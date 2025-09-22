Καλάβρυτα: Συνελήφθη ο 53χρονος που πυροβόλησε άνδρα σε εκσκαφέα – Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Συνελήφθη, στα Καλάβρυτα το μεσημέρι της Δευτέρας (22/9) ο 53χρονος που το απόγευμα της Κυριακής, πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο, άνδρα που οδηγούσε εκσκαφέα.

Από τα πυρά δεν υπήρξε τραυματισμός ωστόσο προκλήθηκαν φθορές σε τμήμα του οχήματος.

Στην εθνική οδό

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος του Αλισσού κι ενώ ο κατηγορούμενος κινούνταν με αυτοκίνητο σε παράλληλη κατεύθυνση με το θύμα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο δράστης θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πατρών.