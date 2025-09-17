ΠΟΕ: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει 40% την αξία του παγκόσμιου εμπορίου έως το 2040

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει την αξία του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών κατά σχεδόν 40% έως το 2040, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Ο ΠΟΕ αποδίδει αυτή την ανάπτυξη, στην αύξηση της παραγωγικότητας που θα φέρει η νέα τεχνολογία, αλλά και στο χαμηλότερο κόστος.

Κατά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Οργανισμού, η γενική διευθύντριά του, Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα, σημείωσε: «Αυτή η νέα έκθεση έρχεται εν μέσω των χειρότερων διαταραχών στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα τα τελευταία 80 χρόνια». Δήλωση που υποδηλώνει σαφώς τον εμπορικό πόλεμο μέσω δασμών που έχει ξεκινήσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Παρά τους κινδύνους για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τις προοπτικές ανάπτυξης, υπάρχουν θετικές πτυχές και μια από αυτές είναι η δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης», είπε.

Τι λέει η έκθεση του ΠΟΕ

Σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να οδηγήσει στην αύξηση της αξίας των διεθνών ροών αγαθών και υπηρεσιών κατά 34 έως 37% έως το 2040, βάσει διαφόρων σεναρίων.

Επιπλέον, το παγκόσμιο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) προβλέπεται να αυξηθεί κατά 12 έως 13%. Παράλληλα, ο ΠΟΕ επισημαίνει ότι «για να συμβάλουν η τεχνητή νοημοσύνη και το εμπόριο στην ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς», πρέπει να θεσπιστούν πολιτικές που «γεφυρώνουν το ψηφιακό χάσμα, επενδύουν στις δεξιότητες των εργαζομένων και διατηρούν ένα ανοιχτό και προβλέψιμο εμπορικό περιβάλλον».

Αντιμετώπιση των κινδύνων

Η επικεφαλής του ΠΟΕ, Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα, δεν παρέλειψε να επισημάνει και τους κινδύνους: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να διαταράξει τις αγορές εργασίας, μεταμορφώνοντας ορισμένες θέσεις εργασίας ενώ αντικαθιστά άλλες. Η διαχείριση αυτών των αλλαγών απαιτεί επενδύσεις σε εθνικές πολιτικές για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, των δεξιοτήτων, της επανειδίκευσης και της κοινωνικής προστασίας».

«Η τρέχουσα πολιτική αντίδραση στο εμπόριο συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την έλλειψη επενδύσεων σε αυτούς τους τομείς τις τελευταίες τρεις ή τέσσερις δεκαετίες παγκοσμιοποίησης. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να επαναλάβουμε αυτό το λάθος με την Τεχνητή Νοημοσύνη», προειδοποίησε η γενική διευθύντρια του Οργανισμού.

Ο ΠΟΕ στην έκθεσή του ζητά τη μείωση των ανισοτήτων στις ψηφιακές υποδομές μεταξύ πλούσιων και χωρών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.