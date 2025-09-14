«Αιχμηρό» μήνυμα από τον Ρούμπεν Πέρεθ για την κατάσταση στον Παναθηναϊκό

Μετά από μία σεζόν εκτός ομάδας ο Ρούμπεν Πέρεθ αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό και συνεχίζει την καριέρα του στην Κηφισιά.

Μετά τη νίκη της νέας του ομάδας ο Ισπανός άσος προχώρησε σε δηλώσεις με νόημα για την κατάσταση του βρίσκονται οι «πράσινοι».

Η δήλωση του Πέρεθ:

«Έχω παίξει τέσσερα χρόνια στον Παναθηναϊκό. Ξέρω τι σημαίνει να είσαι μέλος μιας τόσο μεγάλης ομάδας. Τον τελευταίο χρόνο μπορεί να μην έπαιξα, όμως ήμουν μέλος μιας μεγάλης πράσινης οικογένειας.

Δεν φταίνε οι ποδοσφαιριστές για όλο αυτό. Δεν έχει να κάνει με τον πρόεδρο, τον κύριο Αλαφούζο. Φταίει ένα άτομο μέσα στην ομάδα. Όσο υπάρχει αυτό το ένα άτομο στον Παναθηναϊκό, δεν θα πετύχει τίποτα μεγάλο».