sports betsson
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 με την Πάφο…
On Field 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:12

Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 με την Πάφο…

Ο Ολυμπιακός δεν... έσπασε το τείχος της Πάφου, όμως αυτά που είπε μετά το ματς ο Μεντιλίμπαρ, δείχνουν γιατί έχει ήδη πετύχει τόσα πολλά στον Πειραιά -και μπορεί ακόμη περισσότερα.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Spotlight

Είναι γεγονός ότι το ματς με την Πάφο είχε δίπλα την επισήμανση «τρεις βαθμοί». Ματς από αυτά που οφείλεις να κερδίσεις παίζοντας στην έδρα σου απέναντι σε έναν άπειρο αντίπαλο. Για τον Ολυμπιακό το χθεσινό 0-0 προφανώς και δεν ήταν το ξεκίνημα που ονειρευόταν και οι λόγοι που δεν ήρθε η νίκη δεν βρίσκονται τόσο στο «τείχος που σήκωσε» η Πάφος αλλά στο τι δεν μπόρεσαν να κάνουν οι ερυθρόλευκοι. Όταν στο 25΄ ο Μπρούνο αποβάλλεται η μοίρα της Πάφου είναι ξεκάθαρη. Ή θα αμυνθεί μαζικά ή θα χάσει εύκολα. Σε τέτοιο επίπεδο δεν υπάρχουν ηρωισμοί. Η Πάφος έκανε αυτό που θα έκανε κάθε ομάδα στη θέση της με τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν και το έκανε πολύ καλά.

Ο Ολυμπιακός από την άλλη άφησε ξανά πίσω του ένα ημίχρονο, όπως έχει συμβεί και στα τρία ματς στο πρωτάθλημα (0-0 σε όλα τα ημίχρονα έχει) και όταν στην επανάληψη έγινε πιο πιεστικός βρήκε τις ευκαιρίες του αλλά «απάντηση» δεν βρήκε στην καλή ανασταλτική δουλειά των Κυπρίων. Με τον Ρέτσο να έχει δύο ευκαιρίες, και κυρίως την σπουδαία κεφαλιά και τον Ταρέμι προς το φινάλε να απειλεί αλλά να κόβεται το πλασέ του με τάκλιν, ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά στο γκολ αλλά…

Οι ερυθρόλευκοι που χρειάζονταν το κάτι παραπάνω, ένα καλό σουτ εκτός περιοχής, όπως έκανε ο Μουζακίτης αλλά η μπάλα κόντραρε, μια ατομική ενέργεια για να ανοίξει καλύτερα από τα πλάγια η άμυνα όπως προσπαθούσε ο Ποντένσε και έκανε μια-δύο φορές ο Πνευμονίδης και βεβαίως λίγο τύχη για να του βγει η μια φάση που χρειαζόταν και να μπει η μπάλα στα δίχτυα. Τέτοια ματς άλλωστε κρίνονται πολλές φορές από την στιγμή. Ή από μια έμπνευση, ένα καλό κόρνερ, μια εκτέλεση φάουλ.

Στο τέλος της ημέρας ο Ολυμπιακός είδε το πρώτο του ματς στα… αστέρια στην έδρα του να καταγράφεται περισσότερο ως «-2» παρά «+1». Και είναι αλήθεια πως η ζωή του γίνεται πιο δύσκολη για την συνέχεια ειδικά όταν το πρόγραμμα πλέον γράφει Άρσεναλ στο Λονδίνο και Μπαρτσελόνα στην Βαρκελώνη στις δύο επόμενες αγωνιστικές. Όμως ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ έχει αποδείξει πως βρίσκει τον τρόπο να παλέψει μέχρι τέλους.

Δεν έψαξε για δικαιολογίες

Και όσα είπε ο Βάσκος τεχνικός μετά το 0-0 δείχνουν γιατί έχει πετύχει τόσα πολλά και γιατί μπορεί να πετύχει ακόμη περισσότερα φέτος. Ο «Μέντι» που αποθέωσε το παιχνίδι της Πάφου πριν και μετά την αποβολή και που δεν έψαξε για δικαιολογίες που θα βόλευαν και τον ίδιο. Δεν ασχολήθηκε με το «πούλμαν» που έστησαν οι Κύπριοι από την στιγμή που έμειναν με 10, παραδέχθηκε πως κάποιες φορές αυτό δεν αποδεικνύεται και καλό για την ομάδα που έχει το αριθμητικό πλεονέκτημα γιατί οι χώροι μικραίνουν και κυρίως αντιμετώπισε με ψυχραιμία, ρεαλισμό και ηρεμία ένα αποτέλεσμα που δεν χαροποίησε κανέναν στο μεγάλο λιμάνι.

Ούτε καν «πιάστηκε» από την ερώτηση για την απουσία του Μάρτινς, που αποδείχθηκε πολύ σημαντική, απαντώντας πως το ρόστερ είναι τόσο «γεμάτο» που ένας παίκτης δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία.

Για τον Ολυμπιακό είναι σημαντικό να αποδειχθεί πως η αρχή δεν είναι το ήμισυ του παντός, και είναι κάτι που θα χρειαστεί να το δουλέψει ο ίδιος. Στο Τσάμπιονς Λιγκ δεν υπάρχει εύκολο ματς και αυτό το κατάλαβαν όλοι και χθες. Μέχρι να πάει όμως στο Λονδίνο ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του σημαντικά ματς σε πρωτάθλημα και κύπελλο και ένα ντέρμπι την Κυριακή που μπορεί από τόσο νωρίς να στείλει στο καναβάτσο τον «αιώνιο» του αντίπαλο.

Headlines:
Economy
Φέτα: Σε διαρκή απειλή από την επιδημία της ευλογιάς

Φέτα: Σε διαρκή απειλή από την επιδημία της ευλογιάς

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

World
Fed: Πώς απομονώθηκε ο εκλεκτός του Τραμπ

Fed: Πώς απομονώθηκε ο εκλεκτός του Τραμπ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
On Field 18.09.25

Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 με την Πάφο…

Ο Ολυμπιακός δεν... έσπασε το τείχος της Πάφου, όμως αυτά που είπε μετά το ματς ο Μεντιλίμπαρ, δείχνουν γιατί έχει ήδη πετύχει τόσα πολλά στον Πειραιά -και μπορεί ακόμη περισσότερα.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
betson_textlink
Stream sports
Το ξεχωριστό μήνυμα των Νταβίντ Λουίζ – Ροντινέι: «Η ζωή μας εκπλήσσει σαν σενάριο ταινίας»
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Το ξεχωριστό μήνυμα των Νταβίντ Λουίζ – Ροντινέι: «Η ζωή μας εκπλήσσει σαν σενάριο ταινίας»

Καλοί φίλοι και συμπαίκτες, ο Νταβίντ Λουίζ και ο Ροντινέι έστειλαν ένα ξεχωριστό ποδοσφαιρικό μήνυμα μετά το Ολυμπιακός - Πάφος που τους βρήκε αντίπαλους για μόνο 90 λεπτά.

Σύνταξη
Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ
On Field 18.09.25

Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ

Ο διεθνής επιθετικός της Λίβερπουλ ήταν ο κορυφαίος παίκτης των «κόκκινων» στο μεγάλο παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League, γράφοντας ιστορία με την φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μεντιλίμπαρ: «Έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν ακόμα και με δέκα παίκτες»
Champions League 17.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν ακόμα και με δέκα παίκτες»

Στην πολύ καλή αμυντική λειτουργία της Πάφου στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 στην πρεμιέρα του Champions League, με τον προπονητή του Ολυμπιακού να επισημαίνει ότι η διοργάνωση έχει ακόμη πολύ δρόμο...

Σύνταξη
Η υπεροχή του Ολυμπιακού επί της Πάφου, σε μία εικόνα… (pic)
Champions League 17.09.25

Η υπεροχή του Ολυμπιακού επί της Πάφου, σε μία εικόνα… (pic)

Κατοχή στο 64%, 17 τελικές, 65 επιθέσεις και 259 περισσότερες πάσες περισσότερες, αλλά και ένα 0 στον πίνακα του Καραϊσκάκη που δεν αποτυπώνει την αλήθεια της πρεμιέρας του Ολυμπιακού στο Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
LIVE: Άγιαξ – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Άγιαξ – Ίντερ

LIVE: Άγιαξ – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Άγιαξ – Ίντερ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7 HD.

Σύνταξη
Το VAR έσωσε τον Κόβακς (vid)
Champions League 17.09.25

Το VAR έσωσε τον Κόβακς (vid)

Στην αντεπίθεση της Πάφου στο 69ο λεπτό, Ιστβάν Κόβακς, απέβαλε με απευθείας κόκκινη τον Ταρέμι για το φάουλ που έκανε στον Ζάζα, όμως η παρέμβαση του VAR γλίτωσε τον Ρουμάνο ρέφερι από ένα πολύ σοβαρό λάθος...

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γαλλία: Επίδειξη δύναμης και ενότητας από την εργατική τάξη απέναντι στον Λεκορνί – Γενική απεργία
«Φορολογήστε τους πλούσιους» 18.09.25

Επίδειξη δύναμης και ενότητας από την εργατική τάξη απέναντι στον Λεκορνί - Αναμένεται συμμετοχή ρεκόρ στην απεργία

Εκατοντάδες χιλιάδες αναμένεται να κατέβουν σήμερα στους δρόμους στη Γαλλία απέναντι στα σχέδια σκληρής λιτότητας του Μακρόν - Δοκιμασία με το καλημέρα για τον νέο πρωθυπουργό

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Pussy Riot: Ποινές σε πέντε μέλη της πανκ κολεκτίβας από ρωσικό δικαστήριο
Music 18.09.25

Pussy Riot: Ποινές σε πέντε μέλη της πανκ κολεκτίβας από ρωσικό δικαστήριο

«Το παράδοξο είναι ότι βιαστές και δολοφόνοι στη Ρωσία τιμωρούνται με τρία ή τέσσερα χρόνια, ενώ οι ακτιβιστές δέχονται τερατώδεις καταδίκες μόνο για τις απόψεις τους», δήλωσε μέλος των Pussy Riot για την απόφαση

Σύνταξη
Κικίλιας: Οι ΗΠΑ παράγουν LNG που η Ελλάδα μπορεί να το μεταφέρει σε όλο τον κόσμο με τον πανίσχυρο στόλο της
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Κικίλιας: Οι ΗΠΑ παράγουν LNG που η Ελλάδα μπορεί να το μεταφέρει σε όλο τον κόσμο με τον πανίσχυρο στόλο της

Ο κ. Κικίλιας συναντήθηκε με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας (National Energy Dominance Council), Νταγκ Μπέργκαμ

Σύνταξη
Έρευνα: Η ασπιρίνη μπορεί να μειώσει στο μισό τον κίνδυνο επανεμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου
Έρευνα 18.09.25

Η ασπιρίνη μπορεί να μειώσει στο μισό τον κίνδυνο επανεμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου

Τέσσερις στους δέκα ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου έχουν τις γενετικές μεταλλάξεις που τους κάνουν δεκτικούς στην ασπιρίνη και στις προστατευτικές της ιδιότητες

Σύνταξη
Παύλος Φύσσας: Συγκέντρωση στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία το απόγευμα για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του
Ελλάδα 18.09.25

Παύλος Φύσσας: Συγκέντρωση στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία το απόγευμα για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του

Πριν 12 χρόνια ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά, μέλος τάγματος εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, «Χρυσή Αυγή»

Σύνταξη
Κρίση χρηματοδότησης ΟΗΕ λόγω… Κίνας και ΗΠΑ – «Είναι ακατανόητο»
«Είναι ακατανόητο» 18.09.25

Κρίση χρηματοδότησης ΟΗΕ λόγω… Κίνας και ΗΠΑ

Ως οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, η Κίνα και οι ΗΠΑ -που επίσης καθυστερούν συχνά τις πληρωμές τους στον ΟΗΕ- είναι οι μεγαλύτεροι συνεισφορείς στον προϋπολογισμό του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το τελεσίγραφο στον Γάλλο πρωθυπουργό, Λεκορνί, είναι σαφές: Ή θα φορολογήσεις τους πλούσιους ή θα πέσεις
Φόρος Ζουκμάν 18.09.25

Το τελεσίγραφο στον Γάλλο πρωθυπουργό, Λεκορνί, είναι σαφές: Ή θα φορολογήσεις τους πλούσιους ή θα πέσεις

Ο Λεκορνί φοβάται ότι επιβάλλοντας τον φόρο, όπως απαιτούν οι Σοσιαλιστές, θα χάσει τη στήριξη των δεξιών συμμάχων του και των εργοδοτών. Χωρίς αυτόν όμως, η κυβέρνησή του μετρά μέρες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σχεδόν 20.000 τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία – Το μπαλάκι… στις εγκυμονούσες πετάει το υπ. Παιδείας  
Απάντηση ΟΛΜΕ 18.09.25

Σχεδόν 20.000 τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία – Το μπαλάκι… στις εγκυμονούσες πετάει το υπ. Παιδείας  

Για τα κενά στα σχολεία φταίνε οι νεοδιορισθείσες εκπαιδευτικοί που ζητάνε άδεια εγκυμοσύνης και ανατροφής παιδιού υποστηρίζει το υπ. Παιδείας. Στοχοποίηση των εκπαιδευτικών καταγγέλλει η ΟΛΜΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ένα σκυλάκι που το λένε Prada και άλλα χαριτωμένα τετράποδα προς υιοθεσία στην Εβδομάδα Μόδας της ΝΥ
Πασαρέλα του καλού 18.09.25

Ένα σκυλάκι που το λένε Prada και άλλα χαριτωμένα τετράποδα προς υιοθεσία στην Εβδομάδα Μόδας της ΝΥ

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Rachel Antonoff και η Susan Alexandra ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δώσουν έξτρα χαρά στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης με την εκδήλωση «Best in Show» - μια πασαρέλα που προτρέπει στην υιοθεσία σκύλων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παναθηναϊκός: Πρεμιέρα στην Αυστραλία για το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»
Μπάσκετ 18.09.25

Παναθηναϊκός: Πρεμιέρα στην Αυστραλία για το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ξεκινά στην Αυστραλία, όπου από τα ξημερώματα της Πέμπτης βρίσκονται Αταμάν και διεθνείς του Παναθηναϊκού, το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» – Sold out το πρώτο ματς κόντρα στην Παρτιζάν.

Σύνταξη
Γάζα: Συνεδριάζει εκ νέου το ΣΑ του ΟΗΕ – Αύξηση της πίεσης στις ΗΠΑ που ετοιμάζονται για ακόμα ένα βέτο
Κόσμος 18.09.25

Συνεδριάζει εκ νέου το ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα - Αύξηση της πίεσης στις ΗΠΑ που ετοιμάζονται για ακόμα ένα βέτο

Το ΣΑ του ΟΗΕ συνεδριάζει ενώ το Ισραήλ υλοποιεί το σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστίνιων από τη Γάζα - Οι ΗΠΑ για ακόμα μία φορά αναμένεται να θέσουν βέτο σε ψήφισμα για κατάπαυση πυρός

Σύνταξη
Δημήτρης Σταρόβας Θύμα διαδικτυακής απάτης
Fizz 18.09.25

Δημήτρης Σταρόβας Θύμα διαδικτυακής απάτης- Τι συνέβη

Τι συνέβη στον γνωστό καλλιτέχνη και μάλιστα όχι για πρώτη φορά; Ο Δημήτρης Σταρόβας ζήτησε από τους followers του αλλά και γενικά από τον κόσμο να προσέχει και να μην πιστεύει αυτά που βλέπει στο διαδίκτυο.

Σύνταξη
Το ξεχωριστό μήνυμα των Νταβίντ Λουίζ – Ροντινέι: «Η ζωή μας εκπλήσσει σαν σενάριο ταινίας»
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Το ξεχωριστό μήνυμα των Νταβίντ Λουίζ – Ροντινέι: «Η ζωή μας εκπλήσσει σαν σενάριο ταινίας»

Καλοί φίλοι και συμπαίκτες, ο Νταβίντ Λουίζ και ο Ροντινέι έστειλαν ένα ξεχωριστό ποδοσφαιρικό μήνυμα μετά το Ολυμπιακός - Πάφος που τους βρήκε αντίπαλους για μόνο 90 λεπτά.

Σύνταξη
Φέτα: Ο αντίκτυπος από την επιδημία της ευλογιάς – Οι εκτιμήσεις της αγοράς
Εκτιμήσεις της αγοράς 18.09.25

Σοβαρός ο κίνδυνος για τη φέτα λόγω της ευλογιάς - Πότε θα γίνει εμφανές το πρόβλημα

Oι επιχειρήσεις έχουν τυροκομήσει τη γαλακτοπαραγωγή των προηγούμενων μηνών και υπάρχουν αποθέματα - Τους επόμενους μήνες η τιμή στη φέτα θα πιεστεί, ενώ εμφανής θα είναι ο αντίκτυπος από το 2026

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Βαφτίζοντας το ψάρι κρέας
Editorial 18.09.25

Βαφτίζοντας το ψάρι κρέας

Ο κυβερνητικός επικοινωνιακός μηχανισμός επιδίδεται σε ιδιαίτερα ευφάνταστες ερμηνείες των δημοσκοπήσεων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο