Συνθήματα κατά του Αλαφούζου στη Λεωφόρο

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Athens Kallithea στη Λεωφόρο για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τους οπαδούς του Τριφυλλιού να γυρίζουν την πλάτη στην ομάδα, ενώ οι περίπου 1500 που βρίσκονται στο γήπεδο φωνάζουν συνθήματα κατά του ιδιοκτήτη της πράσινης ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο.

Η τραγική εμφάνιση στο πρόσφατο παιχνίδι με την Κηφισιά και η ήττα με 3-2 από το σύνολο του Λέτο, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, με τον κόσμο του Παναθηναϊκού να εξοργίζεται με όσα βλέπει να συμβαίνουν στην ομάδα και να καταφέρεται για μια ακόμα φορά κατά του Γιάννη Αλαφούζου, τον οποίο θεωρεί υπεύθυνο για την κατρακύλα.

Ανακοινώσεις και δηλώσεις… δεν έπεισαν

Παρά την κοινή δήλωση που έβγαλαν χθες οι παίκτες και την ανακοίνωση συσπείρωσης που εξέδωσε η πράσινη ΠΑΕ, ο κόσμος γύρισε επιδεικτικά την πλάτη στην ομάδα και οι οπαδοί που βρίσκονται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο δεν ξεπερνούν τους 1.500.

Όσοι μάλιστα πήγαν στο γήπεδο, φωνάζουν συνθήματα κατά του Γιάννη Αλαφούζου, αλλά και κατά του τεχνικού διευθυντή, Γιάννη Παπαδημητρίου, με την κατάσταση να είναι έκρυθμη και τον Παναθηναϊκό να βαδίζει πλέον σε μονοπάτια… εμφυλίου!

Όλα αυτά τη στιγμή που οι Πράσινοι έχουν ξεκινήσει το πρωτάθλημα με τον χειρότερο τρόπο, έχοντας μια ισοπαλία και μία ήττα (1-1 με Λεβαδειακό, 3-2 από Κηφισιά), ενώ από την περασμένη Δευτέρα δεν έχουν προπονητή, μετά το διαζύγιο με τον Ρουί Βιτόρια.