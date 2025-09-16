sports betsson
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Ντουπλάντις: «Είμαι τόσο χαρούμενος, δεν μπορώ να το εξηγήσω»
Ντουπλάντις: «Είμαι τόσο χαρούμενος, δεν μπορώ να το εξηγήσω»

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις σταρ κατάφερε το τελευταίο του παγκόσμιο ρεκόρ στην τρίτη και τελευταία του προσπάθεια να κατακτήσει το τρίτο συνεχόμενο στέμμα του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τον όγδοο μεγάλο διεθνή τίτλο ανδρών στο Εθνικό Στάδιο της Ιαπωνίας

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Spotlight

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις ξεπέρασε τα 6,30 μέτρα στην επιστροφή του στο Τόκιο, σημειώνοντας (15/9) το 14ο παγκόσμιο ρεκόρ άλματος επί κοντώ στην καριέρα του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2025.

Επιστρέφοντας στον τόπο της πρώτης του κατάκτησης παγκόσμιου τίτλου ανδρών το 2021, ο Σουηδός σούπερ σταρ κατάφερε το τελευταίο του παγκόσμιο ρεκόρ στην τρίτη και τελευταία του προσπάθεια να κατακτήσει το τρίτο συνεχόμενο στέμμα του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τον όγδοο μεγάλο διεθνή τίτλο ανδρών στο Εθνικό Στάδιο της Ιαπωνίας.

Σε έναν αγώνα όπου ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπέρασε τα 6,00 μέτρα για να εξασφαλίσει το ασημένιο μετάλλιο και ο Κέρτις Μάρσαλ ισοφάρισε το προσωπικό του ρεκόρ των 5,95 μέτρων για να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στην αναδρομή.

Είναι η πρώτη φορά που επτά άνδρες ξεπέρασαν τα 5,90 μέτρα ή υψηλότερα σε έναν μόνο αγώνα, και η πρώτη φορά που τα 5,95 μέτρα δεν ήταν αρκετά για ένα μετάλλιο.

Οι δηλώσεις του Ντουπλάντις

«Είμαι τόσο χαρούμενος, δεν μπορώ να το εξηγήσω», είπε ο Ντουπλάντις. «Τις τελευταίες δύο εβδομάδες απόλαυσα πραγματικά το ότι ήμουν στο Τόκιο. Απόλαυσα τα πάντα τόσο πολύ. Ένιωθα ότι ο μόνος τρόπος να φύγω από την Ιαπωνία ήταν να καταρρίψω το παγκόσμιο ρεκόρ. Αυτή ήταν η νοοτροπία μου. Δεν ξέρω τι με περιμένει αυτή τη στιγμή, δεν με νοιάζει. Θα το απολαύσω τώρα.

Είναι καλύτερο από ό,τι μπορούσα να φανταστώ. Το να σας δώσω αυτό το παγκόσμιο ρεκόρ είναι καταπληκτικό. Το πλήθος ήταν τόσο θορυβώδες. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι απλά τόσο χαρούμενος», συνέχισε:

«Ένιωθα πολύ καλά όλη την ημέρα. Ήξερα ότι είχα το ρεκόρ μέσα μου. Αν έχω τον κατάλληλο διάδρομο, ξέρω ότι όλα είναι πιθανά. Το τρέξιμο τα λέει όλα, όλα έχουν να κάνουν με την ταχύτητα. Όσο έχω αυτόν τον σωστό διάδρομο, ξέρω ότι όλα θα μου πάνε καλά», πρόσθεσε ο Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος μίλησε επίσης αργότερα στη συνέντευξη Τύπου για:

Το στάδιο του μεγάλου αγώνα: «Το στάδιο ήταν τόσο διαφορετικό από την τελευταία φορά που ήμουν εδώ (στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021). Νομίζω ότι η διαφορά ήταν η δυνατότητα να έχω θεατές και την πλήρη ενέργεια του πλήθους. Ήταν ένα από τα καλύτερα στάδια που έχω βιώσει ποτέ προς το τέλος, όταν άρχιζε να αργεί.

Είχα αυτοπεποίθηση όλη την ώρα. Έκανα περισσότερα άλματα από ό,τι είναι βέλτιστο για να καταρρίψω παγκόσμια ρεκόρ. Αλλά έπρεπε να βεβαιωθώ ότι κέρδισα πρώτα πριν κάνω ένα άλμα για το ρεκόρ, ανεξάρτητα από το πού ήταν το επίπεδο ενέργειας.»

Το σπάσιμο του φράγματος των 6,30 μέτρων: «Τα 6,30 μέτρα ακούγονται πολύ ωραία, πολύ καθαρά, ένα νέο φράγμα για το άθλημά μας. Και ακούγονται πολύ καλύτερα από τα 6,29 μέτρα, σίγουρα. Είναι πολύ πιο ξεχωριστό (από οποιοδήποτε άλλο ρεκόρ), σαν τη νύχτα με τη μέρα.

Το να έχεις παγκόσμιο ρεκόρ σε έναν αγώνα πρωταθλήματος είναι ξεχωριστό για μένα και όλους. Είναι ο πιο σημαντικός αγώνας της χρονιάς. Πολύ περισσότεροι άνθρωποι θα το παρακολουθήσουν ζωντανά, σίγουρα».

Το τι περνούσε από το μυαλό του: «Λιγότερο από όσο θα φανταζόσασταν. Χαλάρωνα κάπως, διοχετεύοντας την ενέργεια όλων. Σε μεγάλες στιγμές σαν κι αυτές προσπαθώ πάντα να διασκεδάζω».

Το πρόγραμμα του: «Είμαι ο αθλητής που βασίζεται λιγότερο στη ρουτίνα εδώ. Απλώς ακολουθώ τη ροή, νιώθω το σώμα μου και τι μου αρέσει. Δεν έχω ρουτίνα ή δεισιδαιμονίες, ή οτιδήποτε άλλο. Απλώς κάνω ό,τι θέλω. Απλώς ζωντάνια».

Το πώς διαχειρίζεται την πίεση: «Έχω εμπιστοσύνη στην προετοιμασία μου και στο ποιος είμαι ως αθλητής και άλτης. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση. Έχω συνηθίσει να ανεβαίνω εκεί πάνω και να παίζω το παιχνίδι.

Μερικές φορές νιώθω σαν όλη σου η ζωή να είναι σε κίνδυνο στο τέλος της ημέρας, και μερικές φορές δεν είναι τόσο βαθιά. Τα αφήνω όλα εκεί έξω και δίνω τον εαυτό μου στο έπακρο.

Πολλοί άνθρωποι περιμένουν παγκόσμια ρεκόρ από μένα πολλές φορές. Έχω δείξει ότι όποτε οι συνθήκες είναι κατάλληλες και είμαι έτοιμος για αυτό, τότε έχω μια πολύ καλή ευκαιρία».

Την εμπειρία του από το Τόκιο: «Έχω απολαύσει πολύ τον χρόνο μου στην Ιαπωνία μέχρι στιγμής. Έχει το καλύτερο φαγητό που έχω φάει σε όλη μου τη ζωή. Πάντα αγαπούσα το ασιατικό φαγητό, αλλά κυρίως το ιαπωνικό, πολύ καλό σούσι και κρέας. Το να τρώω πολύ καλό φαγητό είναι χρήσιμο. Απλώς πηγαίνω για προπόνηση και τρώω».

Ο Ντουμπλάντις, ο οποίος  εκτός από τα 59.700 ευρώ που προσφέρονται σε όλους τους παγκόσμιους πρωταθλητές στο Τόκιο, θα λάβει επίσης ένα μπόνους 100.000 δολαρίων, ή περίπου 83.500 ευρώ, που ανταμείβει τους αθλητές που καταρρίπτουν το παγκόσμιο ρεκόρ, κράτησε το κοντάρι των 2 κιλών και μήκους 5,20 μέτρων και του έδωσε την απαραίτητη ταχύτητα για να του επιτρέψει να πετάξει πάνω  από τα 6.30 μέτρα.

Άλλωστε το μεγάλο προσόν του η ταχύτητά του, αφού  έχει προσωπικό ρεκόρ στα 10,37 στα 100 μέτρα , κάτι που  του επιτρέπει να ασκεί μεγαλύτερη ενέργεια στο επί κοντώ.

Ήταν 14 ετών όταν ο Ρενό Λαβιιλενί πήδηξε 6,16 στο Ντόνετσκ ξεπεράζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ επί κοντώ που κατείχε ο θρυλικός Σεργκέι Μπούμπκα.

Έκτοτε, το ρεκόρ αυτό έχει βελτιωθεί 14 φορές, όλες τα τελευταία πέντε χρόνια, κατά τα οποία ο Ντουπλάντις έχει επεκτείνει την κυριαρχία του, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία.

Τα παγκόσμια ρεκόρ του:

2020 – 6.17μ
2020 – 6.18μ
2022 – 6.19μ
2022 – 6.20μ
2022 – 6.21μ
2023 – 6.22μ
2023 – 6.23μ
2024 – 6.24μ
2024 – 6.25μ
2024 – 6.26μ
2025 – 6.27μ
2025 – 6.28μ
2025 – 6.29μ
2025 – 6.30μ

Ο Ντουπλάντις, ο οποίος έμαθε να πηδάει στην αυλή του ως παιδί, έχει βελτιώσει το ρεκόρ του κατά 14 εκατοστά από το πρώτο του ρεκόρ, 6.17, τον Φεβρουάριο του 2020. Ενώ ο Μπούμπκα βελτίωσε το ρεκόρ κατά 31 εκατοστά μεταξύ 1984 και 1994 (από 5.83 σε 6.14).

«Πρέπει να τον θαυμάσεις, να τον απολαύσεις. Είναι εξαιρετικό να το βιώνεις αυτό. Έσπασε το φράγμα των 6,20 μέτρων, τώρα είναι το φράγμα των 6,30 μέτρων. Πρέπει να το απολαύσεις. Είναι ο σπουδαιότερος αθλητής όλων των αθλημάτων. Δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να τον θυμάται. Ξεπερνά τα όρια», είπε ο φίλος του, ο Ρενό Λαβιλενί, ο οποίος δεν κρατούσε κακία αφού είδε το παιδί-θαύμα να σβήνει τα 6,16 μέτρα από τα ρεκόρ ένα βράδυ τον Φεβρουάριο του 2020.

