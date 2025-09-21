Τον διορισμό της πρώην δικηγόρου του, Λίντσεϊ Χάλιγκαν, ως εισαγγελέα της ανατολικής περιφέρειας της Βιρτζίνια, έκανε γνωστό ο Ντόναλντ Τραμπ, ασκώντας απροκάλυπτα πιέσεις προς την γενική εισαγγελέα των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, ώστε να στραφεί με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα εναντίον ανώτερων αξιωματούχων που ο ίδιος θεωρεί πολιτικούς του αντιπάλους.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης του προέδρου των ΗΠΑ στην πλατφόρμα Truth Social, όπου επαίνεσε μεν την Παμ Μπόντι για το έργο της, τονίζοντας ωστόσο πως χρειάζεται έναν «σκληρό εισαγγελέα» στη Βιρτζίνια.

«Η Παμ Μπόντι κάνει εξαιρετική δουλειά ως γενική εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πολύ προσεκτική, πολύ έξυπνη, αγαπά τη χώρα μας, αλλά χρειάζεται έναν σκληρό εισαγγελέα στην Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, όπως η επιλογή μου, Λίντσεϊ Χάλιγκαν, για να προχωρήσουν οι υποθέσεις», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, ανακοινώνοντας την απόφασή του.

«Lindsey is a really good lawyer…» –Trump sending a DM to AG Pam Bondi via Truth Social, which has since been deleted Lindsey Halligan’s background is insurance law. She is now overseeing an overhaul of the Smithsonian Institution in alignment with Trump’s «American ideals.» https://t.co/bkco89Ay44 pic.twitter.com/aLJFKz6kpl — Bad Fox Graphics (@BadFoxGraphics) September 21, 2025

Pam Bondi is doing a GREAT job as Attorney General of the United States. She is very careful, very smart, loves our Country, but needs a tough prosecutor in the Eastern District of Virginia, like my recommendation, Lindsey Halligan, to get things moving. What we don’t need is a… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 21, 2025

Η Λίντσεϊ Χάλιγκαν δικηγόρος με εμπειρία σε αστικές υποθέσεις, έγινε περισσότερο γνωστή όταν εκπροσώπησε τον Ντόναλντ Τραμπ σε υποθέσεις που αφορούσαν την έρευνα που έγινε στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο για τα απόρρητα έγγραφα.

Η ίδια έχει τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας και για άλλους λόγους: Πρώην υποψήφια σε διαγωνισμούς ομορφιάς, συχνά εμφανιζόταν σε εκδηλώσεις του Τραμπ, ενισχύοντας το προφίλ της ως πρόσωπο της «εσωτερικής του ομάδας». Στο παρελθόν, συμμετείχε δύο φορές στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Colorado, έχοντας φτάσει στους ημιτελικούς το 2009 και έχοντας κατακτήσει την τρίτη θέση μια χρονιά μετά.

It is my honor to appoint Lindsey Halligan, who has been serving as Special Assistant to the President at the White House, as United States Attorney for the Eastern District of Virginia. Lindsey is a tough, smart, and loyal attorney, who has worked with me for a long time,… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 21, 2025

Η Χάλιγκαν προορίζεται να αντικαταστήσει τον Έρικ Σίμπερτ, πρώην αστυνομικό και ομοσπονδιακό εισαγγελέα, ο οποίος παραιτήθηκε έπειτα από πολιτικές πιέσεις. Ο Σίμπερτ φέρεται να είχε απορρίψει προτάσεις για δίωξη κατά της Γενικής Εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, και του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ – πρόσωπα που ο Τραμπ θεωρεί προσωπικούς αντιπάλους.

Σε προηγούμενη ανάρτηση, που ερμηνεύτηκε ως ευθεία πίεση προς τη Μπόντι, ο Τραμπ είχε απαιτήσει την τοποθέτηση της Χάλιγκαν, γράφοντας: «Δεν μπορούμε να καθυστερούμε άλλο, σκοτώνουν τη φήμη και την αξιοπιστία μας. Με καθαίρεσαν δύο φορές και μου απήγγειλαν κατηγορίες πέντε φορές, για το τίποτα. Η δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί, τώρα».

Λίγο πριν την επίσημη ανακοίνωση του Ρεπουμπλικανού προέδρου, η Μαίρη «Μάγκι» Κλίρι, νομική σύμβουλος του υπουργείου Δικαιοσύνης, είχε ενημερώσει συναδέλφους της μέσω email ότι επρόκειτο να αναλάβει τη θέση, εξέλιξη που φαίνεται να ανατράπηκε την τελευταία στιγμή.