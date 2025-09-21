Λάμψη και συγκίνηση – Ο εντυπωσιακός γάμος του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπίλη

Ο γάμος της χρονιάς πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στην Εκάλη, όπου ο Παύλος Βαρδινογιάννης και η Κατερίνα Μπιρμπίλη – Παπαδημητρίου ένωσαν τις ζωές τους.

Το ζευγάρι, μετά από δύο χρόνια σχέσης, αποφάσισε να επισημοποιήσει την αγάπη του με έναν υπέροχο γάμο, γεμάτο χαρά και συγκίνηση.

Βαθιά συγκινημένη η μητέρα του γαμπρού

Η μητέρα του γαμπρού, Αγάπη Πολίτη, συγκλονίστηκε από τη στιγμή και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, ευχόμενη στο ζευγάρι υγεία και αγάπη για τη ζωή τους.

«Είμαι συγκινημένη. Δάκρυσα. Ήταν όπως θα έπρεπε να είναι η τελετή. Τους εύχομαι υγεία και αγάπη και να χαίρονται αυτή την ημέρα κάθε φορά που την θυμούνται», είπε γεμάτη συγκίνηση.

«Είμαι ευτυχισμένη που βρήκε αυτό το καταπληκτικό κορίτσι»

Στην τελετή παραβρέθηκαν η ξαδέρφη του Παύλου Βαρδινογιάννη, Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία εξέφρασε την ευτυχία της για τον γάμο, καθώς και ο τραγουδιστής Νίνο, που έστειλε τις ευχές του στο ζευγάρι.

«Είμαι ευτυχισμένη που βρήκε αυτό το καταπληκτικό κορίτσι. Να είναι η ζωή τους όμορφη όπως αυτή τη στιγμή», είπε η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Ο Παύλος Βαρδινογιάννης, ακολουθώντας την παράδοση, έφτασε πρώτος στην εκκλησία με την οικογένειά του και φίλους, ενώ η νύφη, Κατερίνα Μπιρμπίλη, έκανε την εντυπωσιακή της εμφάνιση φορώντας ένα νυφικό του Χρήστου Κωσταρέλου.

Ο γάμος τελέστηκε από τον Νίκο Βαρδινογιάννη, γιο του Θεόδωρου Βαρδινογιάννη, και τον Βαρδή Βαρδινογιάννη, γιο του Γιάννη Βαρδινογιάννη, μαζί με μια στενή φίλη του γαμπρού.

Μετά την τελετή, ακολούθησε μια κλειστή δεξίωση για λίγους εκλεκτούς καλεσμένους.