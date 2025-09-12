Καλάβρυτα: «Προσωπικά αντικείμενα» ήταν τα κειμήλια, λέει ο μοναχός που προσπάθησε να τα πουλήσει

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την υπόθεση εμπορίας εκκλησιαστικών κειμηλίων με επίκεντρο τη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα. Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί μετά τις απολογίες τους ο ηγούμενος, ένας μοναχός και ακόμη τέσσερα άτομα. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αρχαιοκαπηλία, αλλά και διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ηγούμενος της μονής στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι τα αντικείμενα «βρέθηκαν νομίμως» στην κατοχή του. «Προέρχονται από συλλογή που είχα παραλείψει να δηλώσω. Δεν υπάρχει θέμα αγοραπωλησίας», φέρεται να είπε.

Αλλά και ο επίσης κατηγορούμενος βοηθός του ηγουμένου, υποστήριξε ότι «τα αντικείμενα βρέθηκαν εντός της μονής σε ιδιωτικούς χώρους και δεν αποτελούσαν εκκλησιαστική περιουσία, αλλά προσωπικά αντικείμενα που περιήλθαν από οικογενειακές δωρεές και είχαν συναισθηματική αξία. Τυχόν παράλειψη δήλωσης και καταγραφής τους δεν έγινε από δόλο».

Ανάλογη ήταν και η δήλωση που έκανε ο δικηγόρος του μοναχού, που υποστήριξε ότι δεν υπήρχε δόλος στο γεγονός ότι δεν τα είχαν δηλώσει. Είπε ότι «ήταν όλα προσωπικά αντικείμενα με συναισθηματική αξία, δεν ήταν περιουσία της Μονής, ούτε καν γενικότερα της εκκλησίας. Δεν υπήρχε κάποιος σκοπός περαιτέρω διάθεση και δεν χρειάστηκε ή αμέλησαν να τα δηλώσουν, όχι δολίως».

Στη φυλακή

Οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας οδηγήθηκαν την Πέμπτη το βράδυ στη φυλακή, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Είχε προηγηθεί μαραθώνια απολογία τους στο δικαστικό μέγαρο Κορίνθου.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά από τηλεφώνημα ανώνυμου πληροφοριοδότη, που συστήθηκε ως «Θανάσης». Στις 29 Ιουλίου ενημέρωσε την αστυνομία πως τέσσερα άτομα σκόπευαν να πουλήσουν αρχαία αντικείμενα σε Γερμανό αγοραστή. Ακολούθησαν και άλλα μηνύματα με ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας, που οδήγησαν τις αρχές στα Καλάβρυτα και την Κόρινθο.

Καθοριστική ήταν η αναφορά του ηγούμενου σε μπρούτζινο άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος. Όπως είπε, το είχε στην κατοχή του και προόριζε να το πουλήσει για 10 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο δεν μπορούσε να το δείξει καθώς ήταν θαμμένο σε αγρόκτημα. Με βάση τις πληροφορίες αυτές, οι αρχές «οργώνουν» τα χωράφια γύρω από τη μονή, αναζητώντας το πολύτιμο εύρημα.