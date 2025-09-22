newspaper
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
Ιταλία: Απεργιακός ξεσηκωμός ενάντια στη σφαγή στη Γάζα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Κόσμος 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:33

«Blocchiamo tutto», δηλαδή «Σταματάμε τα πάντα» φώναξαν οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην απεργία στην Ιταλία ενάντια στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα - Μαζικές και δυναμικές διαδηλώσεις

Σύνταξη
Σε εξέλιξη βρίσκονται κινητοποιήσεις σε πάνω από 80 ιταλικές πόλεις, μετά από κάλεσμα της Ένωσης Συνδικάτων Βάσης (Unione Sindacale di Base-USB) και των συνδικαλιστικών οργανώσεων CUB, ADL και SGB, ενάντια στη σφαγή στη Γάζα.

Το Ισραήλ έχει κλιμακώσει της επιχειρήσεις του με χερσαία εισβολή στην πόλη της Γάζας

Οι απεργοί εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς τον παλαιστινιακό λαό και ζητούν τον τερματισμό της «γενοκτονίας» στη Γάζα.

Δείτε βίντεο:

YouTube thumbnail

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Ρώμη, οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση έχουν μπλοκάρει την πρόσβαση των επιβατών στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης «Στατσιόνε Τέρμινι».

Στο Μπάρι, τα μέλη των αυτόνομων συνδικάτων ολοκλήρωσαν την πορεία τους έξω από το προξενείο του Ισραήλ, με συνθήματα όπως «δολοφόνοι» και «ντροπή».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Στην Μπολόνια, στην πορεία των εργαζομένων παίρνουν επίσης μέρος φοιτητές και μαθητές, με πανό τα οποία γράφουν «θα μπλοκάρουμε τα πάντα, ελεύθερη Παλαιστίνη».

Χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν και στην πόλη Τρέντο της βορειοανατολικής Ιταλίας «για να τερματιστεί η σφαγή στην Γάζα και να τύχουν προστασίας οι συμμετέχοντες στην ανθρωπιστική αποστολή της Global Sumud Flottilla».

Δείτε φωτογραφίες από την απεργία στην Ιταλία:

Στη Νάπολι.

Στη Νάπολι.

Στο Μιλάνο.

Στη Γένοβα.

Στη Γένοβα.

Στη Γένοβα.

