Σε αναστολή επιχειρήσεών του προχωρά ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στην επαρχία Σαάντα στην Υεμένη, μετά τις νέες συλλήψεις μελών του προσωπικού του από τους αντάρτες Χούθι.

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε σήμερα Δευτέρα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Φαρχάν Χακ.

«Αυτό το έκτακτο και προσωρινό μέτρο», σημείωσε ο Χακ, αποσκοπεί στο να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ «της επιτακτικής ανάγκης να παραμείνουμε (σ.σ. στην περιοχή) και να προσφέρουμε» και «των απαιτούμενων εγγυήσεων για την ασφάλεια του προσωπικού του ΟΗΕ και των εταίρων του».

«Αυτές οι εγγυήσεις απαιτούνται εν τέλει για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των προσπαθειών μας», πρόσθεσε ο Φαρχάν Χακ.

