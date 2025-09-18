Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δημοσίευσε ένα βίντεο δύο λεπτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίς την Πέμπτη, στο οποίο απέρριψε το «κατασκευασμένο, τερατώδες μεγάλο ψέμα ότι το Ισραήλ είχε κάποια σχέση με την φρικτή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ».

Ο Νετανιάχου υποστήριξε περαιτέρω – χωρίς να προσκομίσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο – ότι οι φήμες που συνδέουν το Ισραήλ με τη δολοφονία μπορεί να χρηματοδοτούνται από το Κατάρ.

«Ο Τσάρλι Κερκ ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος και ένας σπουδαίος άνθρωπος αξίζει τιμή, όχι ψέματα», πρόσθεσε ο Νετανιάχου. «Αναπαύσου εν ειρήνη, Τσάρλι Κερκ. Είθε η μνήμη σου να είναι ευλογία».

Charlie Kirk was a great man. He deserves honor – not lies. pic.twitter.com/NwEN4B2q7w — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 18, 2025

Συγγενείς των ομήρων κατασκήνωσαν έξω από το σπίτι του Νετανιάχου

Τα σχόλια για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έρχονται την ώρα που το Ισραήλ έχει περικυκλώσει την πόλη της Γάζας ισοπεδώνοντας ό,τι έχει απομείνει από την κατεστραμμένη περιοχή.

Ο ρυθμός των νεκρών Παλαιστίνιων έχει αυξηθεί ξανά καθώς το σφυροκόπημα είναι αδιάκοπο. Τις τελευταίες δύο μέρες ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει 200 ανθρώπους.

Συγγενείς των ομήρων αντιδρούν στην απόφαση της χερσαίας εισβολής στη Γάζα καθώς φοβούνται ότι οι αιχμάλωτοι κινδυνεύουν από τις επιχειρήσεις του στρατού.

Οικογένειες ομήρων – συμπεριλαμβανομένων του Οφίρ Μπρεσλάβσκι, του οποίου ο γιος, Ρομ, κρατείται στη Γάζα, της Ανάτ Άνγκερστ, μητέρας του απαχθέντος στρατιώτη Ματάν, και του Μισέλ Ιλούζ, του οποίου ο γιος, Γκι, κρατείται επίσης – πέρασαν τη νύχτα σε σκηνές μπροστά από την κατοικία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ.

«Δεν θα σταματήσουμε και δεν θα εγκαταλείψουμε τους 48 αδελφούς και αδελφές μας!» ανέφερε μια δήλωση του Φόρουμ Ομηρών και Αγνοουμένων Οικογενειών. «Καλούμε τον λαό του Ισραήλ να έρθει και αυτός στην Ιερουσαλήμ αύριο το βράδυ και να ζητήσει μαζί μας μια άμεση συμφωνία για την επιστροφή όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου».