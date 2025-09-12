newspaper
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Συμβούλιο Ασφαλείας: Άμεση απελευθέρωση εργαζομένων του ΟΗΕ που κρατούνται από τους Χούθι ζητούν τα μέλη του
Κόσμος 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:48

Συμβούλιο Ασφαλείας: Άμεση απελευθέρωση εργαζομένων του ΟΗΕ που κρατούνται από τους Χούθι ζητούν τα μέλη του

Τα μέλη του Συμβουλίου ζήτησαν από τους Χούθι να σεβαστούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο

Σύνταξη
Spotlight

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασαν με τον πιο έντονο τρόπο την κράτηση τουλάχιστον 21 εργαζομένων των Ηνωμένων Εθνών από τους Χούθι από τις 31 Αυγούστου, καθώς και την αναγκαστική είσοδο σε εγκαταστάσεις του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) και της UNICEF και την κατάσχεση περιουσίας του ΟΗΕ, «πράξεις που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο».

«Βαθιά ανησυχία» για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Υεμένη

Το Συμβούλιο υπογράμμισε ότι «η ασφάλεια και η προστασία του προσωπικού και της περιουσίας του ΟΗΕ, όπως και το απαραβίαστο των εγκαταστάσεων του ΟΗΕ, πρέπει να διασφαλίζονται ανά πάσα στιγμή». Καταδίκασε, επίσης, τις συνεχιζόμενες κρατήσεις προσωπικού από τον ΟΗΕ, εθνικές και διεθνείς ΜΚΟ, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και διπλωματικές αποστολές.

Με ιδιαίτερη ανησυχία, τα μέλη του ΣΑ αναφέρθηκαν στην τύχη όσων κρατούνται από το 2021, το 2023 και το 2024, όπως και σε εκείνους που συνελήφθησαν πρόσφατα. Απαίτησαν την «άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση όλων» και ξεκαθάρισαν ότι οι απειλές εναντίον όσων παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια είναι «απαράδεκτες».

Εξέφρασαν «βαθιά ανησυχία» για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Υεμένη, όπου τα επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας παραμένουν ανησυχητικά υψηλά. Προειδοποίησαν ότι οι κρατήσεις εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια κινδυνεύουν να επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο την ήδη δραματική κρίση.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Ζητούν από τους Χούθι να σεβαστούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο

Τα μέλη του Συμβουλίου ζήτησαν από τους Χούθι να σεβαστούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, διασφαλίζοντας «ασφαλή, ταχεία και απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στους πολίτες που την έχουν ανάγκη». Παράλληλα, τόνισαν ότι «η ασφάλεια του προσωπικού του ΟΗΕ παραμένει ύψιστης σημασίας» και κάλεσαν τους Χούθι να δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας και απρόσκοπτη παράδοση βοήθειας στις περιοχές που ελέγχουν.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Συμβούλιο χαιρέτισε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του ΟΗΕ μέσω όλων των διαθέσιμων καναλιών για την άμεση και ασφαλή απελευθέρωση των κρατουμένων και επανέλαβε τη δέσμευσή του στην ενότητα, κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Υεμένης. Επίσης, επιβεβαίωσε την πλήρη στήριξή του στον Ειδικό Απεσταλμένο Χανς Γκρουντμπεργκ για την προώθηση μιας «διαπραγματευμένης, χωρίς αποκλεισμούς, πολιτικής λύσης με ηγεσία και ιδιοκτησία από την Υεμένη», βάσει των συμφωνημένων παραμέτρων και σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου.

Πολιτική
Live η ομιλία Κασσελάκη στην 89η ΔΕΘ – «Νέο μοντέλο για Εθνική Αναγέννηση»

Live η ομιλία Κασσελάκη στην 89η ΔΕΘ – «Νέο μοντέλο για Εθνική Αναγέννηση»

Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία ζητούν «άμεση παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων» στην πόλη της Γάζας
Κοινή ανακοίνωση 12.09.25

Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία ζητούν «άμεση παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων» στην πόλη της Γάζας

Το Ισραήλ συνεχίζει να κλιμακώνει τις επιθέσεις του στην πόλη της Γάζας, την ώρα που Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία καταδικάζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του

Σύνταξη
Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της επέζησε από την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ
Παρέστη στην κηδεία 12.09.25

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της επέζησε από την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ

Ο Χαλίλ Αλ Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, και από της σημαντικότερες προσωπικότητές της, είναι ζωντανός, λέει η οργάνωση. Στην επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ σκοτώθηκε ωστόσο ο γιος του.

Σύνταξη
Τραμπ: Τελικά λέει ότι θέλει να στριμώξει τη Ρωσία – Τώρα μπαίνει στη δύσκολη πίστα
Τι ζητά από την ΕΕ 12.09.25

Ο Τραμπ τελικά λέει ότι θέλει να στριμώξει τη Ρωσία - Τώρα μπαίνει στη δύσκολη πίστα

Το Politico παρουσιάζει τις δυσκολίες που προκύπτουν μετά και τις νέες δηλώσεις του Τραμπ που (ξανά)είπε ότι χάνει την υπομονή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και ότι σκέφτεται την επιβολή κυρώσεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει αεροπορικά την Πολωνία – Στόχος, η αποτροπή ρωσικών drones στο μέλλον
Σχέδιο «Ανατολική Φρουρά» 12.09.25

Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει αεροπορικά την Πολωνία – Στόχος, η αποτροπή ρωσικών drones στο μέλλον

Η Γαλλία, η Γερμανία και η Δανία θα συνεισφέρουν μαχητικά αεροσκάφη και άλλα στρατιωτικά μέσα, σύμφωνα με το ΝΑΤΟ. Η αποστολή στην Πολωνία αναμένεται να συμπεριλάβει δυνάμεις και από τη Βρετανία.

Σύνταξη
Ινδία: Οκτώ νεκροί και 20 τραυματίες σε γιορτή – Φορτηγό πέρασε μέσα από το πλήθος [βίντεο]
Κόσμος 12.09.25

Οκτώ νεκροί και 20 τραυματίες σε γιορτή στην Ινδία - Φορτηγό πέρασε μέσα από το πλήθος

Στο αίμα βάφτηκε η γιορτή του θεού Γκανές, όταν φορτηγό πέρασε μέσα από πλήθος σκοτώνοντας οκτώ και τραυματίζοντας άλλα είκοσι στην περιοχή Χασάν της Καρνατάκα στην Ινδία

Σύνταξη
Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι «ολοκλήρωσε» πέντε κύματα επιθέσεων στην πόλη της Γάζας σε μια εβδομάδα
Φονικά πλήγματα 12.09.25

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι «ολοκλήρωσε» πέντε κύματα επιθέσεων στην πόλη της Γάζας σε μια εβδομάδα

Τουλάχιστον 59 Παλαιστίνιους σκότωσε το Ισραήλ στη Γάζα από τα ξημερώματα - Ζωντανός ο Χαλίλ αλ-Χάγια, παρευρέθηκε στην κηδεία του γιου του και των άλλων θυμάτων της επίθεσης στο Κατάρ

Σύνταξη
Στον απόηχο των αιματηρών διαδηλώσεων το Νεπάλ διορίζει την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό
Πολέμια της διαφθοράς 12.09.25

Στον απόηχο των αιματηρών διαδηλώσεων το Νεπάλ διορίζει την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό

Η πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Νεπάλ, Σουσίλα Κάρκι, φαίνεται ότι θα διοριστεί προσωρινή πρωθυπουργός σε μια προσπάθεια να καταστείλει τη βία κατά της διαφθοράς

Σύνταξη
Τι σημαίνει η καταδικαστική απόφαση Μπολσονάρο για τις σχέσεις ΗΠΑ-Βραζιλίας
Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα 12.09.25

Τι σημαίνει η καταδικαστική απόφαση Μπολσονάρο για τις σχέσεις ΗΠΑ-Βραζιλίας

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη δίκη του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος ως «κυνήγι μαγισσών»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τάιλερ Ρόμπινσον: Όλα όσα γνωρίζουμε για τον δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ
Ποιος είναι 12.09.25

Τάιλερ Ρόμπινσον: Όλα όσα γνωρίζουμε για τον δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ

Ένα πρώτο πορτρέτο του Τάιλερ Ρόμπινσον, του 22χρονου βασικού υπόπτου για τη δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ. Ο ακομμάτιστος ψηφοφόρος, που είχε χαράξει τις σφαίρες με αντιφασιστικά μηνύματα.

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Πλανητάρχης ή παρατηρητής;
Opinion 12.09.25

Πλανητάρχης ή παρατηρητής;

Φαίνεται πως οι υποσχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για ειρήνη στα δυο μεγάλα πολεμικά μέτωπα ξεθωριάζουν μέρα με τη μέρα.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Πού βρίσκεται το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν; Η Τεχεράνη λέει κάτω από βομβαρδισμένες υποδομές
Διπλωματική ντρίμπλα; 12.09.25

Πού βρίσκεται το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν; Η Τεχεράνη λέει κάτω από βομβαρδισμένες υποδομές

Το Ιράν μιλάει πρώτη φορά για την τύχη του σχάσιμου υλικού που διαθέτει. Ωστόσο, οι δυτικές χώρες φαίνεται να παραμένουν επιφυλακτικές, καθώς υπάρχουν υπόνοιες ότι το ουράνιο έχει μεταφερθεί αλλού.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Αναπτύσσει «φρουρά» για να ενισχύσει την ανατολική πλευρά της Ευρώπης – Το ανακοίνωσε ο Ρούτε
Ανησυχητική εξέλιξη 12.09.25

Κλιμάκωση - Το ΝΑΤΟ αναπτύσσει «φρουρά» για να ενισχύσει την ανατολική πλευρά της Ευρώπης, ανακοίνωσε ο Ρούτε

Ποιες χώρες θα στείλουν στρατεύματα για να δημιουργηθεί η «ανατολική φρουρά» του ΝΑΤΟ - Η ανακοίνωση έρχεται μετά την εισβολή drones στην Πολωνία

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Καμία άμεση απειλή από τα γυμνάσια Ρωσίας, Λευκορωσίας – Η ΕΕ κάλεσε τους επιτετραμμένους τους
Παραμένει η ένταση 12.09.25

Καμία άμεση απειλή από τα γυμνάσια Ρωσίας, Λευκορωσίας, λέει το ΝΑΤΟ - Η ΕΕ κάλεσε τους επιτετραμμένους τους

Το ΝΑΤΟ εξέδωσε καθησυχαστική ανακοίνωση για τις ασκήσεις Zapad-2025, ενώ η ΕΕ κάλεσε τους επιτετραμμένους της Ρωσίας και της Λευκορωσίας για την εισβολή των drones στην Πολωνία

Σύνταξη
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
