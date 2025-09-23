Τάκης Βαμβακίδης: «Ένιωσα λαχάνιασμα και τελικά είχα οξεία πνευμονική εμβολή»
O Τάκης Βαμβακίδης βρίσκεται σε φάση ανάρρωσης από το σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του.
- Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ
- Κακουργηματική δίωξη στον 18χρονο για την αρπαγή του 15χρονου - Ψάχνουν τον οδηγό του λευκού βαν
- Πέντε ανήλικοι ξυλοκόπησαν 14χρονο έξω από σχολείο
- Τρένο παρέσυρε αγροτικό στο Σουφλί - Το όχημα έπεσε σε χαντάκι
Ο Τάκης Βαμβακίδης πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο πριν από λίγες ημέρες. Πριν περίπου ένα μήνα, ο γνωστός ηθοποιός ένιωσε να «πνίγεται» στον βήχα παράλληλα, με άλλα οδυνηρά συμπτώματα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου και παρέμεινε μέχρι πρόσφατα.
Ο Τάκης Βαμβακίδης μίλησε στην εκπομπή Super Κατερινά για τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του, η οποία λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή.
Τάκης Βαμβακίδης: «Είχα μεγάλη τύχη»
«Είχα μεγάλη τύχη, ένιωσα λαχάνιασμα και βήχα και τελικά είχα οξεία πνευμονική εμβολή. 58 λεπτά και με 14 εξετάσεις την διαπίστωσαν. Αμέσως σήμανε συναγερμός. Αμέσως κατάλαβα ότι έχουμε ανηφόρα», ανέφερε αρχικά ο Τάκης Βαμβακίδης.
Τι λέει για τις απώλειες δύο καλών φίλων του, Βασίλη Καρρά και Μανούσο Μανουσάκη
Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος τον ρώτησε για τον αείμνηστο Βασίλη Καρρά, με τον ηθοποιό να απαντά: «Ήταν αγνός, αληθινός φίλος. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Oσο ανέβαινε η καριέρα, η δόξα και τα οικονομικά, τόσο πιο απλός και σεμνός γινόταν. Προς το παιδί της η γυναίκα του είναι βράχος σαν να είναι δυο φορές ο Βασίλης εδώ».
«Τον Μανούσο Μανουσάκη τον αγαπώ και πονάω πολύ που έφυγε ξαφνικά και δεν έκανε τις δημιουργίες που είχε στο μυαλό του», πρόσθεσε κλείνοντας ο Τάκης Βαμβακίδης.
- Καρυστιανού: «Η αλήθεια για άλλη μία φορά μπαζώνεται» – Τι λέει για την απόρριψη των αιτημάτων εκταφής των σορών
- Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα
- Συγκινητικό reunion στο Dawson’s Creek: Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ επιστρέφει ένα χρόνο μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο
- «Η αρπαγή»: Γιατί οι άνθρωποι στο TikTok προετοιμάζονται σήμερα για το τέλος του κόσμου;
- Ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ – Επίθεση στους θεσμούς της παγκοσμιοποίησης που «κατέστρεψαν τον κόσμο»
- ΕΟΦ: Αμετάβλητες παραμένουν οι συστάσεις για τη χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις