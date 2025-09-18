«Με γ@μ@σε»: Οι ιδιωτικές εκρήξεις του Τραμπ πίσω από την δημόσια στήριξη του Νετανιάχου

Ο Τραμπ έχει πει σε αρκετούς βοηθούς του τις τελευταίες εβδομάδες ότι ο Νετανιάχου προτιμά να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη, αντί για τη μέθοδο που προτιμά ο ίδιος, δηλαδή μια εκεχειρία που θα επιτευχθεί μέσω διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η απογοήτευσή του κορυφώθηκε την περασμένη εβδομάδα, λίγες ώρες μετά την επίθεση του Ισραήλ εναντίον των διαπραγματευτών της Χαμάς στο Κατάρ, μια επιχείρηση που θέτει σε κίνδυνο τις εύθραυστες ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Με γαμάει», είπε ο Τραμπ για τον Νετανιάχου, σύμφωνα με αξιωματούχους που άκουσαν το σχόλιο.

Ο Τραμπ συζητούσε με ανώτερους βοηθούς του, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, για το πώς να απαντήσει στις επιθέσεις του Ισραήλ.

Τα μερικές φορές έντονα συναισθήματα του Τραμπ για τον Νετανιάχου έχουν προβληματίσει την Ουάσινγκτον. Γιατί ο Τραμπ, που προτιμά να έχει το πάνω χέρι στις σχέσεις του, είναι διατεθειμένος να αφήνει τον Νετανιάχου να ενεργεί συνεχώς σε άμεση αντίθεση με τις επιθυμίες του;

«Είναι λίγο αινιγματικό και αντιφατικό», δήλωσε ο Σαλόμ Λίπνερ, ο οποίος υπηρέτησε δίπλα σε επτά διαδοχικούς πρωθυπουργούς του Ισραήλ και τώρα εργάζεται στο Atlantic Council, ένα think tank της Ουάσινγκτον.

«Οι κινήσεις του Νετανιάχου έχουν παρατείνει τον πόλεμο στη Γάζα, έχουν δημιουργήσει προβλήματα στον Τραμπ με άλλους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή και έχουν κάνει την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ εξαιρετικά δύσκολη», δήλωσε ο Λίπνερ, αναφερόμενος στην ομαλοποίηση των σχέσεων του Ισραήλ με ένα μεγάλο μέρος αρανικών χωρών.

Ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει κατά καιρούς σκληρή γλώσσα για τον Νετανιάχου, μεταξύ άλλων αφού ο Ισραηλινός ηγέτης συνεχάρη τον Τζο Μπάιντεν για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές του 2020, όταν είπε στον δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ ότι θεωρούσε τον Ισραηλινό ηγέτη αναξιόπιστο: «Γάμα τον».

Ωστόσο, η κριτική του Τραμπ φαίνεται να μην έχει καταφέρει να αποτρέψει τον Νετανιάχου ή να τον αποδυναμώσει.

Παράλληλα, η αγανάκτηση του Τραμπ δεν έχει μετατραπεί σε καμία μορφή δημόσιας πίεσης: έχει αρνηθεί να αξιοποιήσει την τεράστια στρατιωτική και πολιτική υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ, καθώς και τις θερμές προσωπικές του σχέσεις με τον Νετανιάχου.

Αντίθετα, έχει επιλέξει να παραμείνει αμέτοχος ενώ το Ισραήλ εξαπολύει μια μαζική επίθεση στην πόλη της Γάζας και να παρακολουθεί τις προοπτικές της επιθυμητής ειρηνευτικής συμφωνίας να χάνουν έδαφος.

Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος χαρακτήρισε την σχέση μεταξύ Νετανιάχου και Τραμπ ως εξαιρετική και ότι οι αντίθετες αναφορές ήταν «ψευδείς ειδήσεις».

Τα συμφέροντα και οι βασικές αξίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ είναι στενά συνδεδεμένα, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Τους συνδέει μία κοινή κοσμοθεωρία

Ένας λόγος είναι ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου είναι ομοϊδεάτες, λένε άνθρωποι που τους γνωρίζουν.

Και οι δύο πιστεύουν ότι έχουν υποστεί δίωξη από τις ελίτ των χωρών τους, συμπεριλαμβανομένων ποινικών δικών, και οι δύο θεωρούν τους εαυτούς τους ως αουτσάιντερ που μεταρρυθμίζουν ένα διεφθαρμένο σύστημα.

Ο Ομέρ Ντόστρι, πρώην εκπρόσωπος του Νετανιάχου, περιέγραψε τους δεσμούς μεταξύ των δύο ως «πολύ, πολύ στενούς».

Ένας άλλος λόγος για τις συνεχιζόμενες θερμές σχέσεις είναι η επιρροή του Ισραηλινού ηγέτη στο Κογκρέσο και στα Ρεπουμπλικανικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τη σκέψη του Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου συναντάται συχνά με Αμερικανούς νομοθέτες στο Ισραήλ, και οι συνεντεύξεις του στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει κυρίως σε κανάλια που παρακολουθούν οι υποστηρικτές του Τραμπ, όπως τα Fox News, Newsmax και OAN.

Ενώ η υποστήριξη των Δημοκρατικών προς το Ισραήλ έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, παραμένει υψηλή μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων.

Μια δημοσκόπηση της Gallup τον Ιούλιο έδειξε ότι τα δύο τρίτα των Ρεπουμπλικάνων έχουν θετική άποψη για τον Νετανιάχου, σε αντίθεση με το 9% των Δημοκρατικών.

Το Ισραήλ χάνει έδαφος στις ΗΠΑ

Ωστόσο, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται κάποιες ρωγμές στην ισχυρή υποστήριξη του Ισραήλ από τους Ρεπουμπλικάνους.

Μέλη της συμμαχίας MAGA του Τραμπ έχουν επικρίνει ανοιχτά το Ισραήλ, και συγκεκριμένα τον Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι η συνεχιζόμενη πόλεμος στη Γάζα απειλεί να εμπλέξει τις ΗΠΑ βαθύτερα στη σύγκρουση.

Η βουλευτής Μαρτζόρι Τέιλορ Γκριν, Ρεπουμπλικανή από τη Τζόρτζια και πιστή σύμμαχος του Τραμπ, κατηγόρησε τον Ιούλιο το Ισραήλ για «γενοκτονία» στη Γάζα.

Ο Τραμπ, εν τω μεταξύ, δεν θέλει να διακόψει δημοσίως τις σχέσεις του με τον Νετανιάχου.

Είναι περήφανος για τους στενούς δεσμούς τους και την υποστήριξή του προς το Ισραήλ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Συχνά καυχιέται για τις Συμφωνίες του Αβραάμ που μεσολάβησε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του και συνεχίζει να πιέζει για την ανανέωση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας, ένα μεγάλο διπλωματικό επίτευγμα που ανοιχτά επιδιώκει.

«Ο καλύτερος φίλος του Ισραήλ»

Ο Νετανιάχου βρίσκει επίσης τρόπους να κερδίσει την εύνοια του στενού κύκλου του Τραμπ και να κολακεύει άμεσα τον πρόεδρο.

Το Σάββατο, ο Νετανιάχου, μαζί με τον πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι, συμμετείχε σε τελετή θεμελίωσης για να ονομάσει μια παραλιακή οδό στην παραθαλάσσια πόλη Μπατ Γιαμ προς τιμήν του Τραμπ.

Στην πραγματικότητα, ο Νετανιάχου έχει διαμορφώσει μια σχέση στην οποία μπορεί να αναλάβει προσωρινά τον κίνδυνο να προκαλέσει την οργή του Τραμπ, γνωρίζοντας όμως ότι δεν θα διαρκέσει.

Μάλιστα, συχνά αναφέρεται στον Τραμπ ως «τον καλύτερο φίλο που είχε ποτέ το Ισραήλ στο Λευκό Οίκο».

«Ο Νετανιάχου γνωρίζει ότι, ενώ ο Λευκός Οίκος μπορεί να γκρινιάζει λίγο, δεν υπάρχει πραγματικά κανένα μειονέκτημα σε μια προσέγγιση του τύπου ‘ζήτα συγχώρεση, όχι άδεια’», δήλωσε ο Ντάμιαν Μέρφι, πρώην διευθυντής προσωπικού των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.

Η κόκκινη γραμμή του Κατάρ

Μετά την επίθεση στο Κατάρ, ο Τραμπ πραγματοποίησε δύο τηλεφωνικές κλήσεις με τον Νετανιάχου, την πρώτη για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του και τη δεύτερη για να έχει μια πιο φιλική συζήτηση σχετικά με το αν η επίθεση του Ισραήλ ήταν επιτυχής.

Ο Τραμπ μίλησε αργότερα με τους ηγέτες του Κατάρ, επαινώντας τη χώρα για τη μεσολάβηση στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και για το γεγονός ότι είναι ένας σταθερός σύμμαχος των ΗΠΑ που φιλοξενεί μια μεγάλη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή.

Ο Νετανιάχου επιμένει ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει μόνο αφού η Χαμάς καταθέσει τα όπλα της και απελευθερώσει τους υπόλοιπους 48 ομήρους, και η ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης που έχει χαρακτηριστεί ως τέτοια από τις ΗΠΑ εγκαταλείψει τη Γάζα.

Εάν η Χαμάς δεν αποδεχτεί αυτά τα αιτήματα, το Ισραήλ θα αναγκάσει την ομάδα να παραδοθεί πλήρως με αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις, μια στρατηγική που δεν συνάδει με το όραμα του Τραμπ για ένα διαπραγματευτικό τέλος στον σχεδόν διετή πόλεμο.

Ο Ρούμπιο ταξίδεψε στο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα για να συζητήσει απευθείας με τον Νετανιάχου, αλλά δεν εξέφρασε καμία νέα κριτική προς το Ισραήλ για την επίθεση.

Ο Νετανιάχου αρνήθηκε κατηγορηματικά να αποκλείσει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε γειτονικές χώρες στο μέλλον για να χτυπήσει τη Χαμάς, η οποία έχει μέλη που συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στην Αίγυπτο και την Τουρκία.

Ωστόσο, η επίθεση στο Κατάρ ήρθε σε μια ακατάλληλη στιγμή για τις ΗΠΑ.

«Με γ*μ*σε»

Ο Τραμπ θα μεταβεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα για να εκφωνήσει ομιλία στην οποία αναμένεται να αναφερθεί στις ειρηνευτικές του προσπάθειες.

Τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της εκδήλωσης, η κυβέρνηση Τραμπ δεν κατάφερε να αποτρέψει συμμάχους όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και ο Καναδάς από τα σχέδιά τους να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος, μια απόφαση που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, εμποδίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες, ενισχύοντας τη Χαμάς.

«Θα υπάρξει αντίδραση από το Ισραήλ σε αυτές τις κινήσεις, και έχουμε ήδη δει κάποια από αυτές», δήλωσε ο Ρούμπιο τη Δευτέρα, μαζί με τον Νετανιάχου.

Η δήλωση αυτή έγινε λίγες ώρες πριν το Ισραήλ ξεκινήσει μια νέα επίθεση στη Γάζα για να διαλύσει αυτό που ο Νετανιάχου αποκαλεί «το τελευταίο σημαντικό προπύργιο» της Χαμάς, ενώ το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσαρτήσει τμήματα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ.

Τελικά, όμως, το μεγαλύτερο πρόβλημα με την επίθεση στο Κατάρ ήταν ίσως το γεγονός ότι δεν ήταν επιτυχής, είπε ο Μάικλ Όρεν, πρώην πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ υπό τον Νετανιάχου.

Το Ισραήλ είχε ως στόχο τους κορυφαίους διαπραγματευτές της Χαμάς, αλλά αντίθετα σκότωσε έξι εκπροσώπους χαμηλότερου επιπέδου, ανέφερε η οργάνωση.

«Εάν η επιχείρησή μας στη Ντόχα είχε επιτύχει, ο Τραμπ δεν θα την είχε καταδικάσει, αλλά θα είχε πάρει τα εύσημα», δήλωσε ο Όρεν. «Του αρέσουν οι νικητές».

Η ίδια λογική μπορεί να ισχύει και για τη Γάζα.

«Πρέπει να υπάρχει κάποιος που να στέκει με την ισραηλινή σημαία και να λέει ότι νικήσαμε», δήλωσε ο Όρεν.

«Νομίζω ότι ο Μπίμπι το έχει καταλάβει αυτό για τον Τραμπ».