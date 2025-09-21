newspaper
20.09.2025 | 22:26
Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη - Εξαφανίστηκαν δυο 14χρονοι
Τραγωδία στην Αρκαδία: «Από λάθος την πλήρωσε ο άνθρωπος» λέει μέλος της παρέας των κυνηγών
Ελλάδα 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:01

Τραγωδία στην Αρκαδία: «Από λάθος την πλήρωσε ο άνθρωπος» λέει μέλος της παρέας των κυνηγών

Δύο κυνηγοί αλληλοτουφεκίστηκαν λόγω λανθασμένης εκτίμησης μέσα σε θάμνους, με αποτέλεσμα ο ένας να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Σε τραγωδία εκτυλίχθηκε το κυνήγι αγριογούρουνων για τέσσερις φίλους στην Αρκαδία, καθώς ένας από αυτούς τραυματίστηκε θανάσιμα μετά από πυροβολισμό.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε όταν ένας εκ των κυνηγών άκουσε κίνηση μέσα στην βλάστηση. Πιστεύοντας ότι πρόκειται για αγριογούρουνο πυροβόλησε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει τον 57χρονο κυνηγό.

Στο σημείο έσπευσε η Ελληνική Αστυνομία και η Θηροφυλακή, συλλαμβάνοντας τον άνδρα που πυροβόλησε και τον οδήγησαν στην Ασφάλεια Τρίπολης, όπου και κρατείται.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το θύμα είναι ένας 57χρονος πατέρας τεσσάρων παιδιών.

«Αλληλοτουφεκίστηκαν οι άνθρωποι»

«Νόμιζαν ότι ήταν αγριογούρουνο και τουφεκίστηκαν» υποστήριξε αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στο Star.

«Ένα λάθος. Αλληλοτουφεκίστηκαν οι άνθρωποι. Από λάθος, ένα λάθος, την πλήρωσε ο άνθρωπος» σημείωσε ο άνδρας που ήταν ένας από τους κυνηγούς της παρέας.

«Νόμιζαν ότι ήταν το αγριογούρουνο, όπως ήταν και οι δύο μέσα στα βάτα, σε πυκνό και τουφεκίστηκαν. Ο ένας έχει τύψεις και ο άλλος μπήκε στο χώμα», πρόσθεσε.

Θεσσαλονίκη: Οικογενειακές διαφορές πίσω από τη δολοφονία της 59χρονης – Οι πιέσεις που δεχόταν ο αδερφός της
Ελλάδα 20.09.25

Θεσσαλονίκη: Οικογενειακές διαφορές πίσω από τη δολοφονία της 59χρονης – Οι πιέσεις που δεχόταν ο αδερφός της

Σε προσωπικές και οικογενειακές διάφορες αποδίδεται σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η δολοφονία της άτυχης γυναίκας από τον ετεροθαλή αδερφός της στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Απίστευτο τροχαίο στη Λαμία: Αυτοκίνητο «κρεμάστηκε» στο κενό [βίντεο]
Δείτε πλάνα 20.09.25

Απίστευτο τροχαίο στη Λαμία: Αυτοκίνητο «κρεμάστηκε» στο κενό - Βίντεο ντοκουμέντο

Ένα ασυνήθιστο και ιδιαίτερα επικίνδυνο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Λαμία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και τους περαστικούς της περιοχής

Σύνταξη
Γοργοπόταμος: Χώρος μνήμης ή τόπος για river party;
Δείτε βίντεο 20.09.25

Γοργοπόταμος: Χώρος μνήμης ή τόπος για river party;

Θύελλα αντιδράσεων για το πάρτι που πραγματοποιήθηκε κάτω από τη γέφυρα του Γοργοποτάμου – Για αμαύρωση κάνουν λόγο ιστορικοί, για ανάδειξη του μνημείου μιλούν οι διοργανωτές

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Βίντεο – ντοκουμέντο από την πτώση του δέντρου στην πλατεία Αγ. Ειρήνης
Ελλάδα 20.09.25

Βίντεο – ντοκουμέντο από την πτώση του δέντρου στην πλατεία Αγ. Ειρήνης

Μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Στην πολυσύχναστη πλατεία Αγίας Ειρήνης ο κόσμος απολαμβάνει τον καφέ του, ενώ άλλοι ψωνίζουν στα μαγαζιά. Ξαφνικά όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε αποκλειστικά το MEGA, ένα τεράστιο δέντρο σπάει και καταπλακώνει θαμώνες μαγαζιού και περαστικούς. Δείτε το βίντεο: Επικράτησε πανικός Στο σημείο επικρατεί πανικός. Τα τραπεζοκαθίσματα παρασύρονται, […]

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σοκάρει η δολοφονία της 59χρονης από τον αδερφό της – Πώς έγινε το άγριο φονικό
Ελλάδα 20.09.25

Θεσσαλονίκη: Σοκάρει η δολοφονία της 59χρονης από τον αδερφό της – Πώς έγινε το άγριο φονικό

Η άτυχη γυναίκα είχε επιστρέψει σήμερα το πρωί στο διαμέρισμά της μετά από νοσηλεία στο νοσοκομείο - Ο δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα

Σύνταξη
Τέμπη: Εξώδικο συγγενών θυμάτων σε ΡΑΣ και Hellenic Train για την πυρασφάλεια στα τρένα – Τέσσερις φορές χαμηλότερη από το όριο
Συγγενείς θυμάτων 20.09.25

Εξώδικο σε ΡΑΣ και Hellenic Train για την πυρασφάλεια στα τρένα - Τέσσερις φορές χαμηλότερη από το όριο

Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν τη λήψη άμεσων μέτρων για την ενίσχυση της πυρασφάλειας στα τρένα, μετά τα αποτελέσματα του γερμανικού εργαστηρίου.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Τεράστιο ζήτημα η σίτιση των μαθητών στα σχολεία – Περισσότερες οι αιτήσεις φέτος
Ελλάδα 20.09.25

Τεράστιο ζήτημα η σίτιση των μαθητών στα σχολεία – Περισσότερες οι αιτήσεις φέτος

Το πρώτο κουδούνι φανέρωσε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες παιδιά να κινδυνεύουν να μένουν νηστικά στο σχολείο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
EE: Προτίθεται να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ στην Ουγγαρία αν δεχθεί τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας
Δούναι και λαβείν 21.09.25

Η ΕΕ προτίθεται να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ στην Ουγγαρία αν δεχθεί τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Η ΕΕ σχεδιάζει να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ για την Ουγγαρία, από αυτά που είχε παγώσει για παραβιάσεις του Κράτους Δικαίου, αν εξασφαλίσει συμφωνία για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θεσσαλονίκη: Οικογενειακές διαφορές πίσω από τη δολοφονία της 59χρονης – Οι πιέσεις που δεχόταν ο αδερφός της
Ελλάδα 20.09.25

Θεσσαλονίκη: Οικογενειακές διαφορές πίσω από τη δολοφονία της 59χρονης – Οι πιέσεις που δεχόταν ο αδερφός της

Σε προσωπικές και οικογενειακές διάφορες αποδίδεται σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η δολοφονία της άτυχης γυναίκας από τον ετεροθαλή αδερφός της στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Η Πάμελα Άντερσον συνεργάζεται με τους γιους της για την παραγωγή μιας σειράς βασισμένης στο «Barb Wire»
Επόμενα βήματα 20.09.25

Η Πάμελα Άντερσον συνεργάζεται με τους γιους της για την παραγωγή μιας σειράς βασισμένης στο «Barb Wire»

Η Πάμελα Άντερσον πρωταγωνίστησε στην ταινία «Barb Wire» το 1996, υποδυόμενη τον ομώνυμο χαρακτήρα που δημιούργησε ο Κρις Γουόρνερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιράν: Η Τεχεράνη θα αναστείλει τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ σε περίπτωση επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ
Πυρηνικά 20.09.25

Ιράν: Η Τεχεράνη θα αναστείλει τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ σε περίπτωση επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ

Τρεις προϋποθέσεις έθεσαν οι Ευρωπαίοι για να μην επιβληθούν κυρώσεις στο Ιράν, καθώς η σχετική απόφαση του ΟΗΕ μπορεί να είναι αναστρέψιμη για μια εβδομάδα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο απαιτεί από τους δημοσιογράφους να στέλνουν τα άρθρα τους για «έγκριση»
Κόσμος 20.09.25

Το Πεντάγωνο απαιτεί από τους δημοσιογράφους να στέλνουν τα άρθρα τους για «έγκριση»

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ απαίτησε από τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το σχετικό ρεπορτάζ, να υποβάλουν τα θέματά τους στο Πεντάγωνο προς έγκριση, σε μια σκοτεινή στιγμή για την δημοσιογραφία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Απίστευτο τροχαίο στη Λαμία: Αυτοκίνητο «κρεμάστηκε» στο κενό [βίντεο]
Δείτε πλάνα 20.09.25

Απίστευτο τροχαίο στη Λαμία: Αυτοκίνητο «κρεμάστηκε» στο κενό - Βίντεο ντοκουμέντο

Ένα ασυνήθιστο και ιδιαίτερα επικίνδυνο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Λαμία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και τους περαστικούς της περιοχής

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Να πλημμυρίσουν οι δρόμοι την 1η Οκτώβρη, να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς – Το ΚΚΕ άντεξε και συνεχίζει
«Όλοι στην απεργία» 20.09.25

Κουτσούμπας: Να πλημμυρίσουν οι δρόμοι την 1η Οκτώβρη, να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς – Το ΚΚΕ άντεξε και συνεχίζει

Στις εκδηλώσεις του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» στην Θεσσαλονίκη μίλησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση τόσο για τις πολιτικές της, όπως το 13ωρο, όσο και για τη στάση της στο Μεσανατολικό

Σύνταξη
«Η έξαρση της ICE»: Χιλιάδες νέοι υπάλληλοι και νέα γραφεία για το κυνήγι μεταναστών των ΗΠΑ
ΗΠΑ 20.09.25

«Η έξαρση της ICE»: Χιλιάδες νέοι υπάλληλοι και νέα γραφεία για το κυνήγι μεταναστών

Οι αξιωματούχοι της ICE αναζητούν νέες εγκαταστάσεις για να υποστηρίξουν τα σχέδια πρόσληψης χιλιάδων νέων υπαλλήλων και δικηγόρων για θέματα απέλασης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 5η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι 2-1: Νίκη «ανάσα» για τους «διάβολους» (vid)
Ποδόσφαιρο 20.09.25

Νίκη «βάλσαμο» για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Τσέλσι! (vid)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την αποβολή του Σάντσεθ στο 5' και πήρε σημαντική νίκη 2-1 επί της Τσέλσι, παρότι έμεινε και επίσης με 10 για ένα ημίχρονο λόγω αποβολής του Κασεμίρο.

Σύνταξη
Ο ηθοποιός Πέιτον Όσβαλτ μιλά για την τραυματική εμπειρία του να βλέπεις το «Nosferatu» σε ηλικία 5 ετών
«Καλές προθέσεις» 20.09.25

Ο ηθοποιός Πέιτον Όσβαλτ μιλά για την τραυματική εμπειρία του να βλέπεις το «Nosferatu» σε ηλικία 5 ετών

Mιλώντας στο ντοκιμαντέρ Chain Reactions, ο Πέιτον Όσβαλτ μίλησε για την συμμετοχή σε μια «ημέρα δραστηριοτήτων για παιδιά με αφορμή το Halloween» η οποία περιελάμβανε την προβολή του «Nosferatu».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
