Όταν η AI γίνεται «από μηχανής Θεός» για τις ΗΠΑ

Ως τον «Deus ex Machina» (από μηχανής θεό) της αμερικανικής οικονομίας περιγράφει την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) ο George Saravelos, επικεφαλής FX Research στην Deutsche Bank, καθώς, όπως εξηγεί, παρεμβαίνει σε μια μομφή κρίσης και, κυριολεκτικά, σώζει τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, χωρίς τις επενδύσεις στον τεχνολογικό τομέα — και ειδικά στον τομέα της AI — οι ΗΠΑ θα κινούνταν πολύ κοντά ή ακόμη και σε ύφεση φέτος. Αυτές οι επενδύσεις συνδέονται με ένα τεράστιο κύμα κεφαλαιουχικών δαπανών (capex boom) για την υποδομή της τεχνητής νοημοσύνης, και φαίνεται πως είναι το κλειδί σε πολλά από τα μακροοικονομικά παζλ της εποχής.

Πιο συγκεκριμένα:

– Η σημαντική επιβράδυνση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας που συνήθως συνοδεύει τις υφέσεις, εδώ αντισταθμίζεται από κεφαλαιουχική βαθύτερη επένδυση (capital deepening) μέσω AI, η οποία απαιτεί ελάχιστο, έως καθόλου, εργατικό δυναμικό.

– Η απροσδόκητη ανθεκτικότητα του παγκόσμιου εμπορίου, ειδικά στην τεχνολογικά «βαριά» Βόρεια Ασία. Η περιοχή αυτή ενισχύθηκε εν μέρει επειδή τα chips εξαιρέθηκαν από τους αμερικανικούς δασμούς, ενθαρρύνοντας τις προ-αγορές (front‑loading).

– Η αντίφαση που παρατηρείται, δηλαδή ότι οι ευρύτεροι δείκτες επιχειρηματικών επενδύσεων στο capex δείχνουν υποχώρηση, αλλά οι πολύ συγκεντρωμένες επενδύσεις σε data centers για τεχνητή νοημοσύνη και υποδομές AI θέτουν έναν ταχύ ρυθμό ξεχωριστού κύκλου επενδύσεων.

– Οι επιδόσεις των τεχνολογικών εταιρειών στο S&P 500, όπου οι μετοχές της τεχνολογίας ξεχωρίζουν — οι λεγόμενες «mag‑7» συνεχίζουν να αποδίδουν.

– Η ήπιος πληθωρισμός, καθώς η συνολική ζήτηση παραμένει ασθενής, παρά τις επίμονες πιέσεις.

Τα θετικά και τα αρνητικά

Η θετική πλευρά σύμφωνα με τον αναλυτή της Deutsche Bank είναι ότι αυτός ο «AI υπέρ‑κύκλος» μπορεί να «απαλύνει» τις αρνητικές επιπτώσεις από το εμπόριο (τους δασμούς) και από τον περιορισμό της μετανάστευσης — δύο από τους σοβαρότερους κραδασμούς της τρέχουσας περιόδου.

Το πρόβλημα όμως είναι πως, για να συνεχίσει η συμβολή του τεχνολογικού κύματος στην ανάπτυξη του ΑΕΠ, οι επενδύσεις σε υποδομές (capital investment) πρέπει να παραμείνουν σε αυξητική, σχεδόν εκθετική πορεία — κάτι που κρίνεται απίθανο να διατηρηθεί.

Έτσι, ανακύπτουν μεσοπρόθεσμα καίρια ερωτήματα:

– Τι θα γίνει μετά, όταν οι μονάδες AI εγκατασταθούν. Θα ακολουθήσουν παραγωγικές αυξήσεις (productivity gains) ώστε να δικαιολογηθεί το κόστος;

– Πόσο ομοιόμορφα θα διανεμηθεί το όφελος σε όλη την κοινωνία ή αν θα συγκεντρωθεί γύρω από λίγες περιοχές ή εταιρείες που φιλοξενούν τις υποδομές.

Αυτά τα ερωτήματα θα γίνουν όλο και πιο κρίσιμα στην εκτίμηση της μεσοπρόθεσμης προοπτικής της οικονομίας των ΗΠΑ — και, από εκεί, της ισχύος του δολαρίου.

Πηγή: ΟΤ