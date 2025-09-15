Άνοδος του επιπέδου της θάλασσας, κύματα καύσωνα, κυκλώνες, ασθένειες: η κλιματική αλλαγή θα έχει «αλυσιδωτές, συνδυασμένες και ταυτόχρονες» συνέπειες στη ζωή των Αυστραλών, προειδοποιεί έκθεση που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα, πριν από την ανακοίνωση των στόχων για τη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου μέσα στην εβδομάδα.

Για παράδειγμα, πάνω από 1,5 εκατομμύριο από τα 27 εκατ. κατοίκους της χώρας – ηπείρου ζουν σε τομείς που αναμένεται να πληγούν από την άνοδο του επιπέδου των υδάτων ως το 2050, σύμφωνα με την εθνική έκθεση αποτίμησης των κλιματικών κινδύνων.

Την ίδια χρονιά, οι θάνατοι στη μητρόπολη Σίδνεϊ εξαιτίας της ζέστης αναμένεται να αυξηθούν αλματωδώς, κατά 400% και πλέον, σε σύγκριση με το τρέχον επίπεδο αν η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας φθάνει τους 3° Κελσίου, προβλέπει η έκθεση, που εκπονείται με ανεξάρτητο τρόπο κι έχει αποδέκτη την κυβέρνηση.

«Ζούμε την κλιματική αλλαγή αυτή τη στιγμή»

«Ζούμε την κλιματική αλλαγή αυτή τη στιγμή. Δεν είναι πλέον πρόγνωση, προβολή ή πρόβλεψη — είναι πραγματικότητα» κι είναι «πολύ αργά για να αποφύγουμε όλες τις συνέπειες», τονίζει ο υπουργός Κλίματος Κρις Μπόουεν.

Οι επιπτώσεις αναγγέλλονται επίσης βαριές για την οικονομία, προειδοποιεί η έκθεση. Οι ζημιές και ακόμη και οι ολοσχερείς απώλειες ως προς την ακίνητη περιουσία αναμένεται να ανέλθουν σε 611 δισεκατομμύρια δολάρια (346,5 δισεκ. ευρώ) ως το 2050.

Στη φύση, πολλά είδη ιθαγενή στην Αυστραλία θα αναγκαστούν να μεταναστεύσουν, να προσαρμοστούν ή θα χαθούν, με δεδομένη την κλιμάκωση της κλιματικής αλλαγής.

Στόχοι

Η δημοσιοποίηση της έκθεσης αυτής δίνει τον τόνο της εβδομάδας κατά τη διάρκεια της οποίας η κυβέρνηση της Αυστραλίας θα αποκαλύψει τους στόχους της για τη μείωση των εκπομπών, όπως είναι υποχρεωμένη δυνάμει των συμφωνιών του Παρισιού για το κλίμα.

«Μπορούμε να επιλέξουμε καλύτερο μέλλον μειώνοντας πιο σθεναρά και πιο γρήγορα τη μόλυνση από τώρα», κρίνει η Αμάντα Μακένζι, γενική διευθύντρια της ΜΚΟ Climate Council («Συμβούλιο για το Κλίμα»), στην οποία η έκθεση φέρνει «τρόμο».

«Το πρώτο βήμα είναι να ορίσουμε τους πιο φιλόδοξους δυνατούς στόχους για το κλίμα ως το 2035 και να σταματήσουμε νέα έργα που ρυπαίνουν», πρόσθεσε.

Στην Αυστραλία, η οποία συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους εξαγωγείς ορυκτών καυσίμων στον πλανήτη, το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής διχάζει πολιτικά. Οι «πόλεμοι για το κλίμα», εσωτερικές πολιτικές συγκρούσεις που διαδέχονται η μια την άλλη εδώ και χρόνια, εκτιμάται πως φρενάρουν την πρόοδο στην μείωση των εκπομπών CO2, οι οποίες προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Η κυβέρνηση των Εργατικών (κεντροαριστερά) ενέτεινε τις προσπάθειές της τα τελευταία χρόνια για τη μείωση των εκπομπών της χώρας και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αλλά συνεχίζει να εγκρίνει έργα στον τομέα των ορυκτών καυσίμων.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με το ΑΠΕ, η παράταση για 40 χρόνια της διάρκειας ζωής του North West Shelf, πελώριου βιομηχανικού συμπλέγματος που αποτελείται από υπεράκτιες πλατφόρμες κι εργοστάσια επεξεργασίας που παράγον πάνω από 10 εκατομμύρια τόνους υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) και πετρελαίου κάθε χρόνο προκάλεσαν οργή σε συλλογικότητες αυτοχθόνων και οικολόγων.

Η μετάβαση σε πιο πράσινο μέλλον εγείρει σύνολο «περίπλοκων» προκλήσεων, τόνισε ο υπουργός Κλίματος Μπόουεν, για τον οποίο το αέριο παραμένει απαραίτητη εφεδρική πηγή ενέργειας.