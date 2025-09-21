Ο Τραμπ νευρίασε με μια ανάρτηση, αντικατέστησε έναν εισαγγελέα και διέταξε τη δίωξη αυτού που τον νευρίασε

Μετά τη δημοσίευση ρεπορτάζ του MSNBC, ο Άνταμ Σιφ, γερουσιαστής της Καλιφόρνιας και πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ο Τόμ Χόμαν, υπεύθυνος για τα σύνορα, πιάστηκε από το FBI να δέχεται δωροδοκίες – μπροστά στις κάμερες – για να παραδώσει κυβερνητικές συμβάσεις σε αντάλλαγμα για 50.000 δολάρια σε μετρητά».

Συνεχίζοντας έγραψε «Η Παμ Μπόντι το ήξερε. Ο Κας Πατέλ το ήξερε. Ο Εμίλ Μπόβε το ήξερε. Και έκαναν την έρευνα να εξαφανιστεί. Μια διεφθαρμένη προσπάθεια να αποκρύψουν μια απροκάλυπτη δωροδοκία».

Border Czar Tom Homan was caught by the FBI accepting bribes – on camera – to deliver government contracts in exchange for $50,000 in cash. Pam Bondi knew. Kash Patel knew. Emil Bove knew. And they made the investigation go away. A corrupt attempt to conceal brazen graft. — Adam Schiff (@SenAdamSchiff) September 20, 2025

O Τραμπ εξερράγη μετά την επίθεση Σιφ

Σε μια οργισμένη έκρηξη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ του Σαββάτου, ο Τραμπ φάνηκε να δίνει εντολή στη γενική εισαγγελέα του, Παμ Μπόντι, να διορίσει μια βοηθό του Λευκού Οίκου, τη Λίντσεϊ Χάλιγκαν, προσωρινή εισαγγελέα των ΗΠΑ για την ανατολική περιφέρεια της Βιρτζίνια, ώστε να μπορεί να ασκήσει ποινικές διώξεις εναντίον του Σιφ και μιας άλλης πολιτικής αντιπάλου του προέδρου, της γενικής εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς.

Ο Τραμπ ζήτησε να διωχθούν τόσο ο Σιφ όσο και η Τζέιμς για υποθέσεις υποθηκών. Τόσο ο Σιφ όσο και η Λετίσια Τζέιμς αρνούνται την εμπλοκή τους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αφού αποκάλεσε τον Σίμπερτ «Woke Ρεπουμπλικανό κατ’ όνομα (Republican Only In Name -RINO) που ποτέ δεν πρόκειται να κάνει την δουλειά του», ανακοίνωσε πως τον απόλυσε επειδή αρνήθηκε να ασκήσει ποινική δίωξη καθώς θεωρούσε πως δεν είχε αρκετά στοιχεία. Ανέφερε πως η προσωρινή αντικαταστάτριά του η Λίντσεϊ Χάλιγκαν είναι καλή δικηγόρος και την συμπαθεί πολύ».

Στην συνέχεια αναφέρει πως οι Σιφ και Λετίσια, τον απέπεμψαν δύο φορές και τον κάλεσαν σε απολογία άλλες πέντε «ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ» συμπληρώνοντας «ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΤΩΡΑ!!!».

Εν τέλει ο Έρικ Σίμπερτ παραιτήθηκε και η Χάλιγκαν θα πάρει την θέση του

Την Παρασκευή, ο εισαγγελέας που υπηρετούσε ως προσωρινός εισαγγελέας της περιφέρειας, Έρικ Σίμπερτ, αναγκάστηκε να παραιτηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες επειδή αρνήθηκε να ασκήσει δίωξη κατά της Τζέιμς, λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Ο Τραμπ επέμεινε το Σάββατο ότι απέλυσε τον Σίμπερτ για πολιτικούς λόγους και φάνηκε να υποστηρίζει την αντικατάστασή του από την Χάλιγκαν, πρώην προσωπική του δικηγόρο και πρώην διαγωνιζόμενη στο διαγωνισμό ομορφιάς Μις Κολοράντο ΗΠΑ, που τώρα υπηρετεί ως ειδική βοηθός του προέδρου.