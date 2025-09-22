Σε εξέλιξη βρίσκονται κινητοποιήσεις σε πάνω από 80 ιταλικές πόλεις, μετά από κάλεσμα της Ένωσης Συνδικάτων Βάσης (Unione Sindacale di Base-USB) και των συνδικαλιστικών οργανώσεων CUB, ADL και SGB, ενάντια στη σφαγή στη Γάζα.

Το Ισραήλ έχει κλιμακώσει της επιχειρήσεις του με χερσαία εισβολή στην πόλη της Γάζας

Οι απεργοί εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς τον παλαιστινιακό λαό και ζητούν τον τερματισμό της «γενοκτονίας» στη Γάζα.

Δείτε βίντεο:

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Ρώμη, οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση έχουν μπλοκάρει την πρόσβαση των επιβατών στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης «Στατσιόνε Τέρμινι».

Στο Μπάρι, τα μέλη των αυτόνομων συνδικάτων ολοκλήρωσαν την πορεία τους έξω από το προξενείο του Ισραήλ, με συνθήματα όπως «δολοφόνοι» και «ντροπή».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Thousands demonstrate in Bari, Italy, in solidarity with the Palestinian people in Gaza who have been under ongoing Israeli genocide for two years. pic.twitter.com/x7iA4nBVdB — Quds News Network (@QudsNen) September 22, 2025

Στην Μπολόνια, στην πορεία των εργαζομένων παίρνουν επίσης μέρος φοιτητές και μαθητές, με πανό τα οποία γράφουν «θα μπλοκάρουμε τα πάντα, ελεύθερη Παλαιστίνη».

Χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν και στην πόλη Τρέντο της βορειοανατολικής Ιταλίας «για να τερματιστεί η σφαγή στην Γάζα και να τύχουν προστασίας οι συμμετέχοντες στην ανθρωπιστική αποστολή της Global Sumud Flottilla».

⚡🇮🇹BREAKING: Massive General Strike for Gaza in Italy. Today, Italy is holding a powerful 24-hour national strike led by grassroots unions USB, CUB, ADL, and SGB, demanding an end to Italian arms sales to Israel, sanctions, and justice for Palestine. The strike also links Gaza… pic.twitter.com/mseMuXB4W9 — Suppressed News. (@SuppressedNws1) September 22, 2025

Δείτε φωτογραφίες από την απεργία στην Ιταλία: