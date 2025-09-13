Τροχαίο με εγκατάλειψη στα Καμίνια – Θύμα μια 15χρονη κοπέλα
Η 15χρονη τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά από το τροχαίο.
- Τον πρωθυπουργό του Κατάρ τρεις ημέρες μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα υποδέχεται ο Τραμπ
- Τάσος Γουδέλης: Έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου
- Γλυφάδα: Επεισόδιο με έναν τραυματία σε λεωφορείο – Κατέβασε το παντελόνι του σε ανήλικες και του επιτέθηκε επιβάτης
- Αυτός είναι ο μαστροπός με το παρατσούκλι «Κοντός» – Βίαζε και εξέδιδε τα θύματά του
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (13/09) στα Καμίνια, με θύμα ένα 15χρονο κορίτσι που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.
Το περιστατικό έγινε στη διασταύρωση των οδών Αγίου Ελευθερίου και Σερίφου, όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ο οδηγός χτύπησε την ανήλικη και στη συνέχεια την εγκατέλειψε, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.
Στο νοσοκομείο η ανήλικη
Η 15χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο από τους γονείς της. Οι γιατροί που την εξέτασαν διαπίστωσαν ότι δεν διατρέχει κίνδυνο για την υγεία της.
Αναζητείται ο οδηγός
Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό στο πλαίσιο του αυτοφώρου.
Αστυνομικές δυνάμεις «σαρώνουν» την περιοχή και συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, με στόχο την ταυτοποίηση και τη σύλληψή του.
- Συνταγή: Μπουκατίνι με ελιές, ντοματίνια, κάπαρη και βασιλικό
- Γιατί η κρίση στο Νεπάλ έχει σημασία για τη Νότια Ασία – και τον κόσμο;
- Τροχαίο με εγκατάλειψη στα Καμίνια – Θύμα μια 15χρονη κοπέλα
- Φωτοβολταϊκά: Τέλος η φρενίτιδα – Γιατί οι επενδυτές γύρισαν την πλάτη
- Βάλε κίνηση στην καθημερινότητά σου
- Χάλυβας: Οι χαλυβουργοί της ΕΕ ζητούν δασμούς στις φθηνές εισαγωγές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις