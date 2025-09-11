Μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκε ο υπεύθυνος του κοιμητηρίου της Αγίας Κυριακής στη Μυτιλήνη, ο οποίος αντίκρισε το άψυχο σώμα ενός νεαρού άνδρα μόλις άνοιξε την πύλη.

Ο 36χρονος ζούσε μόνος του και συντηρούνταν με τη στήριξη της τοπικής ενορίας στη Μυτιλήνη

Ο 36χρονος, που βρέθηκε κρεμασμένος το πρωί της Πέμπτης λίγο μετά τις 8:00, ήταν κάτοικος της ευρύτερης περιοχής του Συνοικισμού.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, ενώ από τις μέχρι τώρα έρευνες δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας καθώς όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για αυτοχειρία.

Η σορός του άνδρα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης για τις απαραίτητες ιατροδικαστικές εξετάσεις.

Έλεγε ότι θέλει να βάλει τέλος στη ζωή του

Σύμφωνα με το lesvosnews.net, ο 36χρονος φέρεται τις τελευταίες μέρες να είχε εκφράσει σε γνωστούς και γείτονες την επιθυμία να βάλει τέλος στη ζωή του. Ωστόσο, κανείς δεν πήρε στα σοβαρά τα λόγια του, θεωρώντας ότι επρόκειτο για υπερβολές.

Παρόλο που είχε αδέρφια και οικογένεια, ζούσε μόνος του και συντηρούνταν με τη στήριξη της τοπικής ενορίας της Αγίας Τριάδας. Οι κάτοικοι τον βοηθούσαν με μικροδουλειές στην εκκλησία αλλά και στο κοιμητήριο, ώστε να εξασφαλίζει τα προς το ζην.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΟΥ την περασμένη εβδομάδα, οι αυτοκτονίες αντιστοιχούν σε έναν θάνατο στους 100 στον κόσμο. Ο Οργανισμός Υγείας εκφράζει ανησυχία για τις ανεπαρκείς προόδους που έχουν γίνει για την καταπολέμηση μιας από τις βασικές αιτίες θανάτου μεταξύ των νέων, σε όλα τα κοινωνικοοικονομικά πλαίσια.