Για να κατανοήσετε πώς η AI θα αναδιαμορφώσει την ανθρωπότητα, διαβάστε αυτό το γερμανικό παραμύθι

Στο γερμανικό παραμύθι «Ο ψαράς και η γυναίκα του», ένας γέρος ψαράς πιάνει μια μέρα ένα παράξενο ψάρι: μια γλώσσα που μιλάει. Αποδεικνύεται ότι μέσα στο ψάρι αυτό είναι φυλακισμένος ένας μαγεμένος πρίγκιπας και ότι μπορεί να εκπληρώσει οποιαδήποτε ευχή. Η γυναίκα του άνδρα, η Ilsebill, είναι ενθουσιασμένη και επιθυμεί όλο και πιο υπερβολικά πράγματα. Μετατρέπει την άθλια καλύβα τους σε κάστρο, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Τελικά θέλει να γίνει Πάπας και, τέλος, Θεός. Αυτό εξοργίζει τα στοιχεία της φύσης. Η θάλασσα σκοτεινιάζει και η Ilsebill επιστρέφει ξανά στην αρχική της φτωχή κατάσταση. Το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας; Μην επιθυμείς κάτι που δεν σου ανήκει.

Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές αυτού του κλασικού παραμυθιού. Μερικές φορές, οι ευχές δεν είναι τόσο υπερβολικές ή προσβλητικές για τη θεϊκή τάξη του κόσμου, αλλά απλώς αδέξιες ή αντιφατικές, όπως στο παραμύθι του Σαρλ Περώ «Οι γελοίες ευχές». Ή, όπως στην ιστορία τρόμου του WW Jacobs «Το χέρι του πιθήκου» του 1902, οι ευχές τους βλάπτουν ακούσια κάποιον που είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο κοντά τους από το αντικείμενο της επιθυμίας τους.

Σήμερα, φυσικά, οι περισσότεροι νέοι μεγαλώνουν με ένα… μαγικό ψάρι στην τσέπη τους. Μπορούν να ευχηθούν να γίνουν τα μαθήματά τους και το ψάρι θα εκπληρώσει τις ευχές τους. Μπορούν να ευχηθούν να δουν κάθε είδους σεξουαλική πράξη που μπορούν να φανταστούν και (αν παρακάμψουν τους περιφερειακούς ελέγχους ηλικίας με ένα VPN) θα είναι ορατή. Σύντομα, θα μπορούν να επιθυμούν ταινίες με θέμα της επιλογής τους και αυτές θα δημιουργούνται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Επιθυμούν να είχαν ήδη τελειώσει εκείνη την πανεπιστημιακή εργασία – και ιδού, είναι γραμμένη.

Οι Ilsebills του νέου κόσμου της AI θα τα έχουν όλα;

Αυτή η αλλαγή στην προσέγγιση δεν θα ανατρέψει μόνο τη σχέση μας ως καταναλωτές των δημιουργικών τεχνών, του γραπτού, μουσικού ή οπτικού περιεχομένου, αλλά θα αναδιαμορφώσει και το νόημα της δημιουργικότητας και, κατά συνέπεια, το νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Μπορούμε να φανταστούμε ότι στο εγγύς μέλλον οι περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούν να αναθέτουν σε έναν εκπρόσωπο τεχνητής νοημοσύνης κάθε είδους κουραστικές αλληλεπιδράσεις – διαπραγμάτευση συμβολαίων εκ μέρους τους ή δράση ως αντιπρόσωποί τους, λήψη και άμβλυνση κριτικής, συλλογή πληροφοριών, έρευνα απόψεων και ούτω καθεξής. Και η θάλασσα δεν θα σκοτεινιάσει ποτέ.

Στο παρελθόν, η Ilsebill σπάνια συναντούσε ανθρώπους που έβρισκαν ενδιαφέροντα όσα έλεγε. Σήμερα, όμως, όλα όσα συζητά με την τεχνητή νοημοσύνη της θεωρούνται αξιοσημείωτα. Επιτέλους, κάποιος την ακούει σωστά, με ένα τρόπο που κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να το κάνει άνευ όρων

Προς το παρόν, οι νεαρές Ilsebills που κάθονται στις αίθουσες των πανεπιστημίων μπορούν ακόμα να περιμένουν να τους επιβληθεί πρόστιμο όταν ο καθηγητής τους, που μεγάλωσε σε μια διαφορετική εποχή, παρατηρήσει ότι έχουν ζητήσει από το μαγεμένο ψάρι να γράψει άλλη μία από τις εργασίες τους. Αλλά αυτό θα διαρκέσει μόνο για λίγα χρόνια ακόμα, μέχρι η Ilsebill να γίνει μέρος μιας πλειοψηφίας γεμάτης αυτοπεποίθηση και οι περισσότεροι καθηγητές να έχουν μεγαλώσει οι ίδιοι ως Ilsebills.

Τι θα έχει γοητεία, αν το μπορεί ο καθένας;

Η Ilsebill επιθυμεί έναν φίλο, έναν πνευματικό καθοδηγητή, ένα θεραπευτή – και σε μια στιγμή θα έχει έναν. Με κάθε έναν από αυτούς τους συντρόφους, θα νιώθει η Ilsebill σαν να τους γνωρίζει εδώ και χρόνια, κάτι που είναι κυριολεκτικά αλήθεια. Κάποιος θα μπορούσε να την κατηγορήσει ότι περιπλέκει τα πράγματα όταν, όπως η μυθική προκάτοχός της, μια μέρα θέλει πραγματικά να γίνει Πάπας και το κάνει αμέσως στον μικρό της κόσμο. Αλλά αν ο καθένας μπορεί εύκολα να γίνει Πάπας, τότε η γοητεία του να είσαι Πάπας εξαφανίζεται για τη «Γενιά Ilsebill».

Και αυτό, επειδή τα πράγματα γίνονται ενδιαφέροντα και επιθυμητά μόνο όταν απαιτούν μια ορισμένη αντίσταση ή ένα εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί. Η Ilsebill, ωστόσο, γνωρίζει μόνο αυτό τον τύπο ελκυστικής αντίστασης από τη μάθηση μέσω της προτροπής – μέσω όλο και πιο ακριβών επιθυμιών.

Ποιες επιλογές θα μείνουν αν εκπληρωθούν όλες οι ευχές;

Αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας της στη ζωή της, για να τελειοποιήσει τον τόνο των αποτελεσμάτων της. Δεν θα έχει αποκτήσει δική της αντίληψη για τον τόνο ενός κειμένου, αλλά από την αντίδραση των άλλων ανθρώπων ή της AI σε ένα κείμενο που έστειλε, θα ξέρει αν το περιεχόμενο είναι κατάλληλο ή ακατάλληλο. Με αυτό τον τρόπο, μαθαίνει να κάνει όλο και πιο αξιόπιστες ευχές.

Και τι θα συμβεί αν φτάσει στο σημείο όπου η εκπλήρωση όλων των επιθυμιών της αφήνει την Ilsebill με ένα αίσθημα κενού; Ποιες επιλογές θα της απομένουν τότε;

Ο δρόμος της παρακμής

Η πρώτη είναι ο δρόμος προς την παρακμή. Γνωρίζουμε αυτό τον μηχανισμό από τη μελέτη πολύ πλούσιων ανθρώπων, γράφει στον βρετανικό Guardian o Clemens J Setz, Αυστριακός μυθιστοριογράφος και ποιητής.Στο μέλλον, όσοι έχουν αρκετά χρήματα θα μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν θεραπευτές ή να πηγαίνουν στο σινεμά για να βλέπουν ταινίες με πραγματικούς ανθρώπους.

Πρόσφατα, κάποιος σε ένα φόρουμ για την τεχνητή νοημοσύνη πρότεινε ότι στο μέλλον θα πρέπει απλώς να την αφήσουμε να παράγει μαζικά εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, έτσι ώστε τουλάχιστον να μην βλάπτονται πραγματικά παιδιά κατά την παραγωγή τους! Αυτή η πρόταση έγινε αμέσως αντικείμενο χλευασμού, επειδή οι καταναλωτές εικόνων παιδικής κακοποίησης δεν αγοράζουν απλώς οποιοδήποτε οπτικό ερέθισμα, αλλά κυρίως τη βεβαιότητα ότι πραγματικά παιδιά βασανίστηκαν. Επιμένουν στην αξιόπιστη προέλευση του προϊόντος, στην «αύρα» του, για να το πούμε έτσι. Αν η Ilsebill έχει αρκετά κεφάλαια, θα είναι κατά κάποιο τρόπο σαν αυτούς.

Ο δρόμος της αναμονής στην ουρά

Ο δεύτερος δρόμος είναι αυτός των μικρών διαιρεμένων κοινοτήτων που δημιουργούν τεχνητά δυσκολίες και εμπόδια η μία στην άλλη, ίσως στο στυλ των παλιομοδίτικων αθλητικών ή κυνηγετικών συλλόγων – μπορεί και με τρόπο που θυμίζει αίρεση. Συναντιούνται κρυφά ή αποκλειστικά για μια μυστική εκδήλωση σε κάποιο υπόγειο, για την οποία θα πρέπει να περιμένουν στην ουρά.

Δεν υπάρχει άλλος στόχος εκτός από την αγωνιώδη πράξη της αναμονής στην ουρά. Σήμερα, το 2025, η αναμονή στην ουρά είναι ακόμα δωρεάν. Οι μελλοντικές γενιές, όμως, αυτό μπορεί κάλλιστα να το θεωρήσουν εκπληκτικό!

Και ο δρόμος της ενοχής

Ο τρίτος δρόμος είναι ο πιο πιθανός και ο πιο προφανής. Μέσα στον παραμυθένιο κόσμο της εκπλήρωσης των επιθυμιών της, η Ilsebill θα ανακαλύψει μια γενική αρχή που θα «χρωματίσει» εκ νέου όλες τις επιθυμίες της, θα τις επανασταθμίσει και θα τους δώσει νόημα: την ενοχή. Είναι γνωστό ότι η ενοχή είναι το ισχυρότερο μέσο για να δεσμεύσει ένα άτομο σε ένα προϊόν. Ένα προϊόν που κάποιος αγαπά, αλλά ντρέπεται να χρησιμοποιήσει, μεγαλώνει δυναμικά στο μυαλό και προσκολλάται έντονα στην προσωπικότητα, τυλιγμένο σε νευρώσεις και υποκατάστατες αρετές της πραγματικής ζωής για να αντισταθμίσει την ολοένα αυξανόμενη ενοχή.

Η Ilsebill αναλαμβάνει φυσικά την οικολογική ευθύνη για την τεράστια σπατάλη πόρων που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη. Η κύρια ευθύνη μεταφέρεται από τις γιγαντιαίες εταιρείες, τις πανταχού παρούσες επιχειρήσεις ή ακόμα και την αλληλεπίδραση πολλών κρατών, κατευθείαν στην Ilsebill, η οποία τώρα κάνει το λογικό: περιορίζει και τιμωρεί τον εαυτό της όλο και περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο ζει την καθημερινότητά της. Κάθε πρωί ξυπνά με τη βεβαιότητα ότι κάθε μικρή απόφαση, κάθε μικρή επιθυμία, θα βλάψει μαζικά «τον πλανήτη», «την κοινωνία» ή «το μέλλον».

Ανθίζει στο νέο της ρόλο ως σωτήρας, σε αυτό το σύστημα μαρτυρικής έμμεσης ενοχής. Αυτός ο ρόλος μοιάζει, όχι χωρίς λόγο, με μια μάχη που θα γίνεαι μέσα της για όλη την αιωνιότητα. Είναι το μαγικό συστατικό που μπορεί να επαναφέρει στη ζωή της τη χαμένη γεύση της αυτοθυσίας και της εσωτερικής αντίφασης που της έλειπε εδώ και καιρό.

Όλα θα έχουν αποφασιστεί για τις Ilsebills του μέλλοντος

Η Ilsebill δεν διαμαρτύρεται για την παράλογη σπατάλη πόρων, αλλά περιορίζει όλες τις ελευθερίες της στην ιδιωτική της ζωή, όπως την πρόσληψη επαρκών θρεπτικών ουσιών, την κατανάλωση νερού, τον αριθμό των παιδιών που έχει και την ελευθερία κινήσεών της. Τελικά πεθαίνει, σαν μια μορφή Χριστού των εταιρειών, και παίρνει όλες τις αμαρτίες της στον τάφο.

Ο λόγος για τον οποίο τόσα πολλά ευρωπαϊκά παραμύθια προειδοποιούσαν για τις απερίσκεπτες, ανόητες ευχές ήταν επειδή, όπως και οι περισσότερες μεγάλες, συλλογικά δημιουργημένες, σύνθετες αφηγήσεις, το βασικό τους θέμα είναι η ενηλικίωση των ατόμων. Πώς μεγαλώνει ένα άτομο, πώς βρίσκει τη θέση του στη ζωή, τι πρέπει να μεταδώσει στην επόμενη γενιά, όλα αυτά τα ερωτήματα.

Η Ilsebill, ωστόσο, τουλάχιστον σε αυτό το τελευταίο σενάριο, δεν έχει πλέον την ελευθερία να απαντήσει μόνη της σε καμία από αυτές τις ερωτήσεις. Όλα θα αποφασιστούν για εκείνη.

«Ο ψαράς και η γυναίκα του» των Αδελφών Γκριμ – Στην κεντρική φωτογραφία illustration του Alexander Zick