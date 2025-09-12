Καλάβρυτα: Θρίλερ με το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος – Άκαρπες οι έρευνες
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγάλματος της θεάς Αρτέμιδος που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου έναντι 10 εκατ. ευρώ.
Από τα στοιχεία που έχει η αστυνομία ο συγκεκριμένος αρχαιολογικός θησαυρός φαίνεται ότι είναι υπαρκτός χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί.
Το σημείο των ερευνών
Ο ηγούμενος φέρεται να έχει πει ότι το μπρούτζινο άγαλμα ύψους 1,8 μέτρω το έχει θάψει σε μυστική τοποθεσία που δεν έχει αποκαλύψει σε κανέναν.
Σύμφωνα με πληροφορίες του kalavrytanews.com, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, υπό την παρουσία Εισαγγελέα και στελεχών της αρχαιολογικής υπηρεσίας, κλιμάκιο της Ασφάλειας προχώρησε σε εκσκαφή σε συγκεκριμένο σημείο, μόλις 15 χιλιόμετρα από τα Καλάβρυτα, πολύ κοντά στον ιστορικό αρχαιολογικό χώρο των Λουσών για τον εντοπισμό του αγάλματος.
Πρόλαβαν να το απομακρύνουν;
Το σημείο δεν επιλέχθηκε τυχαία. Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που είχαν υποκλαπεί, εντόπισαν τις ακριβείς συντεταγμένες.
Το μυστήριο έγινε ακόμα μεγαλύτερο όταν διαπιστώθηκε ότι το σημείο ήταν πρόσφατα σκαμμένο με τα ερωτήματα να πολλαπλασιάζονται: Ποιοι έσκαψαν εκεί πριν φτάσουν οι Αρχές; Τι μπορεί να ήταν εκεί κρυμμένο και μεταφέρθηκε ίσως σε άλλο μυστικό σημείο;
Οι έρευνες απέβησαν άκαρπες και πλέον συνεχίζονται σε άλλα σημεία.
