Βόλος: Την θεία τους προτείνει για την επιμέλεια των παιδιών της 36χρονης η Εισαγγελία
Το δικό τους δράμα ζουν τα τέσσερα παιδιά της 36χρονης, η οποία έπεσε θύμα δολοφονίας στον Βόλο από τον 40χρονο σύζυγό της, με την Εισαγγελία να προτείνει να ζήσουν με την θεία τους στην Σκιάθο
- Μύκονος: Σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε μετά από 19 μέρες το πτώμα του Τούρκου επιχειρηματία
- AΔEΔY: 24ωρη απεργία την Πέμπτη και συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι συμμετέχουν
- Νέος CEO, μόνος αναζητείται από την Porsche – Το σχέδιό της για τη VW
- Θράσος από το Ισραήλ: Απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα
Μετά τη συλλογή στοιχείων από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου, η Εισαγγελία προτείνει η επιμέλεια των τεσσάρων παιδιών της άτυχης 36χρονης, που έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας από τον σύζυγό της, να ανατεθεί στη θεία τους, που διαμένει και εργάζεται στην Σκιάθο.
Και τα τέσσερα παιδιά, τρία εκ των οποίων είναι ανήλικα, δήλωσαν πως θέλουν να ζήσουν με τη θεία τους.
Το ξέσπασα της 18χρονης κόρης
Λίγες μέρες νωρίτερα, η 18χρονη κόρη του ζευγαριού, η Κατερίνα, μίλησε για όσα νιώθει μετά την άγρια δολοφονία της μητέρας της από τον ίδιο τον πατέρα της.
Η κόρη του ζευγαριού κάνει λόγο για παθολογική ζήλεια του πατέρα της, περιγράφοντας τη στιγμή του αποτρόπαιου εγκλήματος, σε δήλωση που έκανε στο MEGA.
«Τσακώθηκαν επειδή ο πατέρας μου ήταν φουλ ζηλιάρης, γι’ αυτόν τον λόγο το έκανε. Είχαν τσακωθεί ξανά, αλλά δεν ήταν έτσι. Μια χαρά ήμασταν. Τώρα τελευταία άρχισε οικοδομή. Κανονικά δούλευε. Ήταν κανονικός. Ούτε φώναζε, ούτε έπινε, τίποτα από αυτά. Η μητέρα μου φώναζε ‘βοήθεια, βοήθεια’. Της κοιτούσε το τηλέφωνο», ανέφερε αρχικά.
«Ήμουν μπροστά. Φώναζε η μητέρα μου ‘βοήθεια, βοήθεια’ και αυτός το έκανε γρήγορα και έφυγε. Όλα τα είδα και όταν τη μαχαίρωσε και όταν φώναζε και όταν την τράβηξε από το μαλλί, την έριξε κάτω και όλα», αποκάλυψε η 18χρονη.
Και προσέθεσε: «Ήταν μέσα στο δωμάτιο, φώναζαν. Δεν έδωσα τόση σημασία, κοιμόμουν. Μετά άρχισε να λέει η μαμά ‘θες να με σκοτώσεις’ και λέει ‘βάλτε τη μικρή μέσα’ και μετά άρχισε να τρέχει η μαμά και τη βάρεσε μετά. Ήμουν εγώ και ο αδερφός μου, είναι 13 χρονών. Δεν ξέρω τι να πω, ήταν απότομο. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Είχανε έναν τσακωμό γι’ αυτό το θέμα και είπε η μαμά ‘καλύτερα να χωρίσουμε’ και έφυγε δύο μέρες, δεν τον έδιωξε η μαμά, απλώς έφυγε μόνος του και μετά από δύο μέρες γύρισε και μας έλεγε ‘το έχω μετανιώσει’ και όλα αυτά, αλλά τον πιστέψαμε. Δεν θέλω να τον δω πια μπροστά μου», τόνισε χαρακτηριστικά.
- Eurobasket 2025: Νίκες για Σερβία, Γερμανία, έκπληξη από Τσεχία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Α’ ημέρας
- Σκόραρε ο Χρήστος Τζόλης κόντρα στη Ρέιντζερς (Vid)
- «Μαρία»: H ταινία με την Αντζελίνα Τζολί ήταν μια εισπρακτική αποτυχία, αλλά τώρα το παιχνίδι αλλάζει
- Η Τουρκία «ρίχνει» 1,5 δισ. για το συστήματα αεράμυνας Steel Dome
- Τροχαίο στην Πιερία: Μάχη να κρατηθεί στη ζωή η 11χρονη αδερφή της 9χρονης που σκοτώθηκε – Εκτός κινδύνου η μητέρα τους
- Άνοιξε το σκορ η Μπενφίκα με τον Ακτούρκογλου (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις