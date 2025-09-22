Η Εβδομάδα των 3 Ημερών έρχεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) αλλάζει ριζικά τον τρόπο που εργαζόμαστε, και η συζήτηση πλέον δεν αφορά μόνο την αυτοματοποίηση των βαρετών και επαναλαμβανόμενων εργασιών. Η επανάσταση που φέρνει η ΤΝ μπορεί να οδηγήσει σε μια σημαντική μείωση των ωρών εργασίας, φέρνοντας κοντά μια πραγματικότητα όπου η εργασία δεν θα καταλαμβάνει πλέον τις πέντε ημέρες της εβδομάδας, αλλά μόλις τρεις.

Μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας επιχειρηματικής σκηνής, όπως ο Μπιλ Γκέιτς της Microsoft, ο Τζένσεν Χουάνγκ της NVIDIA, ο Τζέιμι Ντίμον της Chase και ο Έρικ Γιουάν της Zoom, εκφράζουν ολοένα και πιο έντονα την πεποίθηση ότι η ΤΝ θα ανοίξει τον δρόμο για την εργασία λιγότερων ημερών, ενώ αντίθετα θα αυξήσει τον ελεύθερο χρόνο όλων μας. Ο Έρικ Γιουάν έδωσε πρόσφατα μια χαρακτηριστική συνέντευξη, επισημαίνοντας πως η τεχνολογία αυτή θα επιτρέψει σε εταιρείες να εφαρμόσουν την εβδομάδα εργασίας των τριών ή τεσσάρων ημερών.

«Αν η ΤΝ μπορεί να βελτιώσει τη ζωή μας, γιατί να εργαζόμαστε πέντε μέρες την εβδομάδα;» τόνισε ο Γιουάν, δείχνοντας πως το μέλλον μπορεί να επιφυλάσσει περισσότερη ξεκούραση και καλύτερη ποιότητα ζωής. Από την πλευρά του, ο Μπιλ Γκέιτς, που κατά το παρελθόν είχε δηλώσει ότι δεν πίστευε στις διακοπές, τώρα υποστηρίζει πως ο σκοπός της ζωής δεν είναι μόνο η εργασία, αλλά και η ανάπαυση, η δημιουργικότητα και η προσωπική εξέλιξη.

Δύσκολη η μετάβαση

Φυσικά, η μετάβαση αυτή δεν θα είναι ομαλή για όλους. Η εφαρμογή της ΤΝ θα καταργήσει ορισμένες θέσεις εργασίας, κυρίως εκείνες που αφορούν απλές ή επαναλαμβανόμενες εργασίες. Όμως, θα δημιουργήσει καινούργιες ευκαιρίες, ιδίως σε ρόλους που αφορούν τη διαχείριση και επίβλεψη της τεχνολογίας και την ανάπτυξη νέων ψηφιακών «βοηθών». Όπως παραδέχτηκε ο Έρικ Γιουάν, δεν θα εξαφανιστούν οι ανάγκες για ανθρώπινο δυναμικό, αλλά θα αλλάξει το είδος και το περιεχόμενο της εργασίας.

Ήδη έχουμε δει πώς η πανδημία επέβαλε την τηλεργασία και ώθησε κάποιες εταιρείες να υιοθετήσουν την τετραήμερη εβδομάδα εργασίας. Η ΤΝ, όμως, υπόσχεται να πάει τα πράγματα ένα βήμα πιο πέρα, συντομεύοντας τις ώρες εργασίας ακόμα περισσότερο, δίνοντας χώρο για αναζωογόνηση και ισορροπία ανάμεσα σε επαγγελματική και προσωπική ζωή.

Αυτή η νέα «χρυσή εποχή» της εργασίας, όπως τη χαρακτηρίζουν κάποιοι ηγέτες του χώρου, φαντάζει πολλά υποσχόμενη, αλλά απαιτεί σοβαρό διάλογο, προσαρμογές και νέα κοινωνικά συμβόλαια για να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες και αξιοπρεπείς συνθήκες για όλους σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα φωτός.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο εργαλείο αυτοματοποίησης: είναι ο καταλύτης που μπορεί να μεταμορφώσει την ίδια την έννοια της εργασίας και της ζωής μας. Και αυτό το μέλλον ίσως δεν είναι τόσο μακριά όσο πιστεύαμε.