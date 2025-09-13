Έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του εντόπισαν οι άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Αμαλιάδα το πρωί του Σαββάτου, οι οποίοι είχαν κληθεί να κατασβέσουν φωτιά που είχε ξεσπάσει σε σπίτι της περιοχής Σώστι του δήμου Ήλιδας.

Η φωτιά που στοίχισε τη ζωή στον 60χρονο φαίνεται να είχε ξεκινήσει από το ένα δωμάτιο του σπιτιού και στη συνέχεια επεκτάθηκε στα υπόλοιπα. Στη μονοκατοικία διέμενε μόνος του τα τελευταία χρόνια μετά τον πρόσφατο θάνατο του αδερφού του.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ηλικιωμένος και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε οικία σε περιοχή του δήμου Ήλιδας Ηλείας. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 13, 2025

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα. Τον άτυχο άνδρα βρήκαν οι πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, ενώ στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Στο σπίτι υπήρχε φιάλη υγραερίου, την οποία οι πυροσβέστες κατάφεραν να ασφαλίσουν, αποτρέποντας περαιτέρω κινδύνους για τους ίδιους και για τη γειτονιά. Παρά την έγκαιρη παρέμβασή τους, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί ο άνδρας.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η οικία τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 60χρονος.