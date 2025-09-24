Μια πρόβλεψη για τα γκολ του Ταρέμι

Ο Μέχντι Ταρέμι είναι γκολτζής από τους λίγους και οι επιδόσεις που έχει στο σκοράρισμα (στην τεράστια καριέρα του) αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.

Ο Ολυμπιακός πήρε την απόφαση της απόκτησης του Ιρανού στράικερ από την Ίντερ και ο 33χρονος άσος φροντίζει να δικαιώσει τους ανθρώπους των πρωταθλητών Ελλάδος για την συγκεκριμένη κίνηση.

Έχει πετύχει ήδη τέσσερα γκολ, έχει κερδίσει δύο πέναλτι κι έχει και μι ασίστ, αυτή στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο.

Ο Ταρέμι μπορεί να σκοράρει με… χίλιους τρόπους και η ευχέρεια που έχει στο σκοράρισμα, είναι δίχως άλλο ένα μεγάλο «όπλο» για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Και μιλάμε βεβαίως για την πιο απαιτητική σεζόν των τελευταίων χρόνων για την ομάδα του Πειραιά, καθώς κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι ο Ολυμπιακός παίζει φέτος στην League Phase του Champions League κι αυτό τα λέει όλα για τον βαθμό δυσκολίας.

Ο Ιρανός είναι ο σέντερ φορ που ονειρεύεται να έχει κάθε προπονητής, γιατί πολύ απλά κάνει το γκολ να φαίνεται εύκολη υπόθεση αλλά παράλληλα έχει τον τρόπο για να εκμεταλλευτεί και τους συμπαίκτες του.

Έχει λοιπόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθούμε στον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε την σεζόν με τα ερυθρόλευκα ο Ταρέμι και το που μπορεί να φτάσει, σε ότι αφορά τον αριθμό των γκολ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ήδη έχει πετύχει τέσσερα γκολ κι αν κρίνει κάποιος από την διάθεση που βγάζει σε κάθε παιχνίδι που τον χρησιμοποιεί ο Μεντιλίμπαρ, είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Ιρανό να ξεπερνά άνετα τα 20 τέρματα μέχρι το τέλος της σεζόν.

Κι αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε πρώτοι απ’ όλους στο Ρέντη, αυτοί που βλέπουν καθημερινά την παρουσία του έμπειρου σέντερ φορ και στις προπονήσεις των «ερυθρόλευκων».

Ο Ταρέμι είναι σέντερ φορ που έχει μεγάλες παραστάσεις στην καριέρα του και ο τρόπος με τον οποίο κινείται τόσο εντός όσο κι εκτός περιοχής, αποδεικνύει το ρεπερτόριο που έχει για να βρεθεί σε θέση βολής.

Η παρουσία του διεθνούς επιθετικού σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια με την φανέλα του Ολυμπιακού είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακή και δεν χωρά αμφιβολία πως ο Ταρέμι μπορεί να ξεπεράσει τα είκοσι γκολ (και μάλιστα με χαρακτηριστική άνεση), δικαιώνοντας τις προβλέψεις που έχουν ήδη γίνει στο Ρέντη.

Δικαιώνοντας όμως πάνω απ’ όλα τον Ολυμπιακό, που είδε την ευκαιρία και προχώρησε στην απόκτηση ενός μεγάλου γκολτζή, στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου. Τέτοιες μεταγραφές κάνουν την διαφορά από το… πρώτο κιόλας παιχνίδι κι αυτό έδειξε ο διεθνής στράικερ.