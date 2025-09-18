Το μήνυμα του Μέντι για το ντέρμπι

Ο Ολυμπιακός πίεσε ασφυκτικά την Πάφο, στο χθεσινό παιχνίδι των δύο ομάδων στο Καραϊσκάκη για την League Phase του Champions League, αλλά δεν κατάφερε να βρει δίχτυα με αποτέλεσμα το 0-0 να μείνει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του Ρουμάνου διαιτητή, Ίστβαν Κόβακς.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας ήθελαν φυσικά τη νίκη και τους τρεις βαθμούς, αλλά τώρα καλούνται να ξεχάσουν το παιχνίδι με την κυπριακή ομάδα, καθώς την Κυριακή υπάρχει ντέρμπι για τους «ερυθρόλευκους», με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο.

Αυτό το μήνυμα άλλωστε θέλησε να περάσει στους παίκτες του, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Ισπανό προπονητή να δίνει το σύνθημα για τον πολύ σημαντικό αγώνα της Κυριακής κόντρα στο «τριφύλλι».

Ο έμπειρος τεχνικός των πειραιωτών, μίλησε στους παίκτες του για τον αγώνα με την Πάφο και ανέλυσε το ματς, αλλά πάνω απ’ όλα εστίασε στην προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο.

Ο Μεντιλίμπαρ εστίασε σε δύο συγκεκριμένα στοιχεία σε ότι αφορά τον χθεσινό αγώνα, επισημαίνοντας στους παίκτες του.

«Πιέσαμε την αντίπαλο αλλά έπρεπε να είμαστε πιο αποφασιστικοί στις φάσεις μέσα στην περιοχή.

Έπρεπε να δείξουμε μεγαλύτερη επιθετικότητα αλλά τώρα το παιχνίδι αυτό τελείωσε. Δεν πήραμε αυτό που θέλαμε, αλλά πρέπει να σκεφτούμε το επόμενο ματς».

Ο προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδος αναφέρθηκε στη συνέχεια στον αγώνα με τους «πράσινους», εστιάζοντας στην ξεχωριστή σημασία που έχει πάντα ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

«Τώρα πρέπει ν’ αφήσουμε πίσω το παιχνίδι με την Πάφο. Αυτό το παιχνίδι έγινε και πρέπει να δείξουμε την προσοχή μας στο παιχνίδι που έρχεται και είναι πολύ σημαντικό.

Την Κυριακή παίζουμε με τον Παναθηναϊκό και όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιχνίδια για τον σύλλογο.

Πρέπει λοιπόν ν’ αφοσιωθούμε στο μεγάλο παιχνίδι του πρωταθλήματος και να παρουσιαστούμε έτοιμοι για να πετύχουμε τον στόχο μας.

Θέλω να είμαστε συγκεντρωμένοι για να δώσουμε το 100%», τόνισε χαρακτηριστικά στους παίκτες του ο Μεντιλίμπαρ.