Ιταλία: Απεργιακός ξεσηκωμός ενάντια στη σφαγή στη Γάζα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
«Blocchiamo tutto», δηλαδή «Σταματάμε τα πάντα» φώναξαν οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην απεργία στην Ιταλία ενάντια στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα - Μαζικές και δυναμικές διαδηλώσεις
Σε εξέλιξη βρίσκονται κινητοποιήσεις σε πάνω από 80 ιταλικές πόλεις, μετά από κάλεσμα της Ένωσης Συνδικάτων Βάσης (Unione Sindacale di Base-USB) και των συνδικαλιστικών οργανώσεων CUB, ADL και SGB, ενάντια στη σφαγή στη Γάζα.
Το Ισραήλ έχει κλιμακώσει της επιχειρήσεις του με χερσαία εισβολή στην πόλη της Γάζας
Οι απεργοί εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς τον παλαιστινιακό λαό και ζητούν τον τερματισμό της «γενοκτονίας» στη Γάζα.
Δείτε βίντεο:
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Ρώμη, οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση έχουν μπλοκάρει την πρόσβαση των επιβατών στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης «Στατσιόνε Τέρμινι».
Στο Μπάρι, τα μέλη των αυτόνομων συνδικάτων ολοκλήρωσαν την πορεία τους έξω από το προξενείο του Ισραήλ, με συνθήματα όπως «δολοφόνοι» και «ντροπή».
Δείτε σχετική ανάρτηση:
Thousands demonstrate in Bari, Italy, in solidarity with the Palestinian people in Gaza who have been under ongoing Israeli genocide for two years. pic.twitter.com/x7iA4nBVdB
— Quds News Network (@QudsNen) September 22, 2025
Στην Μπολόνια, στην πορεία των εργαζομένων παίρνουν επίσης μέρος φοιτητές και μαθητές, με πανό τα οποία γράφουν «θα μπλοκάρουμε τα πάντα, ελεύθερη Παλαιστίνη».
Χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν και στην πόλη Τρέντο της βορειοανατολικής Ιταλίας «για να τερματιστεί η σφαγή στην Γάζα και να τύχουν προστασίας οι συμμετέχοντες στην ανθρωπιστική αποστολή της Global Sumud Flottilla».
⚡🇮🇹BREAKING: Massive General Strike for Gaza in Italy.
Today, Italy is holding a powerful 24-hour national strike led by grassroots unions USB, CUB, ADL, and SGB, demanding an end to Italian arms sales to Israel, sanctions, and justice for Palestine. The strike also links Gaza… pic.twitter.com/mseMuXB4W9
— Suppressed News. (@SuppressedNws1) September 22, 2025
Δείτε φωτογραφίες από την απεργία στην Ιταλία:
- Τι φοβάται η Αντζελίνα Τζολί;
- Ιπποκράτειο νοσοκομείο: Αναβλήθηκε για δεύτερη φορά η δίκη του γιατρού με το «φακελάκι»
- Μαρία Καρυστιανού: Διαψεύδει δημοσιεύματα για ίδρυση κόμματος ή ότι θα είναι υποψήφια στις εκλογές
- Πρόβλημα στην ΑΕΚ με Ζίνι – Πόσο θα μείνει εκτός…
- Χανιά: Νέα στοιχεία για το νεκρό βρέφος – Φέρεται να το πλάκωσαν οι γονείς του την ώρα που κοιμόντουσαν
- Την αγαπώ πολύ: «Λύγισε» ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για τη Φαίη Σκορδά – Η απάντησή της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις