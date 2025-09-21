Συναγερμός στη Χίο: Καθυστέρηση απόπλου του «Θαλασσίτης» μετά από καταγγελία για εκρηκτικό μηχανισμό
Όλοι οι επιβαίνοντες στο πλοίο, καθώς και τα οχήματα, αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Χίου, ενώ αυτήν την ώρα διενεργείται έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στο λιμάνι της Χίου, όταν το φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Θαλασσίτης», με σημαία Κύπρου, καθυστέρησε τον απόπλου του και αποβίβασε επιβάτες και οχήματα, έπειτα από διερεύνηση καταγγελίας για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.
Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή στο πλοίο, που εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Μυτιλήνη – Χίος – Πειραιάς, επέβαιναν 10 επιβάτες, 28 μέλη πληρώματος, 48 φορτηγά, 10 Ι.Χ. και 1 δίκυκλο, οι οποίοι αποβιβάστηκαν με ασφάλεια.
‘Αμεσα στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ και στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για τη διενέργεια ελέγχων και τη διερεύνηση της καταγγελίας.
Φωτογραφία: Αρχείου.
