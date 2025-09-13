Η κυβέρνηση Τραμπ έχει συντάξει μια πρόταση για την ανάπτυξη 1.000 στρατιωτών της Εθνοφρουράς στη Λουιζιάνα για να «πατάξουν το έγκλημα» στα αστικά κέντρα της πολιτείας, κυρίως σε αυτά που οι δήμαρχοι ανήκουν στους Δημοκρατικούς.

Σύμφωνα με τη Washinghton Post που επικαλείται έγγραφα του Πενταγώνου η κυβέρνηση ζητά να κατέβει ο στρατός στους δρόμους επικαλούμενη αίτημα του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, χωρίς ωστόσο να προκύπτει από κάπου ότι όντως ο Λάντρι υπέβαλε τέτοιο αίτημα.

Μεταξύ των εγγράφων είναι ένα ανυπόγραφο, χωρίς χρονολογία προσχέδιο υπομνήματος του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ προς την Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι και την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Λ. Νόεμ, στο οποίο περιγράφει το «μοναδικό πλεονέκτημα» της προτεινόμενης προσέγγισης του Πενταγώνου στην επιβολή του νόμου στη Λουιζιάνα.

Αυτό το σχέδιο, αναφέρει τo έγγραφο, θα επέτρεπε στον στρατό να βοηθήσει στην επιβολή του νόμου σε πόλεις όπως η Νέα Ορλεάνη και το Μπατόν Ρουζ.

Δεν είναι επίσης ακόμα σαφές εάν η πρόταση έχει εγκριθεί από ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς αξιωματούχους.

Και στο Μέμφις

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην ανάπτυξη της Εθνοφρουράς κατά τη διάρκεια εμφάνισής του την Παρασκευή στο Fox News, όπου ανακοίνωσε ένα ξεχωριστό σχέδιο για την κινητοποίηση ενός απροσδιόριστου αριθμού στρατιωτών για μια παρόμοια αποστολή στο Μέμφις. Όπως και η Νέα Ορλεάνη, το Μέμφις διοικείται από έναν Δημοκρατικό δήμαρχο.

Ο Τραμπ αρέσκεται να δίνει υπερβολικές εικόνες για την εγκληματικότητα σε μια σειρά από πόλεις προκειμένου να δικαιολογήσει την επέμβαση του στρατού, που πάντως δεν συμβαδίζουν με τα επίσημα στοιχεία.

Διοίκηση με τον στρατό στους δρόμους

«Η Νέα Ορλεάνη είναι σε πολύ κακή κατάσταση και ο κυβερνήτης θέλει να μπούμε», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox ενώ ισχυρίστηκε ότι «μπορώ να το διορθώσω αυτό σε μιάμιση εβδομάδα».

Σύμφωνα με τα σχέδια του Πενταγώνου, η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς θα διαρκέσει ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, αν και δεν αναφέρεται συγκεκριμένη ημερομηνία για την έναρξη της επιχείρησης.

Στο Λος Άντζελεςτο καλοκαίρι, ο Τραμπ — ενεργώντας ενάντια στις επιθυμίες του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ (Δημοκρατικός) – κατέβασε χιλιάδες στρατιώτες στους δρόμους για να καταστείλει τις διαδηλώσεις εναντίον της ICE (της υπηρεσίας που συλλαμβάνει και απελαύνει μετανάστες).

Τον περασμένο μήνα, ένας ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε ότι ορισμένες από τις ενέργειες του στρατού ήταν παράνομες. Η κυβέρνηση έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Στη συνέχεια με το πρόσχημα και πάλι της εγκληματικότητας ο Τραμπ κατέβασε στρατό στην Ουάσιγκτον, γεγονός που προκάλεσε επίσης οργισμένες διαδηλώσεις.

Το Σικάγο ήταν το επόμενο που τράβηξε το ενδιαφέρον του προέδρου των ΗΠΑ αλλά φαίνεται πως διστάζει να στείλει την Εθνοφρουρά καθώς υπάρχουν έντονες αντιδράσεις.

Οι ειδικοί χαρακτήρισαν το σχέδιο της κυβέρνησης για τη Λουιζιάνα εξαιρετικά παράτυπο, σημειώνοντας ότι από τα έγγραφα φαίνεται ότι το Πεντάγωνο δεν έχει καν λάβει επίσημο αίτημα από το γραφείο του κυβερνήτη της Λουιζιάνα που να αναφέρει την ανάγκη για ανάπτυξη της Εθνοφρουράς.

Ο ίδιος δεν απάντησε σε αίτημα της Washinghton Post για σχολιασμό.