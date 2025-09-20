Ανησυχία προκαλεί η νέα εμφάνιση λύκου στη Σιθωνία Χαλκιδικής, λίγες ημέρες μετά την επίθεση σε 5χρονη σε παραλία του Νέου Μαρμαρά.

Το άγριο ζώο εντοπίστηκε αυτή τη φορά στη διασταύρωση προς το χωριό Συκιά. Σύμφωνα με το xalkidikipolitiki.com, βρέθηκε ανάμεσα σε σκυλιά της περιοχής, τα οποία απομακρύνθηκαν όταν πέρασε αυτοκίνητο, με τον λύκο να χάνεται στη συνέχεια στον κάμπο κοντά στον οικισμό.

Κάτοικος και κτηνοτρόφος της Συκιάς κατέγραψε τυχαία με την κάμερά του το ζώο, περιγράφοντας ένα σκηνικό που προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς τα σκυλιά γάβγιζαν ασταμάτητα.

Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι αν πρόκειται για τον ίδιο λύκο που εμφανίζεται το τελευταίο διάστημα στον Νέο Μαρμαρά ή για άλλο ζώο που κινείται στην περιοχή.

Βίντεο με την εμφάνιση του λύκου στη Σιθωνία

Την ίδια ώρα συνεχίζεται η τεράστια κινητοποίηση τοπικών αρχών και φορέων για τον εντοπισμό του λύκου, που επιτέθηκε στην 5χρονη, με τους αρμόδιους να αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα ακόμη και τη θανάτωσή του.

Με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δασών Ευστάθιου Σταθόπουλου ζητείται από τις αρχές της Χαλκιδικής να προβούν, για λόγους «δημόσιας ασφάλειας», σε κατεπείγουσες ενέργειες «για την απομάκρυνση – αφαίρεση» του μοναχικού λύκου.

Η απόφαση, που κοινοποιήθηκε στους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς, αναφέρει -μεταξύ άλλων- πως «η απομάκρυνση του συγκεκριμένου ατόμου λύκου αποτελεί άμεσο μέτρο προστασίας της δημόσιας ασφάλειας, λόγω της συμπεριφοράς του ζώου, της εξοικείωσής του με την ανθρώπινη παρουσία και ιδίως λόγω της αναφοράς για επίθεση και τραυματισμό ανθρώπου από το συγκεκριμένο λύκο».

Όπως σημειώνεται, η παρουσία και η δραστηριότητα του ζώου σε κατοικημένες περιοχές του Νέου Μαρμαρά, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής έχει διαπιστωθεί από τις Δασικές Υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας – Θράκης της Γενικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΝ καθώς και τη συνεργαζόμενη με το ΥΠΕΝ θεματική Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ».