Ο Γκουτέρες καταδικάζει την κράτηση 7 εργαζομένων του ΟΗΕ από τους Χούθι

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κατήγγειλε χθες Παρασκευή το βράδυ την «αυθαίρετη κράτηση» επτά εργαζομένων των Ηνωμένων Εθνών σε περιοχή ελεγχόμενη από τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη και απαίτησε την «άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους» (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Khaled Abdullah, επάνω, αντάρτες Χούθι παρελαύνουν στην πρωτεύουσα Σαναά της Υεμένης).

The United Nations (UN) says it has suspended all movement in Houthi-held areas of Yemen after a number of UN personnel were detained by the armed group in the capital, Sanaa.

The UN said that it was actively engaging with senior Houthi officials to try to secure the release… pic.twitter.com/JkALvZR0JI

