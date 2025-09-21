newspaper
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.09.2025 | 22:26
Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη - Εξαφανίστηκαν δυο 14χρονοι
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο Τραμπ νευρίασε με μια ανάρτηση, αντικατέστησε έναν εισαγγελέα και διέταξε τη δίωξη αυτού που τον νευρίασε
Κόσμος 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:00

Ο Τραμπ νευρίασε με μια ανάρτηση, αντικατέστησε έναν εισαγγελέα και διέταξε τη δίωξη αυτού που τον νευρίασε

Τελικά η πολιτική των ΗΠΑ είναι πολύ πιο απλή από όσο δείχνει. Ένας δημοκρατικός γερουσιαστής εκνεύρισε τον Τραμπ και ο Τραμπ απέλυσε τον εισαγγελέα που είχε επιφορτιστεί την δίωξή του και έβαλε άλλη.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Vita.gr
Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Spotlight

Μετά τη δημοσίευση ρεπορτάζ του MSNBC, ο Άνταμ Σιφ, γερουσιαστής της Καλιφόρνιας και πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ο Τόμ Χόμαν, υπεύθυνος για τα σύνορα, πιάστηκε από το FBI να δέχεται δωροδοκίες – μπροστά στις κάμερες – για να παραδώσει κυβερνητικές συμβάσεις σε αντάλλαγμα για 50.000 δολάρια σε μετρητά».

Συνεχίζοντας έγραψε «Η Παμ Μπόντι το ήξερε. Ο Κας Πατέλ το ήξερε. Ο Εμίλ Μπόβε το ήξερε. Και έκαναν την έρευνα να εξαφανιστεί. Μια διεφθαρμένη προσπάθεια να αποκρύψουν μια απροκάλυπτη δωροδοκία».

O Τραμπ εξερράγη μετά την επίθεση Σιφ

Σε μια οργισμένη έκρηξη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ του Σαββάτου, ο Τραμπ φάνηκε να δίνει εντολή στη γενική εισαγγελέα του, Παμ Μπόντι, να διορίσει μια βοηθό του Λευκού Οίκου, τη Λίντσεϊ Χάλιγκαν, προσωρινή εισαγγελέα των ΗΠΑ για την ανατολική περιφέρεια της Βιρτζίνια, ώστε να μπορεί να ασκήσει ποινικές διώξεις εναντίον του Σιφ και μιας άλλης πολιτικής αντιπάλου του προέδρου, της γενικής εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς.

Ο Τραμπ ζήτησε να διωχθούν τόσο ο Σιφ όσο και η Τζέιμς για υποθέσεις υποθηκών. Τόσο ο Σιφ όσο και η Λετίσια Τζέιμς αρνούνται την εμπλοκή τους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αφού αποκάλεσε τον Σίμπερτ «Woke Ρεπουμπλικανό κατ’ όνομα (Republican Only In Name -RINO) που ποτέ δεν πρόκειται να κάνει την δουλειά του», ανακοίνωσε πως τον απόλυσε επειδή αρνήθηκε να ασκήσει ποινική δίωξη καθώς θεωρούσε πως δεν είχε αρκετά στοιχεία. Ανέφερε πως η προσωρινή αντικαταστάτριά του η Λίντσεϊ Χάλιγκαν είναι καλή δικηγόρος και την συμπαθεί πολύ».

Στην συνέχεια αναφέρει πως οι Σιφ και Λετίσια, τον απέπεμψαν δύο φορές και τον κάλεσαν σε απολογία άλλες πέντε «ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ» συμπληρώνοντας «ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΤΩΡΑ!!!».

Με ανακοίνωση που έπλεξε το εγκώμιο της νέας του επιλογής, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την πρότασή του για την θέση του Εισαγγελέα της Πολιτείας της Βιρτζίνια. Την Λίντσεϊ Χάλιγκαν

Εν τέλει ο Έρικ Σίμπερτ παραιτήθηκε και η Χάλιγκαν θα πάρει την θέση του

Η προτεινόμενη ως νέας εισαγγελέας της Βιρτζίνια, Λίντσεϊ Χάλιγκαν.

Την Παρασκευή, ο εισαγγελέας που υπηρετούσε ως προσωρινός εισαγγελέας της περιφέρειας, Έρικ Σίμπερτ, αναγκάστηκε να παραιτηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες επειδή αρνήθηκε να ασκήσει δίωξη κατά της Τζέιμς, λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Ο Τραμπ επέμεινε το Σάββατο ότι απέλυσε τον Σίμπερτ για πολιτικούς λόγους και φάνηκε να υποστηρίζει την αντικατάστασή του από την Χάλιγκαν, πρώην προσωπική του δικηγόρο και πρώην διαγωνιζόμενη στο διαγωνισμό ομορφιάς Μις Κολοράντο ΗΠΑ, που τώρα υπηρετεί ως ειδική βοηθός του προέδρου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Financial Times
Μήπως η Αμερική εισέρχεται σε μια νέα εποχή Μακαρθισμού;

Μήπως η Αμερική εισέρχεται σε μια νέα εποχή Μακαρθισμού;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

World
Τουρκία: Lockheed Martin και Boeing κοντά σε deal

Τουρκία: Lockheed Martin και Boeing κοντά σε deal

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Παγκόσμιο το αίτημα πολιτικής αλλαγής, αλλά… – Οι Έλληνες θέλουν αλλά νιώθουν ότι πέφτουν σε τοίχο
Έρευνα 21.09.25

Παγκόσμιο το αίτημα πολιτικής αλλαγής, αλλά… – Οι Έλληνες θέλουν αλλά νιώθουν ότι πέφτουν σε τοίχο

Μεγάλα ποσοστά δίνουν στους πολιτικούς χαμηλές βαθμολογίες όσον αφορά στην ειλικρίνεια και την κατανόηση των αναγκών των πολιτών - Ξεχωρίζουν οι Έλληνες στις αρνητικές εκτιμήσεις για τους αιρετούς

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Εκουαδόρ: Τρεις ποδοσφαιριστές δολοφονήθηκαν μέσα σ’ έναν μήνα
Κόσμος 21.09.25

Εκουαδόρ: Τρεις ποδοσφαιριστές δολοφονήθηκαν μέσα σ’ έναν μήνα

Σε ένα πολύ ατυχές στατιστικό, τρεις ποδοσφαιριστές δολοφονήθηκαν από ενόπλους στο Εκουαδόρ ως «παράπλευρες απώλειες» χωρίς φαινομενικά να σχετίζονται με τα συμβάντα ή τις συμμορίες της χώρας.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σκάνδαλο με τον «τσάρο των συνόρων» που φέρεται να δωροδοκήθηκε από πράκτορες του FBI
Κόσμος 21.09.25

Σκάνδαλο με τον «τσάρο των συνόρων» των ΗΠΑ που φέρεται να δωροδοκήθηκε από πράκτορες του FBI

O Τομ Χόμαν, ο «τσάρος των συνόρων» της κυβέρνησης Τραμπ φέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα να δέχθηκε δωροδοκία 50.000 δολαρίων από μυστικούς πράκτορες του FBI και η υπόθεση να έκλεισε μυστηριωδώς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Επτά άμαχοι νεκροί σε βομβαρδισμό δυνάμεων της de facto κυβέρνησης εναντίον των Κούρδων
Κόσμος 21.09.25

Συρία: Επτά άμαχοι νεκροί σε βομβαρδισμό δυνάμεων της de facto κυβέρνησης εναντίον των Κούρδων

Οι επιθέσεις εναντίον των Κούρδων στη Συρία συνεχίζονται, την ώρα που δεν διαφαίνεται λύση γύρω από το ζήτημα της μερικής αυτονομίας και αποκέντρωσης, ένα πάγιο αίτημα των Κούρδων της χώρας.

Σύνταξη
Ισημερινός: Αναστέλλεται το δημοψήφισμα Νομπόα για τη συγκρότηση συντακτικής συνέλευσης
Διάκριση των εξουσιών 21.09.25

Ισημερινός: Αναστέλλεται το δημοψήφισμα Νομπόα για τη συγκρότηση συντακτικής συνέλευσης

Το δημοψήφισμα που προωθούσε ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα, για να αυξήσει τις εξουσίες του, αναβλήθηκε μέχρι να εξεταστούν οι προσφυγές.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η χρέωση για τη βίζα εργασίας H-1B θα ισχύει μόνο για τις νέες αιτήσεις, διευκρινίζει ο Λευκός Οίκος
Πανικός 21.09.25

ΗΠΑ: Η χρέωση για τη βίζα εργασίας H-1B θα ισχύει μόνο για τις νέες αιτήσεις, διευκρινίζει ο Λευκός Οίκος

H χρέωση για τη βίζα εργασίας για τις ΗΠΑ Η-1Β η οποία θα κοστολογούνταν στις εταιρείες 100.000 δολάρια ανά εργαζόμενο, δεν θα ισχύσει για όσες αιτήσεις έχουν ήδη εγκριθεί

Σύνταξη
EE: Προτίθεται να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ στην Ουγγαρία αν δεχθεί τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας
Δούναι και λαβείν 21.09.25

Η ΕΕ προτίθεται να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ στην Ουγγαρία αν δεχθεί τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Η ΕΕ σχεδιάζει να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ για την Ουγγαρία, από αυτά που είχε παγώσει για παραβιάσεις του Κράτους Δικαίου, αν εξασφαλίσει συμφωνία για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Η Τεχεράνη θα αναστείλει τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ σε περίπτωση επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ
Πυρηνικά 20.09.25

Ιράν: Η Τεχεράνη θα αναστείλει τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ σε περίπτωση επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ

Τρεις προϋποθέσεις έθεσαν οι Ευρωπαίοι για να μην επιβληθούν κυρώσεις στο Ιράν, καθώς η σχετική απόφαση του ΟΗΕ μπορεί να είναι αναστρέψιμη για μια εβδομάδα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο απαιτεί από τους δημοσιογράφους να στέλνουν τα άρθρα τους για «έγκριση»
Κόσμος 20.09.25

Το Πεντάγωνο απαιτεί από τους δημοσιογράφους να στέλνουν τα άρθρα τους για «έγκριση»

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ απαίτησε από τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το σχετικό ρεπορτάζ, να υποβάλουν τα θέματά τους στο Πεντάγωνο προς έγκριση, σε μια σκοτεινή στιγμή για την δημοσιογραφία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κίνα χωρίς… σκουπίδια:
Eνεργειακή «δίψα» 21.09.25

Κίνα χωρίς… σκουπίδια:

Οι μονάδες καύσης απορριμμάτων στην Κίνα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς καύσιμη ύλη, την ώρα που η χώρα διαθέτει τη μισή παγκόσμια δυναμικότητα στην παραγωγή ενέργειας από σκουπίδια

Γεώργιος Μαζιάς
Παγκόσμιο το αίτημα πολιτικής αλλαγής, αλλά… – Οι Έλληνες θέλουν αλλά νιώθουν ότι πέφτουν σε τοίχο
Έρευνα 21.09.25

Παγκόσμιο το αίτημα πολιτικής αλλαγής, αλλά… – Οι Έλληνες θέλουν αλλά νιώθουν ότι πέφτουν σε τοίχο

Μεγάλα ποσοστά δίνουν στους πολιτικούς χαμηλές βαθμολογίες όσον αφορά στην ειλικρίνεια και την κατανόηση των αναγκών των πολιτών - Ξεχωρίζουν οι Έλληνες στις αρνητικές εκτιμήσεις για τους αιρετούς

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αποκορύφωμα νεποτισμού; Ο Τζέιντεν Σμιθ έγινε δημιουργικός διευθυντής του Christian Louboutin
Αυτοί είστε! 21.09.25

Αποκορύφωμα νεποτισμού; Ο Τζέιντεν Σμιθ έγινε δημιουργικός διευθυντής του Christian Louboutin

Ο Τζέιντεν Σμιθ, γιος του Γουίλ Σμιθ και της Τζάντα Πίνκετ Σμιθ, ορίστηκε ως δημιουργικός διευθυντής του Christian Louboutin, σε μια νέα θέση που μόλις δημιουργήθηκε για τον οίκο πολυτελείας. Και το διαδίκτυο είναι μπερδεμένο - για να το θέσουμε ευγενικά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα αυτοκίνητα που έσπασαν το… box office
Αυτοκίνητο 21.09.25

Τα αυτοκίνητα που έσπασαν το… box office

Κάποια αυτοκίνητα έμειναν στην ιστορία, όχι επειδή έσπασαν ρεκόρ, ή κέρδισαν κούρσες, αλλά επειδή τα αγάπησε το κοινό που τα έβλεπε στην οθόνη

Σύνταξη
Είναι η μετανάστευση αντίδοτο για το δημογραφικό;
Ελλάδα 21.09.25

Είναι η μετανάστευση αντίδοτο για το δημογραφικό;

Με τον αριθμό των γεννήσεων να μειώνεται δραματικά και τη χώρα να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη γήρανση και τη συρρίκνωση του πληθυσμού, μοιάζει να κερδίζει έδαφος το ότι οι μετανάστες μπορούν να δώσουν τη λύση

Ναταλία Διονυσιώτη
Intervision: Διαγωνισμός τραγουδιού με παραλίγο «άρωμα Ελλάδας» – Μεγάλος νικητής το Βιετνάμ
Ελλάδα 21.09.25

Διαγωνισμός τραγουδιού Intervision με παραλίγο «άρωμα Ελλάδας» - Μεγάλος νικητής το Βιετνάμ

Ο παγκόσμιος διαγωνισμός τραγουδιού της Intervision τελείωσε, με 4 δισ. τηλεθεατών «να μπορούν να παρακολουθήσουν» το επανεφευρεθέν τηλεοπτικό πείραμα. Είχε σκάνδαλο, παραίτηση και παρασκήνιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εκουαδόρ: Τρεις ποδοσφαιριστές δολοφονήθηκαν μέσα σ’ έναν μήνα
Κόσμος 21.09.25

Εκουαδόρ: Τρεις ποδοσφαιριστές δολοφονήθηκαν μέσα σ’ έναν μήνα

Σε ένα πολύ ατυχές στατιστικό, τρεις ποδοσφαιριστές δολοφονήθηκαν από ενόπλους στο Εκουαδόρ ως «παράπλευρες απώλειες» χωρίς φαινομενικά να σχετίζονται με τα συμβάντα ή τις συμμορίες της χώρας.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σκάνδαλο με τον «τσάρο των συνόρων» που φέρεται να δωροδοκήθηκε από πράκτορες του FBI
Κόσμος 21.09.25

Σκάνδαλο με τον «τσάρο των συνόρων» των ΗΠΑ που φέρεται να δωροδοκήθηκε από πράκτορες του FBI

O Τομ Χόμαν, ο «τσάρος των συνόρων» της κυβέρνησης Τραμπ φέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα να δέχθηκε δωροδοκία 50.000 δολαρίων από μυστικούς πράκτορες του FBI και η υπόθεση να έκλεισε μυστηριωδώς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Επτά άμαχοι νεκροί σε βομβαρδισμό δυνάμεων της de facto κυβέρνησης εναντίον των Κούρδων
Κόσμος 21.09.25

Συρία: Επτά άμαχοι νεκροί σε βομβαρδισμό δυνάμεων της de facto κυβέρνησης εναντίον των Κούρδων

Οι επιθέσεις εναντίον των Κούρδων στη Συρία συνεχίζονται, την ώρα που δεν διαφαίνεται λύση γύρω από το ζήτημα της μερικής αυτονομίας και αποκέντρωσης, ένα πάγιο αίτημα των Κούρδων της χώρας.

Σύνταξη
Ισημερινός: Αναστέλλεται το δημοψήφισμα Νομπόα για τη συγκρότηση συντακτικής συνέλευσης
Διάκριση των εξουσιών 21.09.25

Ισημερινός: Αναστέλλεται το δημοψήφισμα Νομπόα για τη συγκρότηση συντακτικής συνέλευσης

Το δημοψήφισμα που προωθούσε ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα, για να αυξήσει τις εξουσίες του, αναβλήθηκε μέχρι να εξεταστούν οι προσφυγές.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η χρέωση για τη βίζα εργασίας H-1B θα ισχύει μόνο για τις νέες αιτήσεις, διευκρινίζει ο Λευκός Οίκος
Πανικός 21.09.25

ΗΠΑ: Η χρέωση για τη βίζα εργασίας H-1B θα ισχύει μόνο για τις νέες αιτήσεις, διευκρινίζει ο Λευκός Οίκος

H χρέωση για τη βίζα εργασίας για τις ΗΠΑ Η-1Β η οποία θα κοστολογούνταν στις εταιρείες 100.000 δολάρια ανά εργαζόμενο, δεν θα ισχύσει για όσες αιτήσεις έχουν ήδη εγκριθεί

Σύνταξη
EE: Προτίθεται να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ στην Ουγγαρία αν δεχθεί τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας
Δούναι και λαβείν 21.09.25

Η ΕΕ προτίθεται να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ στην Ουγγαρία αν δεχθεί τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Η ΕΕ σχεδιάζει να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ για την Ουγγαρία, από αυτά που είχε παγώσει για παραβιάσεις του Κράτους Δικαίου, αν εξασφαλίσει συμφωνία για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θεσσαλονίκη: Οικογενειακές διαφορές πίσω από τη δολοφονία της 59χρονης – Οι πιέσεις που δεχόταν ο αδερφός της
Ελλάδα 20.09.25

Θεσσαλονίκη: Οικογενειακές διαφορές πίσω από τη δολοφονία της 59χρονης – Οι πιέσεις που δεχόταν ο αδερφός της

Σε προσωπικές και οικογενειακές διάφορες αποδίδεται σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η δολοφονία της άτυχης γυναίκας από τον ετεροθαλή αδερφός της στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Η Πάμελα Άντερσον συνεργάζεται με τους γιους της για την παραγωγή μιας σειράς βασισμένης στο «Barb Wire»
Επόμενα βήματα 20.09.25

Η Πάμελα Άντερσον συνεργάζεται με τους γιους της για την παραγωγή μιας σειράς βασισμένης στο «Barb Wire»

Η Πάμελα Άντερσον πρωταγωνίστησε στην ταινία «Barb Wire» το 1996, υποδυόμενη τον ομώνυμο χαρακτήρα που δημιούργησε ο Κρις Γουόρνερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιράν: Η Τεχεράνη θα αναστείλει τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ σε περίπτωση επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ
Πυρηνικά 20.09.25

Ιράν: Η Τεχεράνη θα αναστείλει τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ σε περίπτωση επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ

Τρεις προϋποθέσεις έθεσαν οι Ευρωπαίοι για να μην επιβληθούν κυρώσεις στο Ιράν, καθώς η σχετική απόφαση του ΟΗΕ μπορεί να είναι αναστρέψιμη για μια εβδομάδα

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο