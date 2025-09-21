Τραγωδία στην Αρκαδία: «Από λάθος την πλήρωσε ο άνθρωπος» λέει μέλος της παρέας των κυνηγών

Σε τραγωδία εκτυλίχθηκε το κυνήγι αγριογούρουνων για τέσσερις φίλους στην Αρκαδία, καθώς ένας από αυτούς τραυματίστηκε θανάσιμα μετά από πυροβολισμό.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε όταν ένας εκ των κυνηγών άκουσε κίνηση μέσα στην βλάστηση. Πιστεύοντας ότι πρόκειται για αγριογούρουνο πυροβόλησε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει τον 57χρονο κυνηγό.

Στο σημείο έσπευσε η Ελληνική Αστυνομία και η Θηροφυλακή, συλλαμβάνοντας τον άνδρα που πυροβόλησε και τον οδήγησαν στην Ασφάλεια Τρίπολης, όπου και κρατείται.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το θύμα είναι ένας 57χρονος πατέρας τεσσάρων παιδιών.

«Αλληλοτουφεκίστηκαν οι άνθρωποι»

«Νόμιζαν ότι ήταν αγριογούρουνο και τουφεκίστηκαν» υποστήριξε αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στο Star.

«Ένα λάθος. Αλληλοτουφεκίστηκαν οι άνθρωποι. Από λάθος, ένα λάθος, την πλήρωσε ο άνθρωπος» σημείωσε ο άνδρας που ήταν ένας από τους κυνηγούς της παρέας.

«Νόμιζαν ότι ήταν το αγριογούρουνο, όπως ήταν και οι δύο μέσα στα βάτα, σε πυκνό και τουφεκίστηκαν. Ο ένας έχει τύψεις και ο άλλος μπήκε στο χώμα», πρόσθεσε.