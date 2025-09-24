Νέα Αριστερά: «Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εγγυάται πληρωμές επιδοτήσεων τον Οκτώβριο»

«Η κυβερνητική πλειοψηφία στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται να έχει βαλθεί να επιβεβαιώσει, με το… καλημέρα, την εκτίμηση του κ. Μητσοτάκη ότι οι εξεταστικές επιτροπές οδηγούν σε συγκαλύψεις», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Αφορμή, η κατάθεση του προσωρινού προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καββαδά, στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ο οποίος οχυρώθηκε πίσω από τον περιορισμένο χρόνο που βρίσκεται στα ηνία του Οργανισμού. Έτσι, δήλωσε άγνοια ή αναρμοδιότητα σε κάθε ερώτηση που θα μπορούσε να προσδώσει νόημα στην κατάθεσή του.

Η Νέα Αριστερά στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι Καββαδάς, «ως πρώτος μάρτυρας, αντί για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου, τους οποίους η πλειοψηφία προστάτευσε, κατέθεσε ο νυν επικεφαλής του Οργανισμού, ο κ. Καββαδάς».

Χαρακτηρίζοντάς τον «κ. “Δεν ξέρω – Δεν απαντώ”», η Νέα Αριστερά σημειώνει ότι ο Ιωάννης Καββαδάς «επικαλέστηκε τον πρόσφατο διορισμό του για να μην δώσει καμία απάντηση. Δεν ήταν καν σε θέση να εγγυηθεί την καταβολή των ενισχύσεων τον Οκτώβριο στους αγρότες, εντείνοντας την αβεβαιότητα και την ανησυχία στις τάξεις τους».

Και προσθέτει: «Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στην απλή ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, για το αν παραμένουν στις θέσεις τους οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ που ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη, ο κ. Καββαδάς, μετά από σιωπή αρκετών δευτερολέπτων, είπε ότι δεν γνωρίζει».

Και καταλήγει:

«Είναι προφανές ότι από αυτήν την παρουσία του επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αγρότες δεν θα πρέπει να στηρίζονται για τις επιδοτήσεις τους στον οργανισμό που διοικεί».