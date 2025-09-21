Μπερνάρ Αρνό: Ο πλουσιότερος Γάλλος καταδικάζει τη φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων

Επίθεση στον Γκαμπριέλ Ζουκμάν και στην πρότασή του για φορολόγηση των υπερπλουσίων με 2%, ώστε να επιτευχθεί φορολογική δικαιοσύνη και να αντιμετωπιστούν τα δημοσιονομικά προβλήματα της Γαλλίας, έκανε ο Μπερνάρ Αρνό.

Ο Αρνό, επικεφαλής του ομίλου ειδών πολυτελείας και 5ος πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη για το 2025 στη λίστα Forbes, πίσω από μεγιστάνες της υψηλής τεχνολογίας, ισχυρίστηκε ότι ο «φόρος Ζουκμάν, είναι επίθεση στην οικονομία της Γαλλίας. Και κατήγγειλε τον αρχιτέκτονα του σχεδίου ως ακροαριστερό ιδεολόγο, αμφισβητώντας την επιστημονική του επάρκεια.

Η πρόταση Ζουκμάν, για φορολόγηση του πλούτου άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ (ή 0,1% των Γάλλων), έχει αποκτήσει πολιτική απήχηση στη Γαλλία. Επίσης, το Σοσιαλιστικό Κόμμα έχει θέσει την υιοθέτησή του ως προϋπόθεση για να στηρίξει τον προϋπολογισμό που συντάσσει ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί. Διαφορετικά, η κυβέρνησή του, η τρίτη μέσα σε ένα χρόνο, κινδυνεύει με κατάρρευση.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ifop, η οποία είχε ανατεθεί από το Σοσιαλιστικό Κόμμα για να διερευνήσει τι λέει η κοινή γνώμη, το 86% των Γάλλων συμφωνεί με τον «φόρο Ζουκμάν».

«Ακροαριστερός ακτιβιστής»

Μιλώντας στους Sunday Times, ο Μπερνάρ Αρνό είπε: «Προφανώς δεν πρόκειται για τεχνική ή οικονομική συζήτηση, αλλά μάλλον για μια σαφώς δηλωμένη επιθυμία να καταστραφεί η γαλλική οικονομία».

Για τον Γάλλο δισεκατομμυριούχο, ο Γκαμπριέλ Ζουκμάν είναι «πρωτίστως ένας ακροαριστερός ακτιβιστής» που χρησιμοποιεί «ψευδοακαδημαϊκή επάρκεια» για να προωθήσει μια ιδεολογία που στοχεύει στην αποδόμηση του φιλελεύθερου οικονομικού συστήματος. Το οποίο, σύμφωνα με τον Μπερνάρ Αρνό, είναι «το μόνο που λειτουργεί για το καλό όλων».

«Δεν ανήκω σε κόμματα»

Ο Γκαμπριέλ Ζουκμάν, καθηγητής στην École Normale Supérieure της Γαλλίας και στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ, απέρριψε τις κατηγορίες.

«Δεν υπήρξα ποτέ ακτιβιστής για κανένα κίνημα ή κόμμα», έγραψε στο X. Και πρόσθεσε ότι το έργο του βασίζεται στην έρευνα, όχι στην ιδεολογία.

Ο Ζουκμάν ήταν μεταξύ των 300 οικονομολόγων που υποστήριξαν δημόσια την οικονομική πλατφόρμα της αριστερής συμμαχίας Nouveau Front Populaire (Νέο Λαϊκό Μέτωπο), ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2024. Στη συμμαχία αυτή συμμετείχαν πολλά κόμματα της Αριστεράς, από το Σοσιαλιστικό Κόμμα έως και την Ανυπότακτη Γαλλία.

Πρόσφατα υποστήριξε σε εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης ότι οι υπερπλούσιοι πληρώνουν αναλογικά λιγότερους φόρους από πολλούς άλλους πολίτες – ένα χάσμα που η προτεινόμενη εισφορά στοχεύει να καλύψει.

Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο Ζουκμάν είχε πει: «Πρώτον, οι δισεκατομμυριούχοι δεν πληρώνουν σχεδόν καθόλου φόρο εισοδήματος στη Γαλλία και, δεύτερον, ο πλούτος τους έχει αυξηθεί ιδιαίτερα γρήγορα τα τελευταία 15 χρόνια».

Υπολόγισε ότι ένας φόρος 2% στον πλούτο άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ θα επηρεάσει μόνο 1.800 νοικοκυριά. Θα εξασφαλίσει όμως έσοδα έως 20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Συνεπώς, θα συμβάλει στη μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού της Γαλλίας, που εκτιμάται σήμερα στο 5,4% του ΑΕΠ, και είναι το μεγαλύτερο της ευρωζώνης.