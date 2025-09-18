Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 με την Πάφο…

Είναι γεγονός ότι το ματς με την Πάφο είχε δίπλα την επισήμανση «τρεις βαθμοί». Ματς από αυτά που οφείλεις να κερδίσεις παίζοντας στην έδρα σου απέναντι σε έναν άπειρο αντίπαλο. Για τον Ολυμπιακό το χθεσινό 0-0 προφανώς και δεν ήταν το ξεκίνημα που ονειρευόταν και οι λόγοι που δεν ήρθε η νίκη δεν βρίσκονται τόσο στο «τείχος που σήκωσε» η Πάφος αλλά στο τι δεν μπόρεσαν να κάνουν οι ερυθρόλευκοι. Όταν στο 25΄ ο Μπρούνο αποβάλλεται η μοίρα της Πάφου είναι ξεκάθαρη. Ή θα αμυνθεί μαζικά ή θα χάσει εύκολα. Σε τέτοιο επίπεδο δεν υπάρχουν ηρωισμοί. Η Πάφος έκανε αυτό που θα έκανε κάθε ομάδα στη θέση της με τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν και το έκανε πολύ καλά.

Ο Ολυμπιακός από την άλλη άφησε ξανά πίσω του ένα ημίχρονο, όπως έχει συμβεί και στα τρία ματς στο πρωτάθλημα (0-0 σε όλα τα ημίχρονα έχει) και όταν στην επανάληψη έγινε πιο πιεστικός βρήκε τις ευκαιρίες του αλλά «απάντηση» δεν βρήκε στην καλή ανασταλτική δουλειά των Κυπρίων. Με τον Ρέτσο να έχει δύο ευκαιρίες, και κυρίως την σπουδαία κεφαλιά και τον Ταρέμι προς το φινάλε να απειλεί αλλά να κόβεται το πλασέ του με τάκλιν, ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά στο γκολ αλλά…

Οι ερυθρόλευκοι που χρειάζονταν το κάτι παραπάνω, ένα καλό σουτ εκτός περιοχής, όπως έκανε ο Μουζακίτης αλλά η μπάλα κόντραρε, μια ατομική ενέργεια για να ανοίξει καλύτερα από τα πλάγια η άμυνα όπως προσπαθούσε ο Ποντένσε και έκανε μια-δύο φορές ο Πνευμονίδης και βεβαίως λίγο τύχη για να του βγει η μια φάση που χρειαζόταν και να μπει η μπάλα στα δίχτυα. Τέτοια ματς άλλωστε κρίνονται πολλές φορές από την στιγμή. Ή από μια έμπνευση, ένα καλό κόρνερ, μια εκτέλεση φάουλ.

Στο τέλος της ημέρας ο Ολυμπιακός είδε το πρώτο του ματς στα… αστέρια στην έδρα του να καταγράφεται περισσότερο ως «-2» παρά «+1». Και είναι αλήθεια πως η ζωή του γίνεται πιο δύσκολη για την συνέχεια ειδικά όταν το πρόγραμμα πλέον γράφει Άρσεναλ στο Λονδίνο και Μπαρτσελόνα στην Βαρκελώνη στις δύο επόμενες αγωνιστικές. Όμως ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ έχει αποδείξει πως βρίσκει τον τρόπο να παλέψει μέχρι τέλους.

Δεν έψαξε για δικαιολογίες

Και όσα είπε ο Βάσκος τεχνικός μετά το 0-0 δείχνουν γιατί έχει πετύχει τόσα πολλά και γιατί μπορεί να πετύχει ακόμη περισσότερα φέτος. Ο «Μέντι» που αποθέωσε το παιχνίδι της Πάφου πριν και μετά την αποβολή και που δεν έψαξε για δικαιολογίες που θα βόλευαν και τον ίδιο. Δεν ασχολήθηκε με το «πούλμαν» που έστησαν οι Κύπριοι από την στιγμή που έμειναν με 10, παραδέχθηκε πως κάποιες φορές αυτό δεν αποδεικνύεται και καλό για την ομάδα που έχει το αριθμητικό πλεονέκτημα γιατί οι χώροι μικραίνουν και κυρίως αντιμετώπισε με ψυχραιμία, ρεαλισμό και ηρεμία ένα αποτέλεσμα που δεν χαροποίησε κανέναν στο μεγάλο λιμάνι.

Ούτε καν «πιάστηκε» από την ερώτηση για την απουσία του Μάρτινς, που αποδείχθηκε πολύ σημαντική, απαντώντας πως το ρόστερ είναι τόσο «γεμάτο» που ένας παίκτης δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία.

Για τον Ολυμπιακό είναι σημαντικό να αποδειχθεί πως η αρχή δεν είναι το ήμισυ του παντός, και είναι κάτι που θα χρειαστεί να το δουλέψει ο ίδιος. Στο Τσάμπιονς Λιγκ δεν υπάρχει εύκολο ματς και αυτό το κατάλαβαν όλοι και χθες. Μέχρι να πάει όμως στο Λονδίνο ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του σημαντικά ματς σε πρωτάθλημα και κύπελλο και ένα ντέρμπι την Κυριακή που μπορεί από τόσο νωρίς να στείλει στο καναβάτσο τον «αιώνιο» του αντίπαλο.