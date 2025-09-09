Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως για το κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας που αποκαλύφθηκε στα Καλάβρυτα, με την εμπλοκή μοναχών.

Οι αρχές εντόπισαν ανεκτίμητα κειμήλια, θρησκευτικά αντικείμενα και νομίσματα, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η υπόθεση ενός μπρούτζινου αγάλματος της θεάς Αρτέμιδος, ύψους 1,80 μ., που –σύμφωνα με τις καταθέσεις– βρίσκεται θαμμένο σε χωράφι και επρόκειτο να πωληθεί έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο «Τζάκσον», ο φούρναρης και οι ρασοφόροι

Στην υπόθεση πρωταγωνιστεί ένας 69χρονος από τη Νεμέα, γνωστός με το προσωνύμιο «Τζάκσον», που παρουσιαζόταν ως ειδικός εκτιμητής από την Κύπρο αλλά και ως ταμίας Γερμανού υποψήφιου αγοραστή. Στο κύκλωμα συμμετείχε επίσης ενεχυροδανειστής με τη σύζυγό του από το Αιγάλεω, οι οποίοι φέρονται να μεσολαβούσαν για την ανεύρεση αρχαίων αντικειμένων. Στο κάδρο βρέθηκε ακόμη και φούρναρης, που είχε αναπτύξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον εντοπισμό κειμηλίων.

Η μυστική πληροφορία

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά από τηλεφώνημα ανώνυμου πληροφοριοδότη, που συστήθηκε ως «Θανάσης». Στις 29 Ιουλίου ενημέρωσε την αστυνομία πως τέσσερα άτομα σκόπευαν να πουλήσουν αρχαία αντικείμενα σε Γερμανό αγοραστή. Ακολούθησαν και άλλα μηνύματα με ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας, που οδήγησαν τις αρχές στα Καλάβρυτα και την Κόρινθο.

29/7/2025: «Ξέρω 4 άτομα που θέλουν να πουλήσουν αρχαία, υπάρχει ένας Γερμανός που θέλει να τις αγοράσει».

5/8/2025 : «Σημειώστε ένα όνομα και το κινητό του τηλέφωνο, έχει ενεχυροδανειστήριο στο Αιγάλεω, ο άλλος λέγεται “…” και έχει επιχείρηση στα Καλάβρυτα, ο αδελφός του είναι μοναχός στα Καλάβρυτα».

Την ίδια ώρα, όμως ο πονοκέφαλος είναι να ταυτοποιηθούν μια σειρά από ευρήματα που δεν ανήκουν στην μονή. Τουλάχιστον μία εικόνα είχε δηλωθεί ως κλαπείσα από τη Σπάρτη, για αυτά δεν υπάρχουν πληροφορίες και ο ανώνυμος πληροφοριοδότης δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις.

Επιχείρηση–παγίδα

Με την εμπλοκή μυστικών αστυνομικών, οργανώθηκαν συναντήσεις σε διάφορες περιοχές. Σε μία εξ αυτών, στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, στα Καλάβρυτα επιδείχθηκαν βυζαντινές εικόνες, Ευαγγέλια και θρησκευτικά βιβλία. Σύμφωνα με καταθέσεις, ο ηγούμενος σχολίασε: «Αν πάει καλά αυτή η δουλειά, θα πουλήσουμε και τους τοίχους».

Στις 6 Σεπτεμβρίου, όταν οι μοναχοί παρέδωσαν αντικείμενα σε μυστικούς αστυνομικούς, ζητώντας χρήματα για την αγοραπωλησία, τότε έγιναν οι συλλήψεις.

Η μεγάλη αποκάλυψη

Καθοριστική ήταν η αναφορά του ηγούμενου σε μπρούτζινο άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος. Όπως είπε, το είχε στην κατοχή του και προόριζε να το πουλήσει για 10 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο δεν μπορούσε να το δείξει καθώς ήταν θαμμένο σε αγρόκτημα. Με βάση τις πληροφορίες αυτές, οι αρχές «οργώνουν» τα χωράφια γύρω από τη μονή, αναζητώντας το πολύτιμο εύρημα.

Οι μοναχοί, κατά την απολογία τους, ισχυρίστηκαν ότι τα αντικείμενα προέρχονταν από προσωπικές συλλογές και όχι από το μοναστήρι. Ο αδελφός του συλληφθέντα ηγούμενου, μιλώντας στο MEGA, ανέφερε ότι οι εικόνες πιθανόν να ήταν δώρα που είχε λάβει σε ταξίδια του σε μοναστήρια ανά τον κόσμο.

«Κατά καιρούς του έχουν χαρίσει οι δεσποτάδες από τις Σέρρες, από το Κάϊρο, έχει κάνει πολλά ταξίδια σε μοναστήρια. Επειδή ήταν αγαπητός του χαρίζανε», πρόσθεσε ο αδελφός του.