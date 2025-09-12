Θύμα αδίστακτων διαρρηκτών, έπεσε γνωστός επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης. Λίγες ώρες πριν τον γάμο του στη Μύκονο, ο γνωστός επιχειρηματίας και η σύντροφός του έπεσαν θύματα διάρρηξης.

Ο δράστης εισέβαλε στο δωμάτιο του ζευγαριού σε πολυτελές ξενοδοχείο στη Μεγάλη Άμμο στη Μύκονο και άρπαξε χρήματα, κοσμήματα, πανάκριβα ρολόγια, αλλά και τις βέρες που προορίζονταν για την τελετή.

Η κλοπή έγινε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, προκαλώντας σοκ στο ζευγάρι, αφού ο γάμος τους ήταν προγραμματισμένος για λίγες ώρες αργότερα.

Μετά την καταγγελία στην αστυνομία, οι αρχές εντόπισαν τον δράστη, έναν άνδρα αλβανικής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη αρχικά για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο, αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τη διάρρηξη.

Τα κλοπιμαία εντοπίστηκαν και παραδόθηκαν πίσω στο ζευγάρι.