Βόλος: Την θεία τους προτείνει για την επιμέλεια των παιδιών της 36χρονης η Εισαγγελία

Μετά τη συλλογή στοιχείων από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου, η Εισαγγελία προτείνει η επιμέλεια των τεσσάρων παιδιών της άτυχης 36χρονης, που έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας από τον σύζυγό της, να ανατεθεί στη θεία τους, που διαμένει και εργάζεται στην Σκιάθο.

Και τα τέσσερα παιδιά, τρία εκ των οποίων είναι ανήλικα, δήλωσαν πως θέλουν να ζήσουν με τη θεία τους.

Το ξέσπασα της 18χρονης κόρης

Λίγες μέρες νωρίτερα, η 18χρονη κόρη του ζευγαριού, η Κατερίνα, μίλησε για όσα νιώθει μετά την άγρια δολοφονία της μητέρας της από τον ίδιο τον πατέρα της.

Η κόρη του ζευγαριού κάνει λόγο για παθολογική ζήλεια του πατέρα της, περιγράφοντας τη στιγμή του αποτρόπαιου εγκλήματος, σε δήλωση που έκανε στο MEGA.

«Τσακώθηκαν επειδή ο πατέρας μου ήταν φουλ ζηλιάρης, γι’ αυτόν τον λόγο το έκανε. Είχαν τσακωθεί ξανά, αλλά δεν ήταν έτσι. Μια χαρά ήμασταν. Τώρα τελευταία άρχισε οικοδομή. Κανονικά δούλευε. Ήταν κανονικός. Ούτε φώναζε, ούτε έπινε, τίποτα από αυτά. Η μητέρα μου φώναζε ‘βοήθεια, βοήθεια’. Της κοιτούσε το τηλέφωνο», ανέφερε αρχικά.

«Ήμουν μπροστά. Φώναζε η μητέρα μου ‘βοήθεια, βοήθεια’ και αυτός το έκανε γρήγορα και έφυγε. Όλα τα είδα και όταν τη μαχαίρωσε και όταν φώναζε και όταν την τράβηξε από το μαλλί, την έριξε κάτω και όλα», αποκάλυψε η 18χρονη.

Και προσέθεσε: «Ήταν μέσα στο δωμάτιο, φώναζαν. Δεν έδωσα τόση σημασία, κοιμόμουν. Μετά άρχισε να λέει η μαμά ‘θες να με σκοτώσεις’ και λέει ‘βάλτε τη μικρή μέσα’ και μετά άρχισε να τρέχει η μαμά και τη βάρεσε μετά. Ήμουν εγώ και ο αδερφός μου, είναι 13 χρονών. Δεν ξέρω τι να πω, ήταν απότομο. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Είχανε έναν τσακωμό γι’ αυτό το θέμα και είπε η μαμά ‘καλύτερα να χωρίσουμε’ και έφυγε δύο μέρες, δεν τον έδιωξε η μαμά, απλώς έφυγε μόνος του και μετά από δύο μέρες γύρισε και μας έλεγε ‘το έχω μετανιώσει’ και όλα αυτά, αλλά τον πιστέψαμε. Δεν θέλω να τον δω πια μπροστά μου», τόνισε χαρακτηριστικά.