newspaper
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 13:30
Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 11:15
Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Με γ@μ@σε»: Οι ιδιωτικές εκρήξεις του Τραμπ πίσω από την δημόσια στήριξη του Νετανιάχου
Κόσμος 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:12

«Με γ@μ@σε»: Οι ιδιωτικές εκρήξεις του Τραμπ πίσω από την δημόσια στήριξη του Νετανιάχου

Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι απογοητευμένος με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το ερώτημα είναι αν θα θυμώσει αρκετά ώστε να κάνει κάτι για αυτό.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ψηφιακή αμνησία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσουμε;

Ψηφιακή αμνησία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσουμε;

Spotlight

Ο Τραμπ έχει πει σε αρκετούς βοηθούς του τις τελευταίες εβδομάδες ότι ο Νετανιάχου προτιμά να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη, αντί για τη μέθοδο που προτιμά ο ίδιος, δηλαδή μια εκεχειρία που θα επιτευχθεί μέσω διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η απογοήτευσή του κορυφώθηκε την περασμένη εβδομάδα, λίγες ώρες μετά την επίθεση του Ισραήλ εναντίον των διαπραγματευτών της Χαμάς στο Κατάρ, μια επιχείρηση που θέτει σε κίνδυνο τις εύθραυστες ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Με γαμάει», είπε ο Τραμπ για τον Νετανιάχου, σύμφωνα με αξιωματούχους που άκουσαν το σχόλιο.

Ο Τραμπ συζητούσε με ανώτερους βοηθούς του, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, για το πώς να απαντήσει στις επιθέσεις του Ισραήλ.

Τα μερικές φορές έντονα συναισθήματα του Τραμπ για τον Νετανιάχου έχουν προβληματίσει την Ουάσινγκτον. Γιατί ο Τραμπ, που προτιμά να έχει το πάνω χέρι στις σχέσεις του, είναι διατεθειμένος να αφήνει τον Νετανιάχου να ενεργεί συνεχώς σε άμεση αντίθεση με τις επιθυμίες του;

«Είναι λίγο αινιγματικό και αντιφατικό», δήλωσε ο Σαλόμ Λίπνερ, ο οποίος υπηρέτησε δίπλα σε επτά διαδοχικούς πρωθυπουργούς του Ισραήλ και τώρα εργάζεται στο Atlantic Council, ένα think tank της Ουάσινγκτον.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) Αμπντουλάχ μπιν Ζαΐντ επιδεικνύουν τα αντίγραφα των υπογεγραμμένων συμφωνιών κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής των Συμφωνιών του Αβραάμ, που ομαλοποιούν τις σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και ορισμένων γειτόνων του στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής αναδιάταξης των χωρών της Μέσης Ανατολής ενάντια στο Ιράν, στο Νότιο Γκαζόν του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, 15 Σεπτεμβρίου 2020.

«Οι κινήσεις του Νετανιάχου έχουν παρατείνει τον πόλεμο στη Γάζα, έχουν δημιουργήσει προβλήματα στον Τραμπ με άλλους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή και έχουν κάνει την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ εξαιρετικά δύσκολη», δήλωσε ο Λίπνερ, αναφερόμενος στην ομαλοποίηση των σχέσεων του Ισραήλ με ένα μεγάλο μέρος αρανικών χωρών.

Ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει κατά καιρούς σκληρή γλώσσα για τον Νετανιάχου, μεταξύ άλλων αφού ο Ισραηλινός ηγέτης συνεχάρη τον Τζο Μπάιντεν για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές του 2020, όταν είπε στον δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ ότι θεωρούσε τον Ισραηλινό ηγέτη αναξιόπιστο: «Γάμα τον».

Ωστόσο, η κριτική του Τραμπ φαίνεται να μην έχει καταφέρει να αποτρέψει τον Νετανιάχου ή να τον αποδυναμώσει.

Παράλληλα, η αγανάκτηση του Τραμπ δεν έχει μετατραπεί σε καμία μορφή δημόσιας πίεσης: έχει αρνηθεί να αξιοποιήσει την τεράστια στρατιωτική και πολιτική υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ, καθώς και τις θερμές προσωπικές του σχέσεις με τον Νετανιάχου.

Αντίθετα, έχει επιλέξει να παραμείνει αμέτοχος ενώ το Ισραήλ εξαπολύει μια μαζική επίθεση στην πόλη της Γάζας και να παρακολουθεί τις προοπτικές της επιθυμητής ειρηνευτικής συμφωνίας να χάνουν έδαφος.

Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος χαρακτήρισε την σχέση μεταξύ Νετανιάχου και Τραμπ ως εξαιρετική και ότι οι αντίθετες αναφορές ήταν «ψευδείς ειδήσεις».

Τα συμφέροντα και οι βασικές αξίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ είναι στενά συνδεδεμένα, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Τους συνδέει μία κοινή κοσμοθεωρία

Ένας λόγος είναι ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου είναι ομοϊδεάτες, λένε άνθρωποι που τους γνωρίζουν.

Και οι δύο πιστεύουν ότι έχουν υποστεί δίωξη από τις ελίτ των χωρών τους, συμπεριλαμβανομένων ποινικών δικών, και οι δύο θεωρούν τους εαυτούς τους ως αουτσάιντερ που μεταρρυθμίζουν ένα διεφθαρμένο σύστημα.

Ο Ομέρ Ντόστρι, πρώην εκπρόσωπος του Νετανιάχου, περιέγραψε τους δεσμούς μεταξύ των δύο ως «πολύ, πολύ στενούς».

Ένας άλλος λόγος για τις συνεχιζόμενες θερμές σχέσεις είναι η επιρροή του Ισραηλινού ηγέτη στο Κογκρέσο και στα Ρεπουμπλικανικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τη σκέψη του Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου συναντάται συχνά με Αμερικανούς νομοθέτες στο Ισραήλ, και οι συνεντεύξεις του στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει κυρίως σε κανάλια που παρακολουθούν οι υποστηρικτές του Τραμπ, όπως τα Fox News, Newsmax και OAN.

Ενώ η υποστήριξη των Δημοκρατικών προς το Ισραήλ έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, παραμένει υψηλή μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων.

Μια δημοσκόπηση της Gallup τον Ιούλιο έδειξε ότι τα δύο τρίτα των Ρεπουμπλικάνων έχουν θετική άποψη για τον Νετανιάχου, σε αντίθεση με το 9% των Δημοκρατικών.

Άτομα ντυμένα ως ο ηγέτης του βρετανικού κόμματος Reform UK Nigel Farage, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Benjamin Netanyahu, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump συμμετέχουν σε διαδήλωση και συγκέντρωση με το σύνθημα «Trump Not Welcome» (Ο Τραμπ δεν είναι ευπρόσδεκτος) κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump και της πρώτης κυρίας Melania Trump στο Λονδίνο, Βρετανία, στις 17 Σεπτεμβρίου 2025.

Το Ισραήλ χάνει έδαφος στις ΗΠΑ

Ωστόσο, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται κάποιες ρωγμές στην ισχυρή υποστήριξη του Ισραήλ από τους Ρεπουμπλικάνους.

Μέλη της συμμαχίας MAGA του Τραμπ έχουν επικρίνει ανοιχτά το Ισραήλ, και συγκεκριμένα τον Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι η συνεχιζόμενη πόλεμος στη Γάζα απειλεί να εμπλέξει τις ΗΠΑ βαθύτερα στη σύγκρουση.

Η βουλευτής Μαρτζόρι Τέιλορ Γκριν, Ρεπουμπλικανή από τη Τζόρτζια και πιστή σύμμαχος του Τραμπ, κατηγόρησε τον Ιούλιο το Ισραήλ για «γενοκτονία» στη Γάζα.

Ο Τραμπ, εν τω μεταξύ, δεν θέλει να διακόψει δημοσίως τις σχέσεις του με τον Νετανιάχου.

Είναι περήφανος για τους στενούς δεσμούς τους και την υποστήριξή του προς το Ισραήλ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Συχνά καυχιέται για τις Συμφωνίες του Αβραάμ που μεσολάβησε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του και συνεχίζει να πιέζει για την ανανέωση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας, ένα μεγάλο διπλωματικό επίτευγμα που ανοιχτά επιδιώκει.

«Ο καλύτερος φίλος του Ισραήλ»

Ο Νετανιάχου βρίσκει επίσης τρόπους να κερδίσει την εύνοια του στενού κύκλου του Τραμπ και να κολακεύει άμεσα τον πρόεδρο.

Το Σάββατο, ο Νετανιάχου, μαζί με τον πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι, συμμετείχε σε τελετή θεμελίωσης για να ονομάσει μια παραλιακή οδό στην παραθαλάσσια πόλη Μπατ Γιαμ προς τιμήν του Τραμπ.

Στην πραγματικότητα, ο Νετανιάχου έχει διαμορφώσει μια σχέση στην οποία μπορεί να αναλάβει προσωρινά τον κίνδυνο να προκαλέσει την οργή του Τραμπ, γνωρίζοντας όμως ότι δεν θα διαρκέσει.

Μάλιστα, συχνά αναφέρεται στον Τραμπ ως «τον καλύτερο φίλο που είχε ποτέ το Ισραήλ στο Λευκό Οίκο».

«Ο Νετανιάχου γνωρίζει ότι, ενώ ο Λευκός Οίκος μπορεί να γκρινιάζει λίγο, δεν υπάρχει πραγματικά κανένα μειονέκτημα σε μια προσέγγιση του τύπου ‘ζήτα συγχώρεση, όχι άδεια’», δήλωσε ο Ντάμιαν Μέρφι, πρώην διευθυντής προσωπικού των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συναντά τον εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, στο Αμίρι Ντιουάν, στη Ντόχα του Κατάρ, στις 16 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Nathan Howard

Η κόκκινη γραμμή του Κατάρ

Μετά την επίθεση στο Κατάρ, ο Τραμπ πραγματοποίησε δύο τηλεφωνικές κλήσεις με τον Νετανιάχου, την πρώτη για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του και τη δεύτερη για να έχει μια πιο φιλική συζήτηση σχετικά με το αν η επίθεση του Ισραήλ ήταν επιτυχής.

Ο Τραμπ μίλησε αργότερα με τους ηγέτες του Κατάρ, επαινώντας τη χώρα για τη μεσολάβηση στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και για το γεγονός ότι είναι ένας σταθερός σύμμαχος των ΗΠΑ που φιλοξενεί μια μεγάλη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή.

Ο Νετανιάχου επιμένει ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει μόνο αφού η Χαμάς καταθέσει τα όπλα της και απελευθερώσει τους υπόλοιπους 48 ομήρους, και η ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης που έχει χαρακτηριστεί ως τέτοια από τις ΗΠΑ εγκαταλείψει τη Γάζα.

Εάν η Χαμάς δεν αποδεχτεί αυτά τα αιτήματα, το Ισραήλ θα αναγκάσει την ομάδα να παραδοθεί πλήρως με αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις, μια στρατηγική που δεν συνάδει με το όραμα του Τραμπ για ένα διαπραγματευτικό τέλος στον σχεδόν διετή πόλεμο.

Ο Ρούμπιο ταξίδεψε στο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα για να συζητήσει απευθείας με τον Νετανιάχου, αλλά δεν εξέφρασε καμία νέα κριτική προς το Ισραήλ για την επίθεση.

Ο Νετανιάχου αρνήθηκε κατηγορηματικά να αποκλείσει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε γειτονικές χώρες στο μέλλον για να χτυπήσει τη Χαμάς, η οποία έχει μέλη που συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στην Αίγυπτο και την Τουρκία.

Ωστόσο, η επίθεση στο Κατάρ ήρθε σε μια ακατάλληλη στιγμή για τις ΗΠΑ.

«Με γ*μ*σε»

Ο Τραμπ θα μεταβεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα για να εκφωνήσει ομιλία στην οποία αναμένεται να αναφερθεί στις ειρηνευτικές του προσπάθειες.

Τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της εκδήλωσης, η κυβέρνηση Τραμπ δεν κατάφερε να αποτρέψει συμμάχους όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και ο Καναδάς από τα σχέδιά τους να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος, μια απόφαση που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, εμποδίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες, ενισχύοντας τη Χαμάς.

«Θα υπάρξει αντίδραση από το Ισραήλ σε αυτές τις κινήσεις, και έχουμε ήδη δει κάποια από αυτές», δήλωσε ο Ρούμπιο τη Δευτέρα, μαζί με τον Νετανιάχου.

Η δήλωση αυτή έγινε λίγες ώρες πριν το Ισραήλ ξεκινήσει μια νέα επίθεση στη Γάζα για να διαλύσει αυτό που ο Νετανιάχου αποκαλεί «το τελευταίο σημαντικό προπύργιο» της Χαμάς, ενώ το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσαρτήσει τμήματα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ.

Τελικά, όμως, το μεγαλύτερο πρόβλημα με την επίθεση στο Κατάρ ήταν ίσως το γεγονός ότι δεν ήταν επιτυχής, είπε ο Μάικλ Όρεν, πρώην πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ υπό τον Νετανιάχου.

Το Ισραήλ είχε ως στόχο τους κορυφαίους διαπραγματευτές της Χαμάς, αλλά αντίθετα σκότωσε έξι εκπροσώπους χαμηλότερου επιπέδου, ανέφερε η οργάνωση.

«Εάν η επιχείρησή μας στη Ντόχα είχε επιτύχει, ο Τραμπ δεν θα την είχε καταδικάσει, αλλά θα είχε πάρει τα εύσημα», δήλωσε ο Όρεν. «Του αρέσουν οι νικητές».

Η ίδια λογική μπορεί να ισχύει και για τη Γάζα.

«Πρέπει να υπάρχει κάποιος που να στέκει με την ισραηλινή σημαία και να λέει ότι νικήσαμε», δήλωσε ο Όρεν.

«Νομίζω ότι ο Μπίμπι το έχει καταλάβει αυτό για τον Τραμπ».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
Κυριάκος Μητσοτάκης προς αγρότες: Ξέρω ότι σας χρωστάμε αλλά…

Κυριάκος Μητσοτάκης προς αγρότες: Ξέρω ότι σας χρωστάμε αλλά…

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ψηφιακή αμνησία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσουμε;

Ψηφιακή αμνησία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσουμε;

Business
Metlen: Σύσταση «buy» και τιμή στόχος στα 61 ευρώ από Berenberg

Metlen: Σύσταση «buy» και τιμή στόχος στα 61 ευρώ από Berenberg

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Ιταλία έτοιμη να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Τι είπε ο ΥΠΕΞ 18.09.25

Η Ιταλία έτοιμη να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, ακολουθώντας το παράδειγμα της Γαλλίας και της Βρετανίας

Σύνταξη
Γαλλία: Μέγα πλήθος στην απεργία «χαστούκι» σε Μακρόν και Λεκορνί – Το in στο Παρίσι
Λαϊκή οργή 18.09.25 Upd: 17:12

Μέγα πλήθος σε όλη τη Γαλλία στην απεργία «χαστούκι» σε Μακρόν και Λεκορνί - Το in στο Παρίσι

Οι εργατικές συνομοσπονδίες στη Γαλλία καλούν σε γενική απεργία διαμηνύοντας ότι δεν θα δεχτούν προϋπολογισμό λιτότητας - Live ανταπόκριση από τη μεγάλη συγκέντρωση στο Παρίσι

Βίντεο - φωτογραφίες: Ρωμανός Λιούτας
Κόλαση επί γης στη Γάζα: Το Ισραήλ κλιμακώνει τη σφαγή – Χιλιάδες φεύγουν αλλά συναντούν «ακόμα περισσότερο θάνατο»
Κόσμος 18.09.25

Κόλαση επί γης στη Γάζα: Το Ισραήλ κλιμακώνει τη σφαγή – Χιλιάδες φεύγουν αλλά συναντούν «ακόμα περισσότερο θάνατο»

Το Ισραήλ έχοντας την «ακλόνητη στήριξη» των ΗΠΑ και την ανοχή ή τη χλιαρή αντίδραση κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών, «διαπράττει γενοκτονία» και μετατρέπει τη Γάζα σε κρανίου τόπο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Πρώην Ισραηλινός πρέσβης: Διακυβεύουμε τις σχέσεις μας με Αίγυπτο με όσα κάνουμε
Προειδοποίηση εκ των έσω 18.09.25

Πρώην Ισραηλινός πρέσβης: Διακυβεύουμε τις σχέσεις μας με Αίγυπτο με όσα κάνουμε

H υπονόμευση του Καμπ Ντέιβιντ κινδυνεύει να επαναφέρει στρατηγική αβεβαιότητα στα νότια σύνορα του Ισραήλ με την Αίγυπτο, προσθέτοντας άλλο ένα βάρος στον ήδη εκτεταμένο κατάλογο ευθυνών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Θα το πάει στα άκρα ο Τζίμι Κίμελ μετά το «κόψιμο» της εκπομπής του – Πανηγυρίζει ο Τραμπ που θέλει να πάρει κι άλλα κεφάλια
Σκοτεινές εποχές 18.09.25

Θα το πάει στα άκρα ο Τζίμι Κίμελ μετά το «κόψιμο» της εκπομπής του – Πανηγυρίζει ο Τραμπ που θέλει να πάρει κι άλλα κεφάλια

Τα σχόλια του Τζίμι Κίμελ για τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, τον οδήγησαν εκτός αέρα, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει και τα «κεφάλια» των Τζίμι Φάλον και Σέθ Μάγιερς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γαλλία: Επίδειξη δύναμης και ενότητας από την εργατική τάξη απέναντι στον Λεκορνί – Γενική απεργία
«Φορολογήστε τους πλούσιους» 18.09.25

Επίδειξη δύναμης και ενότητας από την εργατική τάξη απέναντι στον Λεκορνί - Αναμένεται συμμετοχή ρεκόρ στην απεργία

Εκατοντάδες χιλιάδες αναμένεται να κατέβουν σήμερα στους δρόμους στη Γαλλία απέναντι στα σχέδια σκληρής λιτότητας του Μακρόν - Δοκιμασία με το καλημέρα για τον νέο πρωθυπουργό

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το τελεσίγραφο στον Γάλλο πρωθυπουργό, Λεκορνί, είναι σαφές: Ή θα φορολογήσεις τους πλούσιους ή θα πέσεις
Φόρος Ζουκμάν 18.09.25

Το τελεσίγραφο στον Γάλλο πρωθυπουργό, Λεκορνί, είναι σαφές: Ή θα φορολογήσεις τους πλούσιους ή θα πέσεις

Ο Λεκορνί φοβάται ότι επιβάλλοντας τον φόρο, όπως απαιτούν οι Σοσιαλιστές, θα χάσει τη στήριξη των δεξιών συμμάχων του και των εργοδοτών. Χωρίς αυτόν όμως, η κυβέρνησή του μετρά μέρες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γάζα: Συνεδριάζει εκ νέου το ΣΑ του ΟΗΕ – Αύξηση της πίεσης στις ΗΠΑ που ετοιμάζονται για ακόμα ένα βέτο
Κόσμος 18.09.25

Συνεδριάζει εκ νέου το ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα - Αύξηση της πίεσης στις ΗΠΑ που ετοιμάζονται για ακόμα ένα βέτο

Το ΣΑ του ΟΗΕ συνεδριάζει ενώ το Ισραήλ υλοποιεί το σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστίνιων από τη Γάζα - Οι ΗΠΑ για ακόμα μία φορά αναμένεται να θέσουν βέτο σε ψήφισμα για κατάπαυση πυρός

Σύνταξη
Εθνοκάθαρση σε φάσεις – Εφιαλτικός αγώνας επιβίωσης για τους άμαχους Παλαιστίνιους στην ισοπεδωμένη Γάζα
Αέναη φρίκη 18.09.25

Εθνοκάθαρση σε φάσεις – Εφιαλτικός αγώνας επιβίωσης για τους άμαχους Παλαιστίνιους στην ισοπεδωμένη Γάζα

Υπό μαζικό βίαιο εκτοπισμό προς το νότο, οι άμαχοι Παλαιστίνιοι στη Γάζα βρίσκονται αντιμέτωποι με θάνατο και ανθρωπιστική καταστροφή, διεθνή ημίμετρα κατά του Ισραήλ και ένα αβέβαιο μέλλον

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η ΕΕ στη μέγκενη του Τραμπ – Φοβάται την παγίδα πίσω από την απαίτηση για επιβολή δασμών 100% στην Κίνα
Γεωπολιτικό παιχνίδι 18.09.25

Η ΕΕ στη μέγκενη του Τραμπ – Φοβάται την παγίδα πίσω από την απαίτηση για επιβολή δασμών 100% στην Κίνα

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξετάζουν δύο διαφορετικά σενάρια. Είτε ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να πλήξει την οικονομία της ΕΕ είτε αναζητά δικαιολογία για μην τιμωρήσει τη Ρωσία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση το κίνημα «Antifa»
«Εξονυχιστική έρευνα» 18.09.25

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει το Antifa τρομοκρατική οργάνωση

Σθεναρή σύσταση λέει πως θα απευθύνει ο Τραμπ προκειμένου να διενεργηθεί εξονυχιστική έρευνα σε όσους χρηματοδοτούν το κίνημα «Antifa», το οποίο χαρακτήρισε τρομοκρατική οργάνωση.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα Αριστερά για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της
«Πέπλο προστασίας» 18.09.25

Νέα Αριστερά για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της

«Επιχειρείτε να φιμώσετε, να κρύψετε μάρτυρες, όπως κάνατε στις προηγούμενες εξεταστικές και προανακριτικές παρωδίες που στήσατε», τονίζει η Νέα Αριστερά προς την κυβερνητική πλειοψηφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Το μυστικό του Βερμέερ: Τι κρύβεται κάτω από το Κορίτσι με το Κόκκινο Καπέλο;
Culture Live 18.09.25

Το μυστικό του Βερμέερ: Τι κρύβεται κάτω από το Κορίτσι με το Κόκκινο Καπέλο;

Ειδικοί στην Ουάσινγκτον εντόπισαν κάτω από τον διάσημο πίνακα μια ανδρική μορφή, που ενδέχεται να αποτελεί το μοναδικό πορτρέτο άνδρα του Βερμέερ ή ένα χαμένο έργο του Φαμπρίτιους

Σύνταξη
Σίτι – Νάπολι: Πρεμιέρα στο Champions League με επίκεντρο τον Κέβιν Ντε Μπρόινε
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Σίτι – Νάπολι: Πρεμιέρα στο Champions League με επίκεντρο τον Κέβιν Ντε Μπρόινε

Αβροφροσύνες Γκουαρδιόλα – Ντοναρούμα πριν το μεγάλο ματς στο Μάντσεστερ. Σιτι - Νάπολι απόψε στο Έτιχαντ με επίκεντρο τον Κέβιν , όπως παραδέχτηκε και ο κόουτς Αντόνιο Κόντε.

Γιάννης Κουριδάκος
Παναγιωτόπουλος: Το ΕΣΥ δεν είναι λάφυρο του Γεωργιάδη – Μπαράζ διώξεων και εκδικητικότητας εναντίον συνδικαλιστών
«Μαξίμου Α.Ε.» 18.09.25

«Το ΕΣΥ δεν είναι λάφυρο του Γεωργιάδη» - Για «μπαράζ διώξεων συνδικαλιστών» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ

«Οι καρατομήσεις επιδόθηκαν στους ενδιαφερομένους, όπως θα γινόταν σε κάθε αυταρχικό και τυραννικό καθεστώς που σέβεται τον εαυτό του, χωρίς πρότερη ενημέρωση και καμία αιτιολογία», τονίζει ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Σύνταξη
Η βιογραφική ταινία για τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά ξεκινά γυρίσματα σε μια νεοϋορκέζικη γειτονιά-ορόσημο
East Village 18.09.25

Η βιογραφική ταινία για τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά ξεκινά γυρίσματα σε μια νεοϋορκέζικη γειτονιά-ορόσημο

Την πολυαναμενόμενη βιογραφία «Samo Lives» υπογράφει ο σκηνοθέτης Τζούλιους Ονάχ, ενώ στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Μπασκιά θα δούμε τον ηθοποιό Κέλβιν Χάρισον Τζούνιορ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ανδρουλάκης: Δεν θα επιτρέψουμε να σβήσει η φωνή της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΘ, ούτε να γίνει αντικείμενο συναλλαγής στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Ανδρουλάκης: Δεν θα επιτρέψουμε να σβήσει η φωνή της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΘ, ούτε να γίνει αντικείμενο συναλλαγής στο Μαξίμου

«Η απόφαση της κυβέρνησης να αποκλείσει τους φορείς της Θεσσαλονίκης από το νέο σχήμα διοίκησης της ΔΕΘ αντικατοπτρίζει την αντίληψή της για ένα συγκεντρωτικό κράτος», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Οι κίνδυνοι από τη «γρήγορη μόδα»: Η φτήνια τρώει τον παρά και θέσεις εργασίας
Χάνονται θέσεις εργασίας 18.09.25

Οι κίνδυνοι από τη «γρήγορη μόδα»: Η φτήνια τρώει τον παρά και θέσεις εργασίας

Επείγοντα μέτρα για την προστασία της βιομηχανίας ένδυσης από τη γρήγορη μόδα ζητούν ευρωπαϊκές επαγγελματικές ομοσπονδίες. Διότι οι αγορές από πλατφόρμες όπως οι Shein και Temu είναι «πεταμένα λεφτά»

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Χωρίς Μυλωνάκη, «Φραπέ» και «Χασάπη», αλλά με Ανωμερίτη και Τζουμάκα η λίστα των μαρτύρων στην εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Χωρίς Μυλωνάκη, «Φραπέ» και «Χασάπη», αλλά με Ανωμερίτη και Τζουμάκα η λίστα των μαρτύρων στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Δεν είναι δυνατόν να μην εξεταστεί ο κ. Μυλωνάκης. Πρόσωπο για το οποίο είναι προφανές ότι οφείλονται εξηγήσεις που έχουν κοινό νήμα παρακρατικής λειτουργίας», τόνισε η εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Αγρότες: «Φτάνει πια η κοροϊδία» – Πανθεσσαλικό μπλόκο, ζητούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα
Βγήκαν τα τρακτέρ 18.09.25

«Φτάνει πια η κοροϊδία» - Πανθεσσαλικό μπλόκο αγροτών, ζητούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα

«Κλιμακώνουμε τον συντονισμένο αγώνα για την επιβίωσή μας απέναντι στην πολιτική κυβέρνησης και ΚΑΠ της ΕΕ», ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι αγρότες κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης στη Θεσσαλία

Σύνταξη
O πόλεμος στη Γάζα και ο πόλεμος του παγωτού: Χωρίς τον Tζέρι τα Βen & Jerry’s λόγω (και) του Παλαιστινιακού
Πολιτικός ακτιβιστής 18.09.25

O πόλεμος στη Γάζα και ο πόλεμος του παγωτού: Χωρίς τον Tζέρι τα Βen & Jerry’s λόγω (και) του Παλαιστινιακού

Aποχώρησε από την Ben & Jerry's ο συνιδρυτής της αγαπημένης μάρκας παγωτού και πολιτικός ακτιβιστής Τζέρι Γκρίνφιλντ, εν μέσω οξείας διαμάχης με τη μητρική Unilever, με αιχμή τη γενοκτονία στη Γάζα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αναστασία Γιάμαλη: Δεν δέχομαι απλά τον όρο φεμινίστρια, τον φωνάζω, γιατί με απασχολεί το θέμα της ισότητας
Buongiorno 18.09.25

Αναστασία Γιάμαλη: Δεν δέχομαι απλά τον όρο φεμινίστρια, τον φωνάζω, γιατί με απασχολεί το θέμα της ισότητας

Η Αναστασία Γιάμαλη μίλησε στο Buongiorno για την τηλεοπτική της πορεία, την ιδεολογία της, τον φεμινισμό, αλλά και τις προσωπικές δυσκολίες που τη διαμορφώνουν.

Σύνταξη
Αθήνα: Θραύσματα μνήμης από τον καιρό που έγινε έδρα του ελληνικού κράτους
Κειμήλιον των παλαιών Αθηνών 18.09.25

Αθήνα: Ένα κτίριο, ένας αιώνας, μια ολόκληρη ιστορία

Σχεδόν ταυτοχρόνως με τα επίσημα ανάκτορα του Βασιλέως και επί σχεδίου του αρχιτέκτονος Κλεάνθους ανηγέρθη στον κήπον του Κλαυθμώνος η κατοικία του πρώτου πρεσβευτού της Αγγλίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Ιταλία έτοιμη να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Τι είπε ο ΥΠΕΞ 18.09.25

Η Ιταλία έτοιμη να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, ακολουθώντας το παράδειγμα της Γαλλίας και της Βρετανίας

Σύνταξη
Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα
Culture Live 18.09.25

Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα

Η φιλανθρωπική εκδήλωση Together for Palestine, συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύρια λίρες για την υποστήριξη της Παλαιστίνης. Στη σκηνή ανέβηκαν μεγάλα ονόματα του χώρου του θεάματος

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-82: Με το δεξί και κορυφαίο τον Ναν η πρεμιέρα στο «Π. Γιαννακόπουλος» (vid)
Μπάσκετ 18.09.25

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-82: Με το δεξί και κορυφαίο τον Ναν η πρεμιέρα στο «Π. Γιαννακόπουλος» (vid)

Με εξαιρετική εμφάνιση του Κέντρικ Ναν, ο Παναθηναϊκός νίκησε 91-82 την Παρτιζάν και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που διεξάγεται στην Αυστραλία.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή
Στη Θεσσαλονίκη 18.09.25

Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή (βίντεο)

Για την υπόθεση συνελήφθησαν άλλοι τρεις εμπλεκόμενοι, οι οποίοι κατηύθυναν τον οδηγό προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη - Τελούν και οι τέσσερις υπό κράτηση

Σύνταξη
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο