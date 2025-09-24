Εικόνες σοκ στο παλαιό δημαρχείο Βύρωνα από βανδαλισμούς

Χωρίς τέλος δυστυχώς οι βανδαλισμοί σε δήμους της χώρας των οποίων η αποκατάσταση αδειάζει τα δημοτικά ταμεία. Αυτή την φορά, βανδαλίστηκε το παλαιό δημαρχείο του Βύρωνα σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου η οποία αναφέρει:

«Με μεγάλη θλίψη και αγανάκτηση ενημερώνουμε τους πολίτες ότι το Παλαιό Δημαρχείο Βύρωνα υπέστη κλοπή και εκτεταμένους βανδαλισμούς από ασυνείδητους δράστες.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν:

Καταστροφή ηλεκτρολογικών πινάκων

Καταστροφή τμημάτων ψευδοροφής στο ισόγειο και στον 1ο όροφο

Κλοπή εξωτερικών μονάδων κλιματισμού και κοπή παροχών σε τουλάχιστον μία ακόμη

Καταστροφή εσωτερικών μονάδων κλιματισμού

Καταστροφή του μηχανισμού εξαερισμού στην ταράτσα

Κλοπή χαλκοσωλήνων και καλωδιώσεων

Κλοπή σωμάτων θέρμανσης και απεγκατάσταση άλλων τόσων.

Οι κλοπές και οι βανδαλισμοί αυτοί συνιστούν σοβαρή προσβολή της δημοτικής περιουσίας και δείγμα περιφρόνησης προς την ιστορία της πόλης μας. Σε πρώτη εκτίμηση οι ζημιές υπερβαίνουν πιθανόν το ποσό των 30.000 ευρώ.

Ο Δήμος Βύρωνα καταδικάζει απερίφραστα αυτές τις εγκληματικές πράξεις και θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (ενώ θα υποβληθεί και μήνυση κατά αγνώστων από τον Δήμο) για την αποκατάσταση των ζημιών και την προστασία του κτιρίου».

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Βύρωνα