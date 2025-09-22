Επιστολή Μαδούρο στον Τραμπ – Τον καλεί σε συνομιλίες

Απευθείας στον Αμερικανό Πρόεδρο έγραψε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έγραψε απευθείας στον Ντόναλντ Τραμπ ζητώντας συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την εκτόνωση των εντάσεων.

Στην επιστολή με ημερομηνία 6 Σεπτεμβρίου, ο σοσιαλιστής ηγέτης ανέφερε ότι η κυβέρνησή του «επιδιώκει συνεχώς άμεση επικοινωνία για την αντιμετώπιση και επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος προκύπτει μεταξύ των δύο κυβερνήσεών μας».

Τι αναφέρει η επιστολή

«Σας προσκαλώ με σεβασμό, Πρόεδρε, να προωθήσετε την ειρήνη μέσω εποικοδομητικού διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης σε όλο το ημισφαίριο», είπε σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής που είδε την Κυριακή το Bloomberg.

Ο Μαδούρο αφιέρωσε μεγάλο μέρος της επιστολής αρνούμενος ότι η χώρα του αποτελεί σημαντική πηγή παράνομων ναρκωτικών που φτάνουν στις ΗΠΑ, λέγοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής κοκαΐνης της Κολομβίας διέρχεται από τον Ειρηνικό.

Η αμερικανική κλιμάκωση

Οι ΗΠΑ έχουν κλιμακώσει την εκστρατεία τους κατά της κυβέρνησης του Μαδούρο τις τελευταίες εβδομάδες με την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων, αεροσκαφών και στρατευμάτων στη νότια Καραϊβική, τα οποία έχουν στοχεύσει σκάφη που, όπως ισχυρίζεται, διακινούσαν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα.

Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ δήλωσε ότι τρεις «ναρκοτρομοκράτες» είχαν πεθάνει σε μια επίθεση που διέταξε σε ένα σκάφος που ήταν ύποπτο για λαθρεμπόριο.

Σε ανάρτηση στις 20 Σεπτεμβρίου στο TruthSocial, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι ο Μαδούρο θα πληρώσει ένα «ανυπολόγιστο» τίμημα εάν αρνηθεί να δεχτεί την απέλαση Βενεζουελάνων κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων ατόμων από ψυχιατρικά άσυλα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τον Μαδούρο ως ναρκοτρομοκράτη και έχουν προσφέρει 50 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.

