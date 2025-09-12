newspaper
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Από προχθές που εμφανίστηκε με μπάλα μπάσκετ στα χέρια και ευχήθηκε στην Εθνική... η συντριβή ήταν νομοτελειακή

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Καλάβρυτα: «Προσωπικά αντικείμενα» ήταν τα κειμήλια, λέει ο μοναχός που προσπάθησε να τα πουλήσει
Ελλάδα 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:00

Καλάβρυτα: «Προσωπικά αντικείμενα» ήταν τα κειμήλια, λέει ο μοναχός που προσπάθησε να τα πουλήσει

Ο βοηθός του ηγούμενου της μονής στα Καλάβρυτα ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι δεν είχε προσπαθήσει να πουλήσει τα αρχαία αντικείμενα και ότι δεν ανήκαν στη μονή, ούτε στην Εκκλησία.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Απόψε βλέπουμε την Εθνική μας για… ευεξία στο μάξιμουμ

Απόψε βλέπουμε την Εθνική μας για… ευεξία στο μάξιμουμ

Spotlight

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την υπόθεση εμπορίας εκκλησιαστικών κειμηλίων με επίκεντρο τη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα. Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί μετά τις απολογίες τους ο ηγούμενος, ένας μοναχός και ακόμη τέσσερα άτομα. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αρχαιοκαπηλία, αλλά και διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ηγούμενος της μονής στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι τα αντικείμενα «βρέθηκαν νομίμως» στην κατοχή του. «Προέρχονται από συλλογή που είχα παραλείψει να δηλώσω. Δεν υπάρχει θέμα αγοραπωλησίας», φέρεται να είπε.
Αλλά και ο επίσης κατηγορούμενος βοηθός του ηγουμένου, υποστήριξε ότι «τα αντικείμενα βρέθηκαν εντός της μονής σε ιδιωτικούς χώρους και δεν αποτελούσαν εκκλησιαστική περιουσία, αλλά προσωπικά αντικείμενα που περιήλθαν από οικογενειακές δωρεές και είχαν συναισθηματική αξία. Τυχόν παράλειψη δήλωσης και καταγραφής τους δεν έγινε από δόλο».

Ανάλογη ήταν και η δήλωση που έκανε ο δικηγόρος του μοναχού, που υποστήριξε ότι δεν υπήρχε δόλος στο γεγονός ότι δεν τα είχαν δηλώσει. Είπε ότι «ήταν όλα προσωπικά αντικείμενα με συναισθηματική αξία, δεν ήταν περιουσία της Μονής, ούτε καν γενικότερα της εκκλησίας. Δεν υπήρχε κάποιος σκοπός περαιτέρω διάθεση και δεν χρειάστηκε ή αμέλησαν να τα δηλώσουν, όχι δολίως».

Στη φυλακή

Οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας οδηγήθηκαν την Πέμπτη το βράδυ στη φυλακή, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Είχε προηγηθεί μαραθώνια απολογία τους στο δικαστικό μέγαρο Κορίνθου.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά από τηλεφώνημα ανώνυμου πληροφοριοδότη, που συστήθηκε ως «Θανάσης». Στις 29 Ιουλίου ενημέρωσε την αστυνομία πως τέσσερα άτομα σκόπευαν να πουλήσουν αρχαία αντικείμενα σε Γερμανό αγοραστή. Ακολούθησαν και άλλα μηνύματα με ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας, που οδήγησαν τις αρχές στα Καλάβρυτα και την Κόρινθο.

Καθοριστική ήταν η αναφορά του ηγούμενου σε μπρούτζινο άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος. Όπως είπε, το είχε στην κατοχή του και προόριζε να το πουλήσει για 10 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο δεν μπορούσε να το δείξει καθώς ήταν θαμμένο σε αγρόκτημα. Με βάση τις πληροφορίες αυτές, οι αρχές «οργώνουν» τα χωράφια γύρω από τη μονή, αναζητώντας το πολύτιμο εύρημα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Χρυσός: Το ράλι θα συνεχισθεί – Θα φτάσει τα 3.900 δολάρια, λέει η UBS 

Χρυσός: Το ράλι θα συνεχισθεί – Θα φτάσει τα 3.900 δολάρια, λέει η UBS 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Απόψε βλέπουμε την Εθνική μας για… ευεξία στο μάξιμουμ

Απόψε βλέπουμε την Εθνική μας για… ευεξία στο μάξιμουμ

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 8η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 8η μέρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Καλάβρυτα: Θρίλερ με το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος – Άκαρπες οι έρευνες
Ελλάδα 12.09.25

Καλάβρυτα: Θρίλερ με το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος – Άκαρπες οι έρευνες

Η αστυνομία παρουσία εισαγγελέα, προχώρησε σε εκσκαφή σε συγκεκριμένο σημείο - Όπως διαπιστώθηκε όμως κάποιοι είχαν προλάβει να σκάψουν πριν εντοπίσουν τον συγκεκριμένο χώρο οι Αρχές

Σύνταξη
Ο ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση στην Ελλάδα: Ουραγοί στις δημόσιες δαπάνες, πρωταθλητές σε άνεργους πτυχιούχους
Έρευνα ΟΟΣΑ 12.09.25

Η εκπαίδευση στην Ελλάδα: Υψηλή ανεργία πτυχιούχων, χαμηλές δαπάνες για την παιδεία, κακοπληρωμένοι δάσκαλοι

Η φετινή έκθεση του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση «Εducation at A Glance 2025» εστιάζει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στη σύνδεσή της με την αγορά. Τι δείχνει για την Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βόλος: Πώς έζησε τον εφιάλτη της δολοφονίας της μητέρας της – Τι λέει για τον πατέρα της – Συγκλονίζει η 18χρονη
Ελλάδα 12.09.25

Βόλος: Πώς έζησε τον εφιάλτη της δολοφονίας της μητέρας της – Τι λέει για τον πατέρα της – Συγκλονίζει η 18χρονη

Οι περιγραφές της για το δράμα που βιώνει ραγίζουν καρδιές - Ο πατέρας της σκότωσε τον περασμένο Αύγουστο τη μητέρα της στον Βόλο και η ίδια από τότε προσπαθεί να μείνει όρθια και δυνατή.

Σύνταξη
Ακρίβεια: Νέες ανατιμήσεις, απρόσιτα ακόμη και βασικά είδη – «Ανεπαρκή» κυβερνητικά μέτρα, δεν βγαίνει ο μήνας
Ασταμάτητος ο πληθωρισμός 12.09.25

Στα ύψη η ακρίβεια, απρόσιτα ακόμη και βασικά είδη - «Ανεπαρκή» τα κυβερνητικά μέτρα, δεν βγαίνει ο μήνας

Ακρίβεια σε έξαρση, νοικοκυριά σε απόγνωση - Ενοίκια, διατροφή, υπηρεσίες εξατμίζουν τα εισοδήματα, τo 59,8% των πολιτών κρίνει αρνητικά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ για τα μέτρα στήριξης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κρητική μαφία: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο ιερέας για την υπόθεση εκβιασμού και υφαρπαγής εκκλησιαστικής περιουσίας
Ελλάδα 12.09.25

Κρητική μαφία: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο ιερέας για την υπόθεση εκβιασμού και υφαρπαγής εκκλησιαστικής περιουσίας

Ο πρώην 46χρονος ηγούμενος και συνάμα επίσκοπος Δορυλαίου, δεν προσήλθε στο δικαστικό Μέγαρο για να απολογηθεί και ο δικηγόρος του, έλαβε ημερομηνία απολογίας για τις 25 Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
Αυτός είναι ο μαστροπός με το παρατσούκλι «Κοντός» – Βίαζε και εξέδιδε τα θύματά του
Ελλάδα 12.09.25

Αυτός είναι ο μαστροπός με το παρατσούκλι «Κοντός» – Βίαζε και εξέδιδε τα θύματά του

Υποσχόταν στα θύματά του μεγάλες χρηματικές απολαβές, τις απειλούσε και ασκούσε σωματική ή ψυχολογική βία κι έτσι τις εξανάγκαζε να συμμετέχουν σε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες βιντεοσκοπούσε.

Σύνταξη
Καιρός: «Θαμπό πέπλο» αφρικανικής σκόνης πάνω από την Αθήνα – Απότομο φθινόπωρο με βροχές τη Δευτέρα
Βίντεο 12.09.25

«Θαμπό πέπλο» αφρικανικής σκόνης πάνω από την Αθήνα - Απότομο φθινόπωρο με βροχές τη Δευτέρα

Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα διατηρηθούν σε αυξημένα επίπεδα - Καλός ο καιρός το Σάββατο - Τις υψηλές θερμοκρασίες θα διακόψει ένα «φθινοπωρινό σκίρτημα», αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύνθημα ανάκαμψης έδωσε ο Σπανούλης: «Μεγάλη υπόθεση για τη χώρα μας το μετάλλιο»
Μπάσκετ 12.09.25

Σύνθημα ανάκαμψης έδωσε ο Σπανούλης: «Μεγάλη υπόθεση για τη χώρα μας το μετάλλιο»

Ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αποκλεισμό από την Τουρκία έδωσε σύνθημα ανάκαμψης και τόνισε τη μεγάλη σημασία που θα έχει για την Ελλάδα η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Σύνταξη
Τσάρλι Κερκ: Ο δραματικός διάλογος του δολοφόνου του με τον πατέρα του πριν τη σύλληψη
Τάιλερ Ρόμπινσον 12.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο δραματικός διάλογος του δράστη με τον πατέρα του πριν τη σύλληψη

Το CBS News υποστηρίζει ότι ο Ρόμπινσον παραδέχθηκε στον πατέρα του ότι ήταν το πρόσωπο στις φωτογραφίες που έδειχναν τα μέσα ενημέρωσης όταν ακόμη καταζητείτο ο δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ

Σύνταξη
Βρυξέλλες: Σχεδιάζουν αυστηρότερους κανόνες για την έκδοση βίζας σε Ρώσους πολίτες
Μορφή κυρώσεων 12.09.25

Βρυξέλλες: Σχεδιάζουν αυστηρότερους κανόνες για την έκδοση βίζας σε Ρώσους πολίτες

Δεν θα είναι γενική απαγόρευση, διότι ευθύνη για την έκδοση βίζας έχουν οι κυβερνήσεις. Στόχος είναι να καταστήσει δυσκολότερα τα ταξίδια Ρώσων στην ΕΕ μέσω «κοινών οδηγιών» προς τα κράτη-μέλη.

Σύνταξη
Καλάβρυτα: Θρίλερ με το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος – Άκαρπες οι έρευνες
Ελλάδα 12.09.25

Καλάβρυτα: Θρίλερ με το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος – Άκαρπες οι έρευνες

Η αστυνομία παρουσία εισαγγελέα, προχώρησε σε εκσκαφή σε συγκεκριμένο σημείο - Όπως διαπιστώθηκε όμως κάποιοι είχαν προλάβει να σκάψουν πριν εντοπίσουν τον συγκεκριμένο χώρο οι Αρχές

Σύνταξη
Αταμάν: «Λυπάμαι για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε»
Μπάσκετ 12.09.25

Αταμάν: «Λυπάμαι για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε»

Η Τουρκία κυριάρχησε απέναντι στην Ελλάδα στον 2ο ημιτελικό του Eurobasket με τον Εργκίν Αταμάν να ζητά συγγνώμη από τους Έλληνες, τονίζοντας ωστόσο οτι η ομάδα του ήταν καλύτερη απόψε.

Σύνταξη
Πριν από 15 χρόνια η Lady Gaga εμφανίστηκε με ένα φόρεμα από κρέας – Γεγονός που οδήγησε σε απειλές και συνωμοσίες
«Μη ρωτάς» 12.09.25

Πριν από 15 χρόνια η Lady Gaga εμφανίστηκε με ένα φόρεμα από κρέας – Γεγονός που οδήγησε σε απειλές και συνωμοσίες

Το φόρεμα από κρέας, ένα από τα τρία που φόρεσε η Lady Gaga κατά τη διάρκεια των MTV Video Music Awards 2010, δεν ήταν αυτό που εκτόξευσε την καριέρα της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση στην Ελλάδα: Ουραγοί στις δημόσιες δαπάνες, πρωταθλητές σε άνεργους πτυχιούχους
Έρευνα ΟΟΣΑ 12.09.25

Η εκπαίδευση στην Ελλάδα: Υψηλή ανεργία πτυχιούχων, χαμηλές δαπάνες για την παιδεία, κακοπληρωμένοι δάσκαλοι

Η φετινή έκθεση του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση «Εducation at A Glance 2025» εστιάζει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στη σύνδεσή της με την αγορά. Τι δείχνει για την Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Σε άλλο επίπεδο οι Τούρκοι – Για το χάλκινο μετάλλιο την Κυριακή η Εθνική (vid)
Eurobasket 2025 12.09.25

Σε άλλο επίπεδο η Τουρκία 94-68 την αγνώριστη Εθνική μας - Για το χάλκινο μετάλλιο την Κυριακή

Σε πολύ κακή βραδιά η Εθνική μας ομάδα, ηττήθηκε εύκολα από την αποφασισμένη Τουρκία (68-94) και πλέον θα παίξει στον μικρό τελικό του Eurobasket για το χάλκινο μετάλλιο, απέναντι στη Φινλανδία.

Σύνταξη
Δημογραφική κρίση: Μήπως δεν χρειάζεται να πανικοβαλλόμαστε τόσο για την παγκόσμια πτώση της γονιμότητας;
Δημογραφική κρίση; 12.09.25

Μήπως δεν χρειάζεται να πανικοβαλλόμαστε τόσο για την παγκόσμια πτώση της γονιμότητας;

Από τον φόβο του υπερπληθυσμού του ’60 μέχρι τον σημερινό πανικό για τη δημογραφική κατάρρευση, οι ανησυχίες γύρω από τον πληθυσμό δείχνουν πώς κάθε εποχή προβάλλει την αγωνία της στο μέλλον της ανθρωπότητας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία ζητούν «άμεση παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων» στην πόλη της Γάζας
Κοινή ανακοίνωση 12.09.25

Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία ζητούν «άμεση παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων» στην πόλη της Γάζας

Το Ισραήλ συνεχίζει να κλιμακώνει τις επιθέσεις του στην πόλη της Γάζας, την ώρα που Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία καταδικάζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του

Σύνταξη
Ο Κίλιαν Μέρφι διαψεύδει τις φήμες ότι θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ – «Καλή τύχη σε όποιον πάρει τον ρόλο»
«Όχι. Ειλικρινά» 12.09.25

Ο Κίλιαν Μέρφι διαψεύδει τις φήμες ότι θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ – «Καλή τύχη σε όποιον πάρει τον ρόλο»

Ο Κίλιαν Μέρφι ρωτήθηκε από τον Τζος Χόροβιτς στο podcast Happy Sad Confused αν έχει επιλεγεί για να υποδυθεί τον Βόλντεμορτ στην επερχόμενη τηλεοπτική σειρά του HBO, κάτι που ο ηθοποιός αρνήθηκε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της επέζησε από την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ
Παρέστη στην κηδεία 12.09.25

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της επέζησε από την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ

Ο Χαλίλ Αλ Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, και από της σημαντικότερες προσωπικότητές της, είναι ζωντανός, λέει η οργάνωση. Στην επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ σκοτώθηκε ωστόσο ο γιος του.

Σύνταξη
Τραμπ: Τελικά λέει ότι θέλει να στριμώξει τη Ρωσία – Τώρα μπαίνει στη δύσκολη πίστα
Τι ζητά από την ΕΕ 12.09.25

Ο Τραμπ τελικά λέει ότι θέλει να στριμώξει τη Ρωσία - Τώρα μπαίνει στη δύσκολη πίστα

Το Politico παρουσιάζει τις δυσκολίες που προκύπτουν μετά και τις νέες δηλώσεις του Τραμπ που (ξανά)είπε ότι χάνει την υπομονή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και ότι σκέφτεται την επιβολή κυρώσεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει αεροπορικά την Πολωνία – Στόχος, η αποτροπή ρωσικών drones στο μέλλον
Σχέδιο «Ανατολική Φρουρά» 12.09.25

Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει αεροπορικά την Πολωνία – Στόχος, η αποτροπή ρωσικών drones στο μέλλον

Η Γαλλία, η Γερμανία και η Δανία θα συνεισφέρουν μαχητικά αεροσκάφη και άλλα στρατιωτικά μέσα, σύμφωνα με το ΝΑΤΟ. Η αποστολή στην Πολωνία αναμένεται να συμπεριλάβει δυνάμεις και από τη Βρετανία.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο