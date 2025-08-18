Τάκης Βαμβακίδης: Στο νοσοκομείο με πνευμονική εμβολή ο γνωστός ηθοποιός

Ο Τάκης Βαμβακίδης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μια μέρα πριν τη γιορτή της Παναγίας, στις 14 Αυγούστου. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε προγραματίσει ταξίδι στην Παναγία Σουμελά να προσκυνήσει τη Χάρη της στην Τραπεζούντα, αλλά δεν πρόλαβε.

Ο γνωστός ηθοποιός ένιωσε έντονη αδιαθεσία και συγκεκριμένα -σύμφωνα με το οικογενειακό περιβάλλον του- όλα ξεκίνησαν όταν άρχισε να «πνίγεται» στον βήχα. Ο βήχας συνοδεύτηκε και με άλλα συμπτώματα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Σωτηρία», όπου και νοσηλεύεται μέχρι σήμερα.

Τάκης Βαμβακίδης: Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του

Οι γιατροί διέγνωσαν οξεία πνευμονική εμβολή και τον υποβάλλουν σε συνεχείς εξετάσεις, βαριά φαρμακευτική αγωγή και έχουν δώσει αυστηρή εντολή να βρίσκεται σε πλήρη ακινησία.

Το οδοιπορικό στον Πόντο που δεν πρόλαβε

Ο ηθοποιός είχε οργανώσει ένα μεγάλο οδοιπορικό στον Πόντο, με αφηγήσεις κειμένων και ποντιακή μουσική, το οποίο αναβλήθηκε.

Το μόνο που ψέλλισε καθώς οι γιατροί του απαγορεύουν να μιλάει είναι «Ψαλαφώ συγχώρεσιν αδέλφα» που σημαίνει «Συγχωρέστε με αδέλφια» ζητώντας συγγνώμη τόσο από τον κόσμο που τον περίμενε. « Η Παναϊα με σκέπασε» συμπλήρωσε με κόπο ο ηθοποιός και έκανε το σταυρό του ενώ δίπλα του έχει μια μικρή εικονίτσα της Παναγίας Σουμελά.