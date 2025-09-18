magazin
18.09.2025
Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
18.09.2025
Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες
Ο Δημήτρης Μπάκουλης μας αποκαλύπτει όσα θα ζήσουμε στη συναυλία του, στο θέατρο Ρεματιάς
Ο Δημήτρης Μπάκουλης μας αποκαλύπτει όσα θα ζήσουμε στη συναυλία του, στο θέατρο Ρεματιάς

Μετά την πολύ επιτυχημένη καλοκαιρινή του περιοδεία και πρώτη γνωριμία του με το κοινό σε πόλεις σταθμούς όλης της Ελλάδας, ο Δημήτρης Μπάκουλης ολοκληρώνει με μία μοναδική - προσωπική συναυλία στο θέατρο Ρεματιάς

Spotlight

Ο Δημήτρης Μπάκουλης το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στην πρώτη μεγάλη και εναρκτήρια συναυλία του Φθινοπώρου, στο φιλόξενο θέατρο της Ρεματιάς.

Μετά την πολύ επιτυχημένη καλοκαιρινή του περιοδεία και πρώτη γνωριμία του με το κοινό σε πόλεις σταθμούς όλης της Ελλάδας, ο Δημήτρης Μπάκουλης ολοκληρώνει με μία μοναδική – προσωπική συναυλία στο θέατρο Ρεματιάς.

Ο επιδραστικός τραγουδοποιός της γενιάς του, έχοντας ως διαπιστευτήρια την μεγάλη επιτυχία του τραγουδιού “Τα Κβάντα” αλλά και τις αισθαντικές και περίτεχνες ερμηνείες του, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια, μαζί με εξαιρετική μουσική παρέα και απρόσμενες συμμετοχές.

Θα ακουστούν κομμάτια από όλη την δισκογραφία του, «Της μνήμης το μαχαίρι», «Κλώνος», «Το ράδιο», «Δυστοπικό», «Πετάω τα κλειδιά» καθώς και πασίγνωστα τραγούδια αγαπημένων του δημιουργών.

Ο Δημήτρης Μπάκουλης μιλά στο in για όλα όσα θα ζήσουμε στη συναυλία του στο θέατρο της Ρεματιάς.

1. Τι έχεις ετοιμάσει για μας στις 20 Σεπτεμβρίου; Τι θα ακούσουμε; Δικές σου δημιουργίες ή και αγαπημένες διασκευές;

Όλες οι ζωντανές εμφανίσεις της μπάντας μου, φιλοξενούν και διασκευές αγαπημένων μου τραγουδιών, παιγμένα με τρόπους όμοιους με αυτούς που διαλέγω στα δικά μου τραγούδια. Ουσιαστικά θα ακούσετε το καλοκαιρινό μας πρόγραμμα που πήγε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα την άνοιξη και το καλοκαίρι, για πρώτη και τελευταία φορά στην Αθήνα.

2. Πώς βιώνεις την άμεση επαφή σου με τον κόσμο στις συναυλίες σου;

Ανάμεικτα. Ο κόσμος είναι ικανός να κάνει μια συναυλία εμπειρία ζωής ή Γολγοθά. Όλα παίζονται στις λεπτομέρειες. Επομένως δεν είναι κάθε βραδιά ίδια. Μαγική είναι η συνεύρεση με το κοινό, αρκεί να πετύχει!

3. Γιατί επέλεξες να δημοσιοποιήσεις τα τραγούδια σου μέσω youtube και όχι σε μια δισκογραφική εταιρεία;

Δεν ήταν ξεκάθαρα επιλογή μου. Πρωτοεμφανίστηκα στα πράγματα την περίοδο της μεγάλης ύφεσης της δισκογραφίας. Δεν υφίσταται ούτως ή άλλως πια δισκογραφία με τον τρόπο που εμμένουμε να την εννοούμε κοιτώντας το ένδοξο παρελθόν. Τώρα όλα συμβαίνουν σε ένα αόρατο συννεφάκι.

4. Έχεις δηλώσει πως σε ενδιαφέρει η “ριζική” μουσική, η μουσική με ρίζες. Τι σημαίνει αυτό για σένα σήμερα, σε ένα όλο και πιο πολυφωνικό μουσικό τοπίο; 

Με ενδιαφέρει η ρίζα του τραγουδιού μόνο συναισθηματικά. Κι αυτό μόνο στα τραγούδια των άλλων, που για να τα παίξω και να τα τραγουδήσω ψάχνω μια σύνδεση, άλλες φορές στο συνειδητό κι άλλες στο ασυνείδητο. Τα δικά μου τραγούδια είναι μια άλλη υπόθεση. Επιθυμώ να μη ριζώνουν πουθενά, ούτε καν σε εμένα που τα έγραψα.

5. Η μουσική σου κινείται συχνά μεταξύ του λαϊκού, του παραδοσιακού και του σύγχρονου ήχου. Πώς καθορίζεις εσύ τα όρια;

Για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι λάτρης των ορίων. Τα προτιμώ ασαφή. Οι λέξεις κι οι μουσικές που διαλέγω στα τραγούδια μου, θα έλεγε κανείς ότι δεν παίρνουν και πολύ στα σοβαρά τον εαυτό τους. Η παράδοση και το λαϊκό τραγούδι απαιτούν μια σοβαρότητα, μια δωρικότητα και μια συνέπεια που εγώ δεν έχω. Έχω στοιχεία σαφώς, χωρίς όμως τον βραχνά του εκάστοτε είδους.

6. Στην πορεία σου έχεις συνεργαστεί με αρκετούς σημαντικούς καλλιτέχνες. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές συνεργασίες που σε έχουν σημαδέψει, είτε σε επίπεδο μουσικής, είτε σε επίπεδο προσωπικής εξέλιξης; 

Ο Σωκράτης Μάλαμας ήταν και θα είναι η σημαντικότερή μου συνάντηση με το παρελθόν μου. Ο χώρος μας απαρτίζεται από περίεργα όντα, που με τις ανάξιες συμπεριφορές τους έχουν βαλθεί να καταρρίψουν τον μύθο που έφτιαξαν μέσα μας με το έργο τους. Ο Σωκράτης είναι μια λαμπρή εξαίρεση. Ήταν ο αγαπημένος μου τραγουδοποιός κι όταν δουλέψαμε μαζί γνώρισα κι έναν σπάνιο άνθρωπο.

7. Πώς ξεκίνησε η ενασχόληση σου με τη μουσική;

Από την κιθάρα και την ποίηση. Με αυτές έφτιαξα τα πρώτα μου τραγούδια κι ακόμα αυτές με συγκινούν.

8. Ποιοι είναι οι καλλιτέχνες που σε έχουν επηρεάσει σε όλη τη διάρκεια της μουσικής σου πορείας;

Είναι αναρίθμητοι κι όχι απαραίτητα σχετικοί με την τέχνη της μουσικής. Θαυμάζω τον κόσμο πολλών ανθρώπων που με συγκίνησαν ανά τα χρόνια, και προσπαθώ να τους κλέβω όσο πιο ευγενικά γίνεται, φέρνοντας τα στοιχεία τους στον δικό μου κόσμο.

9. Είναι δύσκολο στη σημερινή εποχή να είσαι τραγουδοποιός; Εσύ πως το βιώνεις καθημερινά;

Η τραγουδοποιία απαιτεί να είσαι άνθρωπος, να επικοινωνείς με το συναίσθημά σου, να πονάς τον διπλανό και πάνω από όλα την διπλανή σου. Είναι δύσκολο να είσαι άνθρωπος τη σημερινή, απάνθρωπη εποχή. Η δυσκολία του να βγάλεις χρήματα από το τραγούδι είναι έλασσον ζήτημα.

10. Ποια θα είναι τα επόμενα βήματά σου;

Ετοιμάζω δύο δισκογραφικές δουλειές το επόμενο διάστημα και το πρόγραμμα των χειμερινών παραστάσεων μας.

Ποιος είναι ο Δημήτρης Μπάκουλης

Ο Δημήτρης Μπάκουλης γεννήθηκε το 1991 στο Αλιβέρι Ευβοίας. Ασχολήθηκε από πολύ μικρός, αυτοδίδακτα με την κιθάρα και σε ηλικια 16 ετών έγραψε τα πρώτα του τραγούδια. Δύο χρόνια αργότερα, παράλληλα με τις σπουδές του στη Μουσειολογία, ξεκίνησε να εργάζεται σαν μουσικός.

Το 2013 εγκατέλειψε τις σπουδές του, μετακόμισε μόνιμα στην Αθήνα και έκτοτε καταπιάνεται με την παρουσίαση της δουλειάς του, στις μουσικές σκηνές της πρωτεύουσας. Από το 2016 έως και σήμερα, συγκροτεί μικρά ακουστικά σύνολα, με δεξιοτέχνες μουσικούς και φίλους, και πυρήνα την τραγουδοποιία του.

Σαν γνήσιος συνεχιστής της σχολής των τραγουδοποιών και των μεγάλων ερμηνειών, ο Δημήτρης Μπάκουλης μας υπόσχεται μία υπέροχη νύχτα Σαββάτου στις 20 Σεπτέμβρη.

Συντελεστές

Κιθάρα-Τραγούδι: Μιχάλης Ατσάλης
Τύμπανα: Θανάσης Μιχαηλίδης
Μπάσο: Βαγγέλης Καραπέτρος
Ηχοληψία: Κώστας Κυριακίδης

Ταυτότητα συναυλίας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΟΥΛΗΣ
Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς, Χαλάνδρι
Ημέρα: Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου
Ώρα: 21:00

Τιμή εισιτηρίων: 12 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων: https://tickets.in.gr/gr-el/tickets/music/dimitris-mpakoulis/

