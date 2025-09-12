Μύκονος: Θύμα διάρρηξης γνωστός επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη
Του έκλεψαν ακόμα και τις βέρες πριν παντρευτεί στη Μύκονο
Θύμα αδίστακτων διαρρηκτών, έπεσε γνωστός επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης. Λίγες ώρες πριν τον γάμο του στη Μύκονο, ο γνωστός επιχειρηματίας και η σύντροφός του έπεσαν θύματα διάρρηξης.
Ο δράστης εισέβαλε στο δωμάτιο του ζευγαριού σε πολυτελές ξενοδοχείο στη Μεγάλη Άμμο στη Μύκονο και άρπαξε χρήματα, κοσμήματα, πανάκριβα ρολόγια, αλλά και τις βέρες που προορίζονταν για την τελετή.
Η κλοπή έγινε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, προκαλώντας σοκ στο ζευγάρι, αφού ο γάμος τους ήταν προγραμματισμένος για λίγες ώρες αργότερα.
Μετά την καταγγελία στην αστυνομία, οι αρχές εντόπισαν τον δράστη, έναν άνδρα αλβανικής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη αρχικά για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.
Καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο, αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τη διάρρηξη.
Τα κλοπιμαία εντοπίστηκαν και παραδόθηκαν πίσω στο ζευγάρι.
