Σε αναβρασμό η Γαλλία: Μουσεία της χώρας έκλεισαν λόγω απεργιών – «Τέλος στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές»

Mουσεία τέχνης και τα πολιτιστικά μνημεία στη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένου του Λούβρου, ήταν εχθές, 10 Σεπτεμβρίου, εν μέρει ή πλήρως κλειστά για το κοινό, ως απάντηση σε μια πανεθνική απεργία εργαζομένων ενάντια στις προτεινόμενες περικοπές των κρατικών δαπανών.

Οι κινητοποιήσεις ακολοθούν την πτώση της γαλλικής κυβέρνησης, όταν ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης στο κοινοβούλιο και στη συνέχεια αναγκάστηκε να παραιτηθεί.

Τον Ιούλιο, ο Μπαϊρού, ο τέταρτος πρωθυπουργός που απομακρύνεται σε λιγότερο από δύο χρόνια, είχε προτείνει ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας με την εφαρμογή μέτρων λιτότητας, όπως η κατάργηση δύο δημόσιων αργιών και το πάγωμα των συντάξεων και των κοινωνικών επιδομάτων στα επίπεδα του 2025, παρά την ραγδεαία αύξηση του κόστους ζωής.

«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα»

Σε όλη τη Γαλλία, εργαζόμενοι από διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των τομέων του πολιτισμού και των μεταφορών, συμμετείχαν στις μαζικές διαδηλώσεις στο πλαίσιο του κινήματος «Bloquons Tout» («Ας μπλοκάρουμε τα πάντα»), το οποίο έχει ως στόχο να παραλύσει την οικονομία της χώρας σε ένδειξη διαμαρτυρίας των μέτρων λιτότητας.

Τρία συνδικάτα που εκπροσωπούν τους Γάλλους εργαζόμενους στον πολιτιστικό τομέα, τα CGT, FSU και SUD, δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους ότι διαμαρτύρονται για «κοινωνική και φορολογική δικαιοσύνη, αύξηση των μισθών, των συντάξεων και των ελάχιστων κοινωνικών παροχών… και μια πραγματική δημόσια πολιτιστική πολιτική που θα εξαλείψει τις ανισότητες και τις κοινωνικές και πολιτιστικές διακρίσεις».

«Γραφίστες, καλλιτέχνες, εικονογράφοι — ας συμβάλουμε με τις εικόνες μας στην ανάπτυξη αυτού του κινήματος που επιδιώκει να θέσει τέλος στις νεοφιλελεύθερες και καπιταλιστικές πολιτικές που καταστρέφουν τα δικαιώματά μας, λεηλατούν τον πλανήτη, κάνουν τους πλούσιους, πλουσιότερους και ανοίγουν τον δρόμο για την ακροδεξιά», ανέφερε μια ανάρτηση στο Instagram από την ένωση τεχνών και σχεδιασμού SNAPcgt, η οποία καταδίκασε τις πολιτικές της κυβέρνησης ως «ακραίες και γελοίες».

Από το Λούβρο έως το Musée d’Orsay

Ως απάντηση, μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματα έχουν κλείσει τις πόρτες τους ή έχουν αποκλείσει μερικώς την πρόσβαση στο κοινό. «Λόγω των κινητοποιήσεων, ορισμένοι χώροι του Μουσείου του Λούβρου είναι προσωρινά κλειστοί», ανακοίνωσε το Μουσείο του Λούβρου το πρωί.

Το Εθνικό Μουσείο Ευγενίου Ντελακρουά που στεγάζεται στην πρώην κατοικία και χώρο εργασίας του ζωγράφου του 19ου αιώνα, έκλεισε εντελώς.

Το Musée d’Art Moderne de Paris έκλεισε επίσης εντελώς, σύμφωνα με μια ανάρτηση στο Instagram του ιδρύματος. Το Musée d’Orsay ανακοίνωσε επίσης χθες στο Facebook ότι δεν μπορούσε να «εγγυηθεί την πλήρη ή μερική λειτουργία» λόγω των απεργιών, ενώ εκπρόσωπος του Musée des Beaux-Arts de Lyon δήλωσε στη Libération ότι ορισμένοι χώροι του μουσείου θα παραμείνουν κλειστοί.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις επηρέασαν επίσης σημαντικά μνημεία και ιστορικούς χώρους, μερικοί από τους οποίους έγιναν σημεία συνάντησης για τους διαδηλωτές, όπως η Fontaine du Palmier και η Place de la République (Πλατεία Δημοκρατίας).

