ΗΠΑ: Στις 5 Νοεμβρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο η εκδίκαση της προσφυγής ενάντια στους δασμούς του Τραμπ
Το Ανώτατο Δικαστήριο θα καθορίσει εάν ο Λευκός Οίκος μπορεί να επιβάλει μονομερώς δασμούς σε ένα σημαντικό μερίδιο ξένων αγαθών.
Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η προσφυγή εναντίον των δασμών που έχει επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ θα εκδικαστεί στις 5 Νοεμβρίου.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δοκιμασία της εμπορικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ, που έχει προκαλέσει τεράστια αναταραχή στις διεθνείς συναλλαγές.
Όπως επισημαίνει ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, το Ανώτατο Δικαστήριο θα καθορίσει εάν ο Λευκός Οίκος μπορεί να επιβάλει μονομερώς δασμούς σε ένα σημαντικό μερίδιο ξένων αγαθών. Οι δασμοί είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της οικονομικής ατζέντας του Αμερικανού προέδρου.
Προς το παρόν παραμένει ασαφές τι θα γίνει αν το Ανώτατο Δικαστήριο εκδώσει απόφαση στην οποία θα αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να επιβάλει δασμούς. Ούτε αν θα μπορέσουν να παραμείνουν σε ισχύ.
Στα τέλη Αυγούστου, ομοσπονδιακό ακύρωσε τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, βάσει του Νόμου περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης. Το δικαστήριο υποστήριξε ότι οι φόροι στις εισαγωγές αποτελούν υπέρβαση εξουσίας.
Ωστόσο, ο δικαστής δήλωσε ότι οι δασμοί μπορούν να παραμείνουν σε ισχύ έως τις 14 Οκτωβρίου, ώστε να δοθεί στην κυβέρνηση Τραμπ χρόνος να ασκήσει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο.
