Σε τραγωδία κατέληξε το κυνήγι αγριογούρουνων για τέσσερις φίλους στην Αρκαδία το Σάββατο (20.09.2025). Ένας άνδρας 57 ετών βρήκε τραγικό θάνατο από το όπλο του φίλου του που τον πυροβόλησε νομίζοντας πως είναι το θήραμα.

Οι τέσσερις φίλοι, όλοι έμπειροι κυνηγοί είχαν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί του Σαββάτου για να βρουν αγριογούρουνα στα βουνά της Αρκαδίας.

Ένας εξ αυτών, άκουσε κίνηση μέσα στη βλάστηση και πυροβόλησε, αλλά το όπλο που σήκωσε για να ρίξει στο θήραμα, έριξε νεκρό τον 57χρονο φίλο του.

Το θύμα ήταν ένας 57χρονος οικογενειάρχης, πατέρας τεσσάρων παιδιών. Ένας άνθρωπος που έφυγε το πρωί από το σπίτι του για μια μέρα στο βουνό. Μια μέρα που έμελλε να είναι η τελευταία της ζωής του.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως αστυνομικοί και θηροφύλακες, αλλά για τον άτυχο κυνηγό ήταν ήδη αργά.

«Αλληλοτουφεκίστηκαν οι άνθρωποι»

«Νόμιζαν ότι ήταν αγριογούρουνο και τουφεκίστηκαν» υποστήριξε αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στο Star.

«Ένα λάθος. Αλληλοτουφεκίστηκαν οι άνθρωποι. Από λάθος, ένα λάθος, την πλήρωσε ο άνθρωπος» σημείωσε ο άνδρας που ήταν ένας από τους κυνηγούς της παρέας.

«Νόμιζαν ότι ήταν το αγριογούρουνο, όπως ήταν και οι δύο μέσα στα βάτα, σε πυκνό και τουφεκίστηκαν. Ο ένας έχει τύψεις και ο άλλος μπήκε στο χώμα», πρόσθεσε.

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας

Τραγική ειρωνία είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, το θύμα ήταν παρών σε παλαιότερο δυστύχημα σε παρόμοιο κυνήγι αγριογούρουνου, στο οποίο είχε σκοτωθεί από λάθος ένας 18χρονος.

Το δυστύχημα είχε σημειωθεί πριν από περίπου επτά χρόνια. Τόσο ο 57χρονος που βρήκε σήμερα τραγικό θάνατο όσο και ο άνθρωπος που πάτησε τη σκανδάλη, είχαν πάει τότε για κυνήγι, το οποίο μετατράπηκε σε τραγωδία αφού είχε χάσει τη ζωή του ένας 18χρονος που πυροβολήθηκε κατά λάθος από τον νονό του.