Ντέμπι Γκίμπσον: Μου έλεγαν να κάνω πλαστική στη μύτη και τα χείλη μου – Xαίρομαι που τους αγνόησα

Δεν γίνεσαι «ποπ πριγκίπισσα» στα 16 και δεν περνάς τέσσερις δεκαετίες κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας χωρίς να κουβαλάς ιστορίες και μαθήματα ζωής. Η Ντέμπι Γκίμπσον, το φαινόμενο πίσω από τις επιτυχίες των ’80s Only in My Dreams, Foolish Beat και Electric Youth, καταγράφει την πορεία της στη νέα της αυτοβιογραφία Eternally Electric, που μόλις κυκλοφόρησε.

Στο βιβλίο της, η 55χρονη τραγουδίστρια μιλάει για τις καλές αλλά και τις δύσκολες στιγμές της καριέρας της, μεταφέροντας ταυτόχρονα ένα μήνυμα ενδυνάμωσης και αυθεντικότητας. «Μεγαλώνοντας, έμαθα να εκτιμώ τη μοναδικότητά μου», δηλώνει στη συνέντευξή της για το Unapologetically του Yahoo. «Μου έλεγαν μάνατζερ και σκηνοθέτες: ‘Κάνε πλαστική στη μύτη. Διόρθωσε τα χείλη σου’. Ως νεαρή γυναίκα στη showbiz, όλοι σε πείθουν πως οι ιδιαιτερότητές σου είναι λάθη. Σήμερα λέω: Είμαι πρωτότυπη, και αυτό αγαπώ».

Οι δυσκολίες της ζωής

Η Γκίμπσον παραδέχεται πως, αν και το τραγούδι και η σύνθεση ήρθαν φυσικά, η διαχείριση της δόξας ήταν πολύ πιο δύσκολη. Στα πρώτα της βήματα βίωσε έντονες κρίσεις άγχους, ενώ αργότερα, στα 40 της, βρέθηκε αντιμέτωπη με νέα δοκιμασία: το 2013, ύστερα από μήνες αδυναμίας και αφόρητων πόνων, διαγνώστηκε με νόσο του Lyme. Για εκείνη, αυτή η περιπέτεια στάθηκε μάθημα ανθεκτικότητας.

«Ένας από τους βασικούς λόγους που έγραψα το βιβλίο ήταν να δείξω ότι, παρά τις δυσκολίες, σήμερα ευημερώ», λέει. Ζώντας στο Λας Βέγκας με τα σκυλιά της, δηλώνει πιο ευτυχισμένη από ποτέ: «Η προηγούμενη δεκαετία ήταν φρικτή, αλλά αυτή είναι υπέροχη. Αυτό ανατρέπει την ιδέα ότι η ηλικία σε περιορίζει».

Με το Eternally Electric, η Ντέμπι Γκίμπσονμ μοιράζεται όχι μόνο τις εμπειρίες της ως καλλιτέχνης, αλλά και την απόφαση να ζήσει τη ζωή με τους δικούς της όρους — χωρίς συμβιβασμούς, χωρίς να παντρευτεί ή να αποκτήσει παιδιά, αλλά με απόλυτη πίστη στην αυθεντικότητα και τη δύναμη της διαφορετικότητας.