Τάκης Βαμβακίδης: «Ένιωσα λαχάνιασμα και τελικά είχα οξεία πνευμονική εμβολή»

Ο Τάκης Βαμβακίδης πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο πριν από λίγες ημέρες. Πριν περίπου ένα μήνα, ο γνωστός ηθοποιός ένιωσε να «πνίγεται» στον βήχα παράλληλα, με άλλα οδυνηρά συμπτώματα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου και παρέμεινε μέχρι πρόσφατα.

Ο Τάκης Βαμβακίδης μίλησε στην εκπομπή Super Κατερινά για τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του, η οποία λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή.

Τάκης Βαμβακίδης: «Είχα μεγάλη τύχη»

«Είχα μεγάλη τύχη, ένιωσα λαχάνιασμα και βήχα και τελικά είχα οξεία πνευμονική εμβολή. 58 λεπτά και με 14 εξετάσεις την διαπίστωσαν. Αμέσως σήμανε συναγερμός. Αμέσως κατάλαβα ότι έχουμε ανηφόρα», ανέφερε αρχικά ο Τάκης Βαμβακίδης.

Τι λέει για τις απώλειες δύο καλών φίλων του, Βασίλη Καρρά και Μανούσο Μανουσάκη

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος τον ρώτησε για τον αείμνηστο Βασίλη Καρρά, με τον ηθοποιό να απαντά: «Ήταν αγνός, αληθινός φίλος. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Oσο ανέβαινε η καριέρα, η δόξα και τα οικονομικά, τόσο πιο απλός και σεμνός γινόταν. Προς το παιδί της η γυναίκα του είναι βράχος σαν να είναι δυο φορές ο Βασίλης εδώ».

«Τον Μανούσο Μανουσάκη τον αγαπώ και πονάω πολύ που έφυγε ξαφνικά και δεν έκανε τις δημιουργίες που είχε στο μυαλό του», πρόσθεσε κλείνοντας ο Τάκης Βαμβακίδης.