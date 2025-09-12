newspaper
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Βόλος: Πώς έζησε τον εφιάλτη της δολοφονίας της μητέρας της – Τι λέει για τον πατέρα της – Συγκλονίζει η 18χρονη
Ελλάδα 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:17

Βόλος: Πώς έζησε τον εφιάλτη της δολοφονίας της μητέρας της – Τι λέει για τον πατέρα της – Συγκλονίζει η 18χρονη

Οι περιγραφές της για το δράμα που βιώνει ραγίζουν καρδιές - Ο πατέρας της σκότωσε τον περασμένο Αύγουστο τη μητέρα της στον Βόλο και η ίδια από τότε προσπαθεί να μείνει όρθια και δυνατή.

Σύνταξη
Vita.gr
Να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή της προσπαθεί η 18χρονη σχεδόν ένα μήνα μετά από εκείνη την μέρα που ο πατέρας της κυνήγησε τη μητέρα της και την σκότωσε στην είσοδο του σπιτιού τους, στον Βόλο.

Παράλληλα προσπαθεί να διαχειριστεί τον πόνο της απώλειας, να στηρίξει τα μικρότερα αδέρφια της και να συμβιβαστεί με την σκληρή αλήθεια.

Η ίδια μίλησε στο MEGA και στο Live News από τη Θεσσαλονίκη όπου έχει πάει μετά τα όσα έζησε. «Με πήρε ο αδελφός μου τηλέφωνο και μου είπε ”έλα γρήγορα”. Μου λέει ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά».

«Φταίνε και οι δύο»

Στο μυαλό της καθημερινά τα ίδια ερωτήματα. Για όλα όσα συνέβαιναν πριν το έγκλημα που συντάραξε τη χώρα και για το αν η ίδια θα μπορούσε να κάνει κάτι για να αποτρέψει αυτή τη συμφορά.

«Και οι δύο φταίνε για εμένα, μας άφησαν στους δρόμους».

Καταλογίζει λάθη και στους δύο γονείς της. Η μόνη που δεν φταίνε σε τίποτα, όπως λέει, είναι η ίδια και τα αδέρφια της.

«Η μητέρα μου είχε σχέση, ο μπαμπάς μου ζήλεψε».

Στο μυαλό της καθημερινά μια σειρά από εικόνες. Πριν τους καυγάδες και τις εντάσεις, υπήρξαν όπως μας λέει και καλές ημέρες.

«Ο μπαμπάς αγαπούσε πολύ τη μητέρα μου».

Οι καυγάδες

Οι καυγάδες το τελευταίο διάστημα πριν το έγκλημα είχαν αρχίσει να πυκνώνουν επικίνδυνα. Η ίδια δεν έβαζε στο μυαλό της, την τροπή που έμελλε να πάρουν τα πράγματα.

Μετά το έγκλημα ο πατέρας της εξαφανίστηκε σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη σύλληψη. Λίγες ώρες μετά ο καθ’ ομολογίαν συζυγοκτόνος μίλησε με την 18χρονη κόρη του.

«Με πήρε τηλέφωνο, μου λέει ”δεν ήθελα να το κάνω αυτό”».

Όπως ανέφερε δεν είχε πάει να δει τον πατέρα της στη φυλακή.

«Ήταν πολύ ζηλιάρης»

Σύμφωνα με την 18χρονη ο πατέρας της δεν είχε σηκώσει ποτέ χέρι, αλλά όπως παραδέχθηκε ήταν πολύ ζηλιάρης.

Η 18χρονη μιλώντας στον Νίκο Ευαγγελάτο είπε ότι προσπαθεί να γίνει καλύτερα κι ότι της λείπουν οι γονείς της.

Μετά το έγκλημα η 18χρονη πήγε αρχικά με τα αδέρφια της στην αδερφή της μητέρας της στην Σκιάθο. Πλέον προσπαθεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή της, στη Θεσσαλονίκη, στο σπίτι της αδερφής του πατέρα της.

Τα όνειρα που έκανε έμειναν πίσω. Η ζωή της άλλαξε δραματικά μετά τη δολοφονία. Ο χρόνος που πέρασε ήταν αδύνατον να γιατρέψει τις πληγές της. Η 18χρονη συνεχίζει να πονάει. Για τη μητέρα της που δολοφονήθηκε και για τον πατέρα της που έβαψε τα χέρια του με αίμα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο