρια καταδίωξη: Η στιγμή που ο γιος του επιχειρηματία εκσφενδονίζει τον αστυνομικό

Ο 20χρονος γιος του επιχειρηματία υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή πως πάτησε το γκάζι για να διαφύγει, επειδή όπως είπε πίστευε εκείνα τα δευτερόλεπτα, πως είχε να κάνει με ενέδρα ληστών.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο