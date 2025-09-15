newspaper
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Αλλάζει ο καιρός με μικρή πτώση θερμοκρασίας και καταιγίδες – Βροχές και στην Αττική
15 Σεπτεμβρίου 2025

Αλλάζει ο καιρός με μικρή πτώση θερμοκρασίας και καταιγίδες – Βροχές και στην Αττική

Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κατά τόπους θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Ο καιρός ανά περιοχή

Σύνταξη
Άστατος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα, καθώς σε αρκετές περιοχές της χώρας αναμένονται βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες, πρόσκαιρη βελτίωση και εκ νέου αύξηση νεφώσεων το μεσημέρι, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά τμήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Στα δυτικά θα φτάσει τους 31 με 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα φτάσει τους 29 με 31 και τοπικά τους 32, ενώ στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες, πρόσκαιρη βελτίωση και εκ νέου αύξηση νεφώσεων το μεσημέρι οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της δυτικής Στερεάς.
Ανεμοι:Βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στη νότια Εύβοια έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και στις Σποράδες έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και βαθμιαία στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διεθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 και στα νότια έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κατά τόπους θα εκδηλωθούν όμβροι ή μεμωνομένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βαθμιαία 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρόσκαιρη βελτίωση και εκ νέου αυξηση νεφώσεων το μεσημέρι, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

