Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 09:55
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 80χρονος άνδρας έπεσε από μπαλκόνι
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 08:50
Προχωρούν σε 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί
Έφεση Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς – Αίτημα για απόφαση fast track
Κόσμος 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:23

Έφεση Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς – Αίτημα για απόφαση fast track

Έφεση έκανε το βράδυ της Τετάρτης στο Ανώτατο Δικαστήριο ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την απόφαση που έκρινε παράνομη την εφαρμογή εκτεταμένων δασμών σε παγκόσμιο επίπεδο

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Η κυβέρνηση Τραμπ έκανε έφεση την Τετάρτη στο Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας να ανατρέψει γρήγορα μια απόφαση κατώτερου δικαστηρίου, η οποία ακύρωνε το μεγαλύτερο μέρος των εκτεταμένων δασμών σε αγαθά από δεκάδες χώρες που αποτελούν τον πυρήνα της οικονομικής πολιτικής του προέδρου.

Εάν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφασίσει να εξετάσει την έφεση, η υπόθεση θα αποτελέσει μια καθοριστική δοκιμασία για ένα από τα βασικά στοιχεία της ατζέντας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με πιθανές τεράστιες συνέπειες για τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις, την αμερικανική οικονομία και το παγκόσμιο εμπόριο.

Με ταχύτατους ρυθμούς η απόφαση για τους δασμούς Τραμπ

Ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Ντ. Τζον Σάουερ, ζήτησε από τους δικαστές να αποφασίσουν μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου αν θα αναλάβουν την υπόθεση και τους παρότρυνε να ορίσουν ακροαματική διαδικασία έως την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, θέτοντας ένα επιταχυμένο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση απόφασης, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post.

«Τα διακυβεύματα αυτής της υπόθεσης δεν θα μπορούσαν να είναι υψηλότερα», έγραψε ο Σάουερ. «Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου του έχουν κρίνει ότι οι δασμοί προωθούν την ειρήνη και μια πρωτοφανή οικονομική ευημερία, και ότι η άρνηση της εξουσίας για την επιβολή δασμών θα εξέθετε το έθνος μας σε εμπορικά αντίποινα χωρίς αποτελεσματική άμυνα και θα οδηγούσε την Αμερική ξανά στο χείλος οικονομικής καταστροφής».

Το Ομοσπονδιακό Εφετείο αποφάνθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Τραμπ δεν είχε την εξουσία να επιβάλλει δασμούς βάσει νόμου του 1977, ο οποίος δίνει στον πρόεδρο την αρμοδιότητα να επιβάλλει κυρώσεις και άλλες ενέργειες ως απάντηση σε εξωτερικές απειλές. Το εφετείο ανέστειλε την ισχύ της απόφασης έως τα μέσα Οκτωβρίου, ώστε να δώσει χρόνο στην κυβέρνηση να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

«Ελλείψει έγκυρης εξουσιοδότησης από το Κογκρέσο, ο Πρόεδρος δεν έχει καμία αρμοδιότητα να επιβάλλει φόρους».

Ο Τραμπ είναι ο πρώτος πρόεδρος που ισχυρίστηκε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Διεθνή Νόμο για τις Οικονομικές Εξουσίες Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA), ηλικίας σχεδόν 50 ετών, για να επιβάλει δασμούς, αλλά το εφετείο με ψήφους 7-4 έκρινε ότι ο πρόεδρος υπερέβη τα όρια.

«Ο νόμος παρέχει σημαντική εξουσία στον πρόεδρο να προβεί σε μια σειρά ενεργειών σε απάντηση σε μια κηρυγμένη εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά καμία από αυτές τις ενέργειες δεν περιλαμβάνει ρητά την εξουσία επιβολής δασμών, τελών ή παρόμοιων μέτρων, ούτε την εξουσία επιβολής φόρων», ανέφερε η πλειοψηφία. «Ελλείψει έγκυρης εξουσιοδότησης από το Κογκρέσο, ο Πρόεδρος δεν έχει καμία αρμοδιότητα να επιβάλλει φόρους».

Την προηγούμενη απόφαση κατήγγειλε ο Τραμπ

Ο Τραμπ κατήγγειλε την απόφαση στο Truth Social, ενώ και οι σύμμαχοί του στην κυβέρνηση έσπευσαν να την επικρίνουν.

«Χωρίς Δασμούς, και χωρίς όλα τα ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ που έχουμε ήδη εισπράξει, η χώρα μας θα είχε καταστραφεί εντελώς, και η στρατιωτική μας ισχύς θα είχε αφανιστεί ακαριαία», έγραψε την Κυριακή.

Η ανάρτηση του Τραμπ υπερέβαλε κατά πολύ στο ποσό που έχει συγκεντρωθεί από δασμούς.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι τα «μεγάλα και επίμονα» εμπορικά ελλείμματα των ΗΠΑ αποτελούν «μια ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή για την εθνική ασφάλεια και οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών». Έχει επίσης παραπονεθεί ότι άλλες χώρες εκμεταλλεύονται τις ΗΠΑ επιβάλλοντας άδικους εμπορικούς φραγμούς, και ότι οι δασμοί στα εισαγόμενα προϊόντα είναι αναγκαίοι για να αποκατασταθεί η βιομηχανική βάση της χώρας και να προστατευτούν οι θέσεις εργασίας.

Ο πρόεδρος έχει κατ’ επανάληψη ανακοινώσει — και στη συνέχεια αναστείλει ή τροποποιήσει — δασμούς σε προϊόντα από άλλες χώρες, αναστατώνοντας τις αγορές, δημιουργώντας αβεβαιότητα και προκαλώντας ανησυχίες ότι θα πλήξουν τις «τσέπες» των Αμερικανών με την αύξηση του πληθωρισμού.

Μια ομάδα μικρών επιχειρήσεων και μερικές πολιτείες κατέθεσαν χωριστές αγωγές κατά των δασμών.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 10-25% σε προϊόντα από την Κίνα, το Μεξικό και τον Καναδά, κατηγορώντας τους ότι απέτυχαν να περιορίσουν τη ροή φαιντανύλης και άλλων παράνομων ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ. Τον Απρίλιο, επέβαλε καθολικό φόρο εισαγωγών 10% σε όλους τους εμπορικούς εταίρους και υψηλότερους συντελεστές σε περίπου 60 χώρες, αποκαλώντας την ημέρα αυτή «Ημέρα Απελευθέρωσης».

Μια ομάδα μικρών επιχειρήσεων και μερικές πολιτείες κατέθεσαν χωριστές αγωγές κατά των δασμών, υποστηρίζοντας ότι ήταν παράνομοι. Το εφετείο αντιμετώπισε και τις δύο προκλήσεις ως ενιαία υπόθεση.

Ο Τζέφρι Σουάμπ, ανώτερος νομικός σύμβουλος του Liberty Justice Center, που εκπροσωπεί μερικούς από τους ενάγοντες, δήλωσε ότι και οι πελάτες του επιθυμούν μια ταχεία επίλυση της υπόθεσης.

«Είμαστε βέβαιοι ότι τα επιχειρήματά μας κατά των αποκαλούμενων δασμών της «Ημέρας Απελευθέρωσης» θα επικρατήσουν», είπε ο Σουάμπ. «Αυτοί οι παράνομοι δασμοί προκαλούν σοβαρή ζημιά στις μικρές επιχειρήσεις και θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωσή τους.»

Οι δασμοί πάνε κι έρχονται στις δικαστικές αίθουσες

Δεν είναι σαφές πώς θα αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά μια απόφαση κατά του Τραμπ θα υπονόμευε ένα μεγάλο μέρος της οικονομικής του ατζέντας και ενδεχομένως θα ανέτρεπε πλαίσια εμπορικών συμφωνιών που η κυβέρνηση έχει ήδη υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία και άλλες χώρες. Ο πρόεδρος έχει επίσης δηλώσει ότι οι δασμοί προσφέρουν στη χώρα ένα σημαντικό εργαλείο για τη διαπραγμάτευση ειρηνευτικών συμφωνιών.

Ο Τραμπ θα εξακολουθούσε να έχει την εξουσία να επιβάλει δασμούς σε ορισμένες περιπτώσεις βάσει άλλων διατάξεων, αλλά σε πολύ πιο περιορισμένη κλίμακα.

Οποιαδήποτε υπόθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που αφορά τους δασμούς εισαγωγών θα είχε πιθανότατα πιο οριστικό χαρακτήρα.

Η κυβέρνηση έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία στο να πείσει το Ανώτατο Δικαστήριο να επιτρέψει την προώθηση της ατζέντας της — έστω και προσωρινά, τονίζει η Washington Post. Σε μια σειρά επειγουσών εφέσεων, το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε στον πρόεδρο να στερήσει από μετανάστες την προστασία από απέλαση, να απολύσει επικεφαλής ομοσπονδιακών υπηρεσιών και να παγώσει επιχορηγήσεις, ενώ οι νομικές προσφυγές εκκρεμούσαν στα κατώτερα δικαστήρια.

Σε αντίθεση με εκείνες τις προσωρινές αποφάσεις, οποιαδήποτε υπόθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που αφορά τους δασμούς εισαγωγών θα είχε πιθανότατα πιο οριστικό χαρακτήρα, καθώς οι δικαστές θα έκριναν μια τελική απόφαση κατώτερου δικαστηρίου σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών.

Το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου στη Νέα Υόρκη εξέδωσε συνοπτική απόφαση τον Μάιο στις υποθέσεις των μικρών επιχειρήσεων και των πολιτειών, βρίσκοντας ότι ο Τραμπ δεν είχε την εξουσία να επιβάλει δασμούς ή τον καθολικό φόρο εισαγωγών βάσει του IEEPA. Το εφετείο επικύρωσε την απόφαση αυτή.

Το εφετείο επέστρεψε ένα μέρος της υπόθεσης σε κατώτερο δικαστήριο, ώστε να επανεξετάσει εάν η κυβέρνηση θα πρέπει να επιστρέψει τους δασμούς σε όλες τις εταιρείες που τους κατέβαλαν ή μόνο σε όσες μήνυσαν το κράτος.

UBS: Τα τρία σενάρια για τη Γαλλία ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης 

UBS: Τα τρία σενάρια για τη Γαλλία ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

Λισαβόνα: Ηλικίας 140 ετών το ιστορικό τελεφερίκ – Πώς συνέβη η τραγωδία και το μυστήριο με τη συντήρηση
Στους 17 οι νεκροί 04.09.25

Ηλικίας 140 ετών το ιστορικό τελεφερίκ - Πώς συνέβη η τραγωδία και το μυστήριο με τη συντήρηση

Η Λισαβόνα θρηνεί μετά τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων όταν ένα βαγόνι τελεφερίκ εκτροχιάστηκε και έπεσε στο δρόμο - Η γραμμή του τελεφερίκ Γκλόρια άνοιξε το 1885.

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Αυστραλία: Παππούς πήρε λάθος παιδί από βρεφονηπιακό σταθμό – «Τα παιδιά κοιμούνταν και ήταν σκοτεινά»
Στην Αυστραλία 04.09.25

Παππούς πήρε λάθος παιδί από βρεφονηπιακό σταθμό - «Τα παιδιά κοιμούνταν και ήταν σκοτεινά»

«Δεν μπορώ να εξηγήσω το συναίσθημα» λέει η μητέρα του ενός έτους αγοριού που δεν το βρήκε στον βρεφονηπιακό σταθμό του Σίδνεϊ στην Αυστραλία όταν πήγε να το παραλάβει

Σύνταξη
Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί καιρικές συνθήκες που προκαλούν ανεξέλεγκτες πυρκαγιές – «Σοκαριστική η έκτασή τους»
Κόσμος 04.09.25

Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί καιρικές συνθήκες που προκαλούν ανεξέλεγκτες πυρκαγιές – «Σοκαριστική η έκτασή τους»

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που ευθύνονται για τις μεγάλες πυρκαγιές στην Ευρώπη, φαίνεται ότι έχουν «πίσω» τους την επιδείνωση της κλιματικής κρίσης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Στα όρια του το Κογκρέσο των ΗΠΑ λόγω των αρχείων Έπσταϊν – «Απάτη» αποκάλεσε το ζήτημα ο Τραμπ
Κόσμος 04.09.25

Στα όρια του το Κογκρέσο των ΗΠΑ λόγω των αρχείων Έπσταϊν – «Απάτη» αποκάλεσε το ζήτημα ο Τραμπ

Συνεχίζεται με δριμύτητα η προσπάθεια θυμάτων του Έπσταϊν, αλλά και πολιτικών, να προχωρήσει η δημοσιοποίηση περισσότερων στοιχείων για την υπόθεση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νέα Υόρκη: Βίντεο με τη βίαιη σύλληψη 18χρονου με ποδήλατο προκαλεί οργή – «Τρεις αστυνομικοί για ένα παιδί»
Στη Νέα Υόρκη 04.09.25

Βίντεο με τη βίαιη σύλληψη 18χρονου με ποδήλατο προκαλεί οργή - «Τρεις αστυνομικοί για ένα παιδί»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η βίαιη σύλληψη 18χρονου που οδηγούσε Citi Bike στη Νέα Υόρκη, και καταγράφηκε σε βίντεο - Τρεις αστυνομικοί τον έριξαν στο έδαφος, τον έσερναν και του έκαναν λαβές

Σύνταξη
Συνδεδεμένη Ευρώπη: Ποιες συσκευές με Ίντερνετ χρησιμοποιούν περισσότερο οι πολίτες της ΕΕ;
Κόσμος 04.09.25

Συνδεδεμένη Ευρώπη: Ποιες συσκευές με Ίντερνετ χρησιμοποιούν περισσότερο οι πολίτες της ΕΕ;

Το Ίντερνετ έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων, με τις περισσότερες οικογένειες να χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία συνδεδεμένη συσκευή.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελλείμματα και λαϊκισμός – Γιατί η λιτότητα δίνει νίκες στην ακροδεξιά
Economist 04.09.25

Ελλείμματα και λαϊκισμός – Γιατί η λιτότητα δίνει νίκες στην ακροδεξιά

Οι πολιτικοί στην Ευρώπη βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Μεγάλες οικονομίες είναι αντιμέτωπες με ύφεση, υψηλά χρέη. Και λαϊκιστικά κόμματα καραδοκούν να υφαρπάξουν την εξουσία. Είναι η λιτότητα λύση;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τρεις λόγοι για τους οποίους η κλιματική κρίση πρέπει να αναδιαμορφώσει τον πώς αντιλαμβανόμαστε τον πόλεμο
Ένας κόσμος που καίγεται 04.09.25

Τρεις λόγοι για τους οποίους η κλιματική κρίση πρέπει να αναδιαμορφώσει τον πώς αντιλαμβανόμαστε τον πόλεμο

Οι πόλεμοι και η κλιματική αλλαγή είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι. Η κλιματική αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα συγκρούσεων, εντείνοντας την έλλειψη πόρων, ενώ οι συγκρούσεις επιταχύνουν την περιβαλλοντική καταστροφή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Παράνομο, αντισυνταγματικό, αντιαμερικανικό» – Το Δημοκρατικό Σικάγο απέναντι στη «στρατοκρατία» Τραμπ
Επί ποδός 04.09.25

«Παράνομο, αντισυνταγματικό, αντιαμερικανικό» – Το Δημοκρατικό Σικάγο απέναντι στη «στρατοκρατία» Τραμπ

Χαρακτηρίζοντας αυθαίρετα το Σικάγο «την πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο», ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμάζεται να στείλει δυνάμεις της Εθνοφρουράς σε ακόμη ένα προπύργιο των Δημοκρατικών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Φλόριντα τερματίζει τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, ακόμη και των μαθητών
Φλόριντα 04.09.25

Τερματίζουν τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς ακόμη και των μαθητών

Τέλος στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς σχεδιάζει να βάλει η Φλόριντα, όπου τη σχολική χρονιά 2024-25, περίπου το 5,1% των παιδιών που φοιτούσαν σε νηπιαγωγεία δεν έκανε ένα ή περισσότερα εμβόλια.

Σύνταξη
Ρωσία: «Εγγυήσεις κινδύνου» για την Ευρώπη οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία
Μαρία Ζαχάροβα 04.09.25

«Κίνδυνος» για την Ευρώπη οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία

«Απόλυτα απαράδεκτες» χαρακτήρισε η Μαρία Ζαχάροβα τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι αποτελούν «εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε»
Συνέντευξη Τύπου 04.09.25 Upd: 12:42

ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ παρουσιάζει τη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία και εκτοξεύει πυρά για τη διαχείριση των φυσικών φαινομένων από την κυβέρνηση

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
